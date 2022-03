Amtsgericht Olten-Gösgen Brutaler Überfall im Schlafzimmer: Schuldunfähiger Gewalttäter als «flotten Kärli» tituliert Wie der Verteidiger seinen Mandanten bei der Verhandlung vor dem Oltner Amtsgericht bezeichnete ging dem Staatsanwalt gegen den Strich: «Man könnte meinen, Sie fahren nächstens gemeinsam in die Ferien.» Dabei erlitt das Opfer eine Schädelprellung, Schnittverletzungen und ein Würgetrauma. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Der Täter hat seine Ex-Freundin nach Jahren ohne Kontakt im Schlaf überfallen. Yuttana Jaowattana

Julia* lässt sich entschuldigen. Sie sei gesundheitlich nicht zur Teilnahme an der Verhandlung in der Lage, richtet Amtsgerichtspräsident Claude Schibli aus. Julia bleibt damit die direkte Konfrontation mit den Details des schrecklichen Überfalls, der sich am 18. November 2019 zutrug, erspart.

Damals wurde sie in ihrer Wohnung von Kamal* überfallen und zusammengeschlagen. Julia trug Verletzungen davon, darunter Blutungen, Blutergüsse und Schwellungen an den Augen und darum herum. Sie erlitt eine Schädelprellung, Schnittverletzungen sowie ein Würgetrauma.

So steht es in den Akten der Staatsanwaltschaft, die dem Beschuldigten mehrfache versuchte schwere Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und mehrfache Beschimpfung vorhält. In den meisten Punkten ist Kamal, der in einem grauen Jogginganzug und schwarzen Plastikpantoffeln vor das Amtsgericht Olten-Gösgen tritt, geständig. Warum er die Tat(en) beging, kann er nicht erklären.

Faustschläge und Fusstritte mitten in der Nacht

Der Überfall erfolgte im Schlafzimmer Julia und der 33-jährige Syrer Kamal waren einst für einige Wochen ein Paar, hatten sich vor der Tatnacht aber mehrere Jahre nicht getroffen. Das Wiedersehen geriet für die 43-jährige Oltnerin zur Katastrophe.

Gemäss Anklageschrift verschaffte sich Kamal kurz vor Mitternacht in der Tatnacht gewaltsam Zugang in ein Mehrfamilienhaus an der Solothurnerstrasse und in Julias Wohnung. Im Schlafzimmer traf er auf sein Opfer, das sich, schlaftrunken, aufgesetzt hatte.

Gemäss Anklage warf Kamal Julia ein gerahmtes Bild, das er im Treppenhaus von der Wand genommen hatte, an den Kopf, worauf das Glas zerbrach und Scherben Schnittwunden verursachten. Dann packte Kamal Julia mit beiden Händen am Hals, zog sie vom Bett auf den Boden und traktierte sie mit Faustschlägen im Gesicht sowie Fusstritten gegen Arme und Beine.

Kamal befindet sich im vorzeitigen Massnahmenvollzug und wird in der psychiatrischen Klinik Königsfelden behandelt. Die Staatsanwaltschaft fordert keine Freiheitsstrafe, sondern aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens eine Stationäre Massnahme.

Der Täter traktierte das Opfer mit Faustschlägen und Fussttritten. Zvg

Der Gutachter Lutz-Peter Hiersemenzel diagnostizierte bei Kamal eine paranoide Schizophrenie und kam zum Schluss, dass dieser zur Tatzeit schuldunfähig gewesen sei. Die Schuldunfähigkeit gelte für den Überfall in Olten und für den Vorfall vom September 2019 in einem Laden in Nidau BE, als Kamal eine Kundenberaterin beschimpft und ein Verkaufsregal zu Fall gebracht haben soll und dadurch einen Polizeieinsatz provoziert hatte.

Ambulante Massnahme keine Option für Anklage

Staatsanwalt Toni Blaser zweifelt nicht am Resultat des Gutachtens: «Die schwere psychische Erkrankung steht in engem Zusammenhang mit dem Tathergang.» Der Antrag auf Stationäre Massnahme ist für die Anklage folgerichtig.

Kamal sei «deutlich zu schwer krank», um es bei einer Ambulanten Massnahme zu belassen. Immerhin, aufgrund der durch Medikamente erzielten Stabilität sei von einem geringen Rückfallrisiko auszugehen, sofern die Therapie fortgeführt werde.

Anders sieht das der Verteidiger, Rechtsanwalt Oliver Wächter: «Natürlich will die Klinik die Behandlung fortführen. Die Frage lautet aber, was ist nötig in Zukunft?» Sein Mandant erhalte Unterstützung vom Bruder und Kollegen und er könne arbeiten. «Solange er die Medikamente erhält, ist er fähig, sein Leben zu leben», fasst Wächter zusammen und ergänzt: «Deshalb ist es angemessen, ihm eine Ambulante Massnahme zu gewähren.»

Verteidiger rückt den Täter in ein allzu freundliches Licht

In seinem Plädoyer versucht Wächter, Kamal in ein freundliches Licht zu rücken, unter anderem nennt er ihn «ganz e flotte Kärli». Solche Formulierungen stehen im Gegensatz zur rohen Gewalt, die er Julia gegenüber ausgeübt hatte.

In seiner Replik auf das Plädoyer kritisiert der Staatsanwalt Wächters Wortwahl. Blaser sagt:

«Man könnte meinen, Sie fahren nächstens gemeinsam in die Ferien.»

Mit Nachdruck betont er, dass die beteiligten Mediziner und Fachleute die Fortsetzung der Massnahme empfahlen.

Das Urteil wird in einer Woche verkündet.

* Name geändert

