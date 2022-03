Absentismus: Das tun die Solothurner Schulen

Absentismus Schülerinnen und Schüler, die dem Unterricht fernbleiben: «Eines der schwierigsten Probleme an einer Schule» Wo hören Schwänzen und Krankheit auf und wo beginnt der Absentismus? Was die Solothurner Schulen tun und wie sie das Phänomen einschätzen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Nach der Pandemie befürchten die Schulen eine Zunahme des sogenannten Absentismus. Pius Amrein

Heidi geht nicht zur Schule, weil der Alpöhi dem Staat misstraut. Der Geissenpeter schwänzt, weil er überfordert ist. Kinder, die in der Schule fehlen, gibt es, seit die Volksschule ins Leben gerufen wurde. In der segmentierten Gesellschaft hat der Absentismus, wie das beunruhigende Phänomen in der Fachsprache heisst, eine neue Dringlichkeit erlangt. Nach der Pandemie befürchten die Schulen eine Zunahme des Problems.

Wir haben beim Schulpsychologischen Dienst und den Schuldirektionen der Solothurner Städte nachgefragt. Wie packen sie das Problem an? Was ist zu tun, damit Absentismus gar nicht erst entsteht? Und: Wo hört Krankheit auf und wann schleicht sich unter dem Deckmantel von körperlichen und psychischen Symptomen Schulverweigerung ein?

Schon in Johanna Spyris Bestseller «Heidi», um beim eingangs genannten Beispiel zu bleiben, gibt es nämlich ein weiteres Kind ohne kontinuierliche Schulkarriere: Klara ist krank – allerdings nicht so, wie ihre Erzieher denken.

Jeden Fall einzeln ansehen

Die drei Romanhelden aus dem 19. Jahrhundert illustrieren: Beim Absentismus handelt um eine komplizierte Sache. Patentrezepte gibt es keine. Der Schulpsychologische Dienst des Kantons Solothurn spricht von einer der grössten Herausforderungen im Schulalltag, die nur im Team bewältigt werden könne.

Die Co-Leiterin, Noémie Borel Schlienger, sagt: «Grundsätzlich besteht der Verdacht auf Absentismus, wenn jemand aus ungeklärten Gründen in der Schule fehlt. Absentismus ist ein ausserordentlich komplexes Phänomen. Jeder Fall ist anders und muss einzeln angeschaut werden.»

Sie ist überzeugt: «Einfache Antworten gibt es nicht. Solche würden weder dem betroffenen Kind oder Jugendlichen noch dessen Eltern und Lehrpersonen gerecht.» Zur Unterstützung der Schulen hat das Volksschulamt ein Merkblatt mit Leitlinien verfasst.

Beträchtliche Dunkelziffer

Da es nicht ohne zählbare Grösse geht, hat der Kanton den 15. September als Stichtag bestimmt, um Absentismusfälle zu zählen. Das Ergebnis: 2019: 4; 2020: 5; 2021: 7 Kinder und Jugendliche. Angesichts der Gesamtzahl von rund 29'000 Schulpflichtigen scheint das Problem nicht allzu gross. Allerdings: Die Dunkelziffer ist nach Aussage von Borel um einiges höher.

Ausserdem: Eine Absenz, die heute zur Bewältigung des Lernstoffs handhabbar aussieht, kann sich im Wiederholungsfall ein Quartal später zum Albtraum auswachsen.

Borel: «Je länger ein Kind in der Schule fehlt, umso schwieriger wird die Rückkehr in die Klasse. Überforderung, Angst und Scham können sich so weit auftürmen, dass eine Schülerin oder ein Schüler resigniert. Auch für Eltern und Lehrpersonen ist das sehr belastend.»

Die beste Versicherung gegen solche Zustände ist ihrer Ansicht nach die Prävention, eine Überzeugung, die die befragten Schulen teilen. Daher fordert Borel: «Die zuständige Lehrperson muss bei der ersten Lektion aktiv werden und nachfragen, bei der ein Kind unentschuldigt fehlt.»

Weder geschlechterspezifisch, noch kulturell

Wer ist es, die oder der dem Unterricht fernbleiben? In Solothurn, Grenchen und Olten sind sich die Schuldirektionen einig, dass Absentismus weder am Geschlecht noch an kulturellen Hintergründen festzumachen ist. Mit der Dauer des Schulbesuchs nimmt das Risiko zu, sodass eine Mehrheit der Fälle in die Oberstufe fällt.

«Schulabsentismus ist eines der schwierigsten Probleme an einer Schule», sagt der (inzwischen frisch pensionierte) Gesamtschulleiter von Grenchen, Hubert Bläsi. In allen Städten gab es in den letzten Jahren Fälle von Absentismus, wobei die Schulen keine Zahlen nennen. Bläsi spricht von einer Zunahme der Fälle in der Oberstufe in den letzten zwei Jahren, auf der Primarstufe gebe es in Grenchen pro Schulkreis und Jahr ungefähr einen Fall.

Wehret den Anfängen

«Mit Corona hat sich die Situation verschärft», sagt auch Irène Schori, Schuldirektorin von Solothurn. «Mit der Rückkehr des Normalbetriebs kann wieder konsequent die Verbindlichkeit des Unterrichtsbesuchs eingefordert werden», fügt sie an. Thomas Küng, Schuldirektor von Olten, stellt fest, dass Zukunftsängste rund um Berufswahl und die Suche der Lehrstelle bei den Jugendlichen zugenommen haben.

Entscheidend ist der Faktor Zeit. Je schneller das Fehlen im Unterricht angesprochen wird, desto einfacher ist das Problem zu lösen. In dieser Hinsicht stellen die Schuldirektionen den Eltern ein gutes Zeugnis aus. Küng drückt das so aus: «Die Eltern sind in der Regel kooperativ und auch daran interessiert, mit den Lehrpersonen im Austausch zu sein.»

Schulpsychologischen Dienst zur Vermittlung beiziehen

Schwierig wird es mit unkooperativen Eltern. Dann müssen Schulleitung, Schulsozialarbeit und allenfalls der Schulpsychologische Dienst involviert werden. Gibt es auch dann keine Lösung, kann das Netz zur Rettung der Schulkarriere bis zu den Sozialbehörden und zur Androhung von Bussen an die Eltern gehen.

Wenn es darum geht, verhärtete Fronten aufzuweichen, kann der Schulpsychologische Dienst vermittelnd wirken. Co-Leiterin Noémie Borel sagt dazu: «Wir können den Druck von Lehrperson und Schulleitung nehmen und dem Kind oder Jugendlichen sowie den Eltern eine neue Perspektive aufzeigen.»

Manchmal führen auch unkonventionelle Lösungen zum Ziel, zum Beispiel, dass ein Elternteil vorübergehend am Schulunterricht teilnimmt, wie Hubert Bläsi aus Grenchen erzählt. In Olten kann nach Aussage von Thomas Küng eine zeitweise Versetzung in die Schulinsel helfen.

Absentismus ist weit mehr als Schwänzen

Absentismus ist nicht gleich Schwänzen. Am Anfang des Problems können gesundheitliche Beschwerden des Schulkindes stehen. «Der Klassiker ist Bauchweh», sagt Borel. «Denn Kinder reagieren auf Stress und Überforderung schneller und ausgeprägter mit körperlichen Symptomen als Erwachsene.»

Im schlimmsten Fall droht eine unheilige Allianz zwischen besorgten Eltern und Ärzten, die allzu freigiebig mit Gesundheitszeugnissen umgehen. Allerdings sind sich die Schuldirektionen einig, dass Kinderärzte und Jugendpsychiatrie auf «Absentismus» sensibilisiert sind. «Aufgrund der zunehmenden Fälle sind die Ärzte mit der Thematik vertraut», sagt Irène Schori für Solothurn.

Die Lösung in solchen Fällen: Die Ursache der Schmerzen angehen, zum Beispiel mit Familienberatung, Stützunterricht oder psychologischer Unterstützung. Zwar sind die wenigsten Ursachen so leicht zu beseitigen wie Klaras Rollstuhl im «Heidi»-Kinderbuch. «Doch», wie Schori versichert, «wir bleiben dran.»

Das Vorgehen Zeichnet sich ein Fall von Schulabsentismus ab, suchen Lehrerin oder Lehrer das Gespräch mit folgenden Personen / Stellen:

1. Schülerin respektive Schüler

2. Eltern

3. Schulleitung

4. Schulsozialarbeit

5. Schulpsychologischer Dienst

6. Sozialbehörde (Kesb) / Kinder- und Jugendpsychiatrie

