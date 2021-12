40 Prozent machen nicht mit Oberster Schulleiter des Kantons Solothurn fordert: «Eltern sollen ihre Kinder nicht mehr vom Testen abmelden dürfen» Schulen sind von besonders vielen Covid-Fällen betroffen. Adrian van der Floe, Präsident der Schulleiter, fordert nun, dass konsequenter getestet wird. Er schliesst, je nach Entwicklung der Pandemie, nicht mehr aus, dass es wieder zu Fernunterricht kommt. Interview: Herbert Lanz Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Schülerin beim Spucktest: Braucht es ein strengeres Regime bei den repetitiven Tests. Reto Martin

Die Pandemie belastet die Schulen. Adrian van der Floe, Präsident des Verbands der Schulleiterinnen und Schulleiter Solothurn (VSL), über die psychischen Folgen für die Kinder, über verlängerte Weihnachtsferien und gefährdete Skilager– sowie über seine Forderung nach einem strengeren Regime bei den repetitiven Tests.

Adrian van der Floe ist Präsident des Verbands der Schulleiterinnen und Schulleiter Solothurn (VSL). Michel Lüthi

Die Kantone Bern und Aargau schliessen wegen Corona die Schulen eine Woche früher. Hätten Sie sich das im Kanton Solothurn auch gewünscht?

Adrian van der Floe: Nein, auf keinen Fall. Eine Schulschliessung ist eine Massnahme, die nur in absoluten Ausnahmesituationen angebracht ist. Eine ausserordentliche Ferienverlängerung bedeutet einen Unterbruch des Unterrichts und des Bildungsangebots der Schule. Sie beschneidet das Recht des Kindes auf Bildung und belastet das Elternhaus durch eine zusätzliche, ungeplante Betreuungssituation. Mit einem alternativen schulischen Betreuungsangebot könnten zwar die Eltern entlastet werden. Aber es würde auch zu einer wesentlich grösseren Durchmischung der Kinder als beim ordentlichen Schulbetrieb führen.

Wäre es sinnvoll, wenn Solothurn die Weihnachtsferien im Januar um eine Woche verlängern würde?

Vor einem Jahr haben wir eine ähnliche Situation durchgemacht. Sehr hohe Fallzahlen brachten das Gesundheitssystem in grosse Bedrängnisse und die meisten Betten auf den Intensivstationen waren belegt. Viele ältere Leute erkrankten an Corona und die angespannte Lage führte zu einer hohen Todeszahl betagter Menschen. Im Gegensatz zu heute gab es noch keine geimpften Personen und wenig Genesene. Man musste damals vor Weihnachten davon ausgehen, dass die Schulen im Januar in den Fernunterricht geschickt würden, was dann effektiv nur die Sek-II-Stufe betraf. Deshalb wurden die Ferien um drei Tage verlängert, um den Schulen nach einer kurzen Verschnaufpause die Möglichkeit zu geben, sich während dieser Zeit für den Fernunterricht vorzubereiten.

Und heute?

Wie sich die Fallzahlen entwickeln werden, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Im Januar 2022 werden wir mit grösster Wahrscheinlichkeit mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante konfrontiert, sodass vermutlich die Fallzahlen wieder steigen werden. Die Schule müsste dann je nach Situation auf Fernunterricht umstellen.

Sind die Skilager in Gefahr?

Es gibt bereits Schulen, die beschlossen haben, die geplanten Wintersportlager abzusagen. Diese Lager hätten im Januar oder Februar 2022 stattgefunden. Eine Risikoabwägung ist in jedem Fall angezeigt. Externe Leiter müssten Ferien nehmen, die lokalen Schutzkonzepte sind zu beachten, die Grösse der Lagerhäuser spielt eine Rolle. All dies führt zu grossen Unsicherheiten. Und vor allem können nur negativ getestete Schüler mitgenommen werden.

Sollte der Kanton Solothurn strengere Massnahmen ergreifen?

Die jetzigen Massnahmen genügen grundsätzlich. Aber wir vom Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Solothurn (VSL) fordern ein strengeres Regime bei den repetitiven Tests. Im Klartext: Eltern sollen ihre Kinder nicht mehr wie heute vom Testen abmelden können. Alle müssen mitmachen. Es sollte nicht mehr so sein, dass nicht getestete Schüler nicht in Quarantäne geschickt werden, während dem die ganze Gruppe eines meist fünfköpfigen Pools – falls dort jemand positiv getestet worden ist –, so lange zu Hause bleiben muss, bis das zweite Testresultat bekannt ist, was bis zu drei Tagen dauern kann.

Wie viele Schüler kommen nicht zum Test, weil das Einverständnis der Eltern fehlt?

Ich schätze, dass es bis zu 40 Prozent sind. An unserer Schule mit zwei Standorten nahmen vergangene Woche 90 Prozent beim ersten Standort am Test teil, beim zweiten waren es nur 75 Prozent.

Was können Sie zur emotionalen Belastung der Lehrerinnen und Lehrer sagen?

Die ständigen Abmeldungen, die Fälle in Quarantäne, halbe Klassen, die zu Hause bleiben müssen, wenn ein Pool nach einer Testung positiv ist sowie die fehlenden Stellvertretungen bei Ausfällen belasten das System Schule stark. Zudem mussten auch geplante Anlässe wie Advents- oder Weihnachtssingen wieder abgesagt werden. All dies führt zu einer Mehrbelastung, die nun schon lange dauert.

Welche psychischen Auswirkungen nehmen Sie bei den Schülern wahr?

Die Schüler sitzen noch mehr zu Hause und viele sind dauernd am Handy. Konzentrationsschwierigkeiten sind die Folge. Und durch die Einschränkungen im Freizeitbereich gibt es weniger sportliche Aktivitäten und weniger Gemeinsames. Schwierig wird es besonders für die Kinder, deren Eltern erkrankt sind oder wenn es schwere Fälle im engeren Familienumfeld gibt und das Kind ebenfalls zu Hause in Quarantäne ist. Grundsätzlich sind es aber eher ältere Schüler, junge Erwachsene, Studierende, die psychische Auswirkungen zu tragen haben. Ein Studium im Fernunterricht seit zwei Jahren zu absolvieren, ist sehr anstrengend und führt zum Teil zu grosser Einsamkeit.

Wie wirkt sich Corona auf die sozial- und bildungsmässig schwächeren Schüler aus?

Leider fehlen verlässliche Zahlen. So lange die Schulen offenbleiben, sollte es aber kaum Auswirkungen auf diese Gruppe von Schülern geben. Wer jedoch viele Absenzen hatte, in Quarantäne musste und Lücken im Unterrichtsstoff aufweist, für den ist es schwierig, den Anschluss an die Klasse nicht zu verlieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen