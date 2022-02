Das erste Mediengesetz im Kanton Solothurn scheiterte

Abstimmung am 13. Februar Wie in Solothurn das erste Mediengesetz der Schweiz scheiterte Kurz vor der Abstimmung über das Mediengesetz lohnt sich ein Blick zurück in die bewegte Zeitungslandschaft im Kanton. Christof Ramser Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Periode mit zwei Tageszeitungen auf dem Platz Solothurn in den Nuller-Jahren währte nicht lange. Keystone

Die Medienförderung ist in aller Munde. Am Sonntag stimmen wir darüber ab, ob Verlage angesichts des Strukturwandels zusätzlich unterstützt werden sollen. Ein Blick in die Zeit Ende der 1980er-Jahre, als im Kanton Solothurn über das erste Mediengesetz der Schweiz debattiert wurde, offenbart erstaunliche Parallelen.

Auslöser war die Situation in Dorneck und Thierstein, laut der Regierung damals «medienpolitisches Niemandsland». Im Schwarzbubenland gab es weder eine Tageszeitung, noch ein Lokalradio geschweige denn ein Regionalfernsehen. Was im Solothurner Rathaus beschlossen wurde, fand nur selten den Weg über den Passwang.

Die Investitionshilfen stiessen bei den Adressaten kaum auf Anklang

Ein unter dem früheren SRG-Generaldirektor Leo Schürmann verfasster Entwurf sah vor, dass der Kanton gefährdete Zeitungen mit befristeten Darlehen oder Betriebszuschüssen unterstützen kann. Doch die Investitionshilfen für die Medienvielfalt fanden bei den Adressaten wenig Gehör.

Werner Hunziker, damaliger Chefredaktor der Solothurner Zeitung, wehrte sich heftig und befürchtete, dass Medien künftig an «Staatskrücken» gehen würden. Die Gefahr, dass der Staat als Geldgeber Einfluss auf redaktionelle Inhalte nehme, sei viel zu gross.

Umstritten war insbesondere die Frage, ob mit dem Gesetz das Zeugnisverweigerungsrecht für Journalisten und damit Quellenschutz und Redaktionsgeheimnis aufgeweicht würden. Mit Geldern aus der Staatsschatulle, schloss Hunziker, sei der Konzentrationsprozess bei den Printmedien ohnehin nicht aufzuhalten. Und in einem anderen Kommentar war zu lesen, dass die Förderung der Medien keine Staatsaufgabe sei.

Die Opposition war zu stark. Noch bevor der Entwurf dem Kantonsrat vorgelegt wurde, begrub der Regierungsrat seine Idee wieder.

Es folgte ein veritables Zeitungssterben

Wie in einem lesenswerten Beitrag von Staatsarchivar Stefan Frech in der «Geschichte des Kantons Solothurn» zu lesen ist, kam es in den 1990er-Jahren im Zuge der Wirtschaftskrise dann zu einem verbreiteten Zeitungssterben. Die CVP-nahen «Nordschweiz» und «Solothurner Nachrichten, der freisinnige «Volksfreund» und die sozialdemokratische «Solothurner AZ» verschwanden.

Es waren Relikte der Gesinnungspresse, die bis in die 1960er-Jahre dominierte. Später kam es zu mehreren Kooperationen und Zusammenschlüssen, aber auch zu einer Neugründung. 2001 lancierte die Berner Espace Media Group das «Solothurner Tagblatt» - zog sich nach einem als «gehässig» bezeichneten «Zeitungskrieg» aber nach acht Jahren bereits wieder zurück.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen