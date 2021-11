3 zu 2 Stimmen Bundesgericht hat entschieden: Geplanter Windpark Grenchenberg muss verkleinert werden – wegen zwei Wanderfalken Das höchste Gericht ist sich nicht einig, wie es mit Beschwerden gegen einen Windpark umgehen soll. Die Meinungsdifferenzen diskutieren die Richter an einer öffentlichen Sitzung aus. Andreas Maurer 2 Kommentare Aktualisiert 24.11.2021, 10.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So soll der Windpark auf dem Grenchenberg aussehen. Visualisierung/SWG

Auf dem Grenchenberg plant das Energieversorgungsunternehmen von Grenchen einen Windpark mit sechs Anlagen. Die Windräder haben Nabenhöhen von 99 Metern. Damit soll der Strombedarf von zwei Dritteln aller Haushalte und Gewerbebetriebe von Grenchen gedeckt werden.

Das Problem: Der Grenchenberg ist ein bedeutender Ort für Vögel und Fledermäuse. Diese können mit den Windrädern kollidieren. Im Verfahren werden deshalb die Kollateralschäden definiert. Als Zielwert wurde festgehalten, dass pro Jahr höchstens 60 Zug- und Brutvögel sterben dürfen (zehn pro Windrad) und insgesamt zehn Fledermäuse pro Jahr. Es handelt sich um Zielwerte.

Gegen das Projekt sind viele Beschwerden eingegangen. Aber nur jene von Vogelschützern (Birdlife und kantonaler Vogelschutzverband) gelten als legitimiert. Sie geniessen wegen des Verbandsbeschwerderechts eine besondere Stellung. Die Vogelschützer beklagen, dass die Erfassung der getöteten Tiere praktisch unmöglich sei. Zudem sorgen sie sich um ein Wanderfalkenpaar, das 350 Meter von einer Anlage entfernt jeweils brütet.

Das Bundesgericht erledigt 99,8 Prozent aller Fälle auf dem schriftlichen Weg. Nur wenn die Richterinnen und Richter keinen einstimmigen Konsens gefunden haben, kommt es zu einer öffentlichen Beratung wie jetzt im Fall Grenchenberg. Das Bundesgericht hat zudem zusätzliche Fachberichte zum Vogelschutz eingeholt.

Die Schweiz ist in der Windenergie ein Entwicklungsland. In Europa haben nur Slowenien und die Slowakei einen tieferen Anteil Windenergie in ihrer Stromproduktion. Diese Länder haben nämlich einen Wert von 0 Prozent. Die Schweiz liegt bei 0,2 Prozent. Der europäische Durchschnitt beträgt 16 Prozent.

Alles anzeigen

Ein Grund für den Rückstand der Schweiz ist das Schweizer Verbandsbeschwerderecht. Es führt dazu, dass geplante Windkraftprojekte durch Gerichtsverfahren verzögert werden. Aktuell sind deshalb neun geplante Windparks blockiert.

Alles anzeigen

Werden die geplanten Anlagen realisiert, könnte die Schweiz ihr Ziel erreichen, das sie sich mit der Energiestrategie 2050 gesetzt hat. Windenergie ist vor allem komplementär zu Solarenergie und Wasserkraft von Bedeutung. Die Windkraft ist wichtig für die Stromversorgung im Winter. Dann ist es in der Schweiz am windigsten und die Räder generieren 60 Prozent ihrer Jahresproduktion. Just dann droht gemäss Szenarien des Bundes eine Strommangellage.

Bestehende Windenergieanlagen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Vor einem halben Jahr hat das Bundesgericht die Beschwerden gegen den Windpark Sainte-Croix im Waadtländer Jura abgewiesen. Es war der erste Entscheid, der die aktuelle Generation von Windparks betrifft und bei dem es um die Energiestrategie 2050 geht. Damit sich eine Rechtspraxis entwickelt, braucht es mehrere Entscheide. Diese wird der Fall Grenchenberg prägen, der die Meinungen selbst im Bundesgericht auseinandergehen lässt.

Alle fünf Bundesrichter der Ersten öffentlich-rechtlichen Abteilung werden Stellung nehmen. In einer zweiten Runde werden die Differenzen besprochen. Dann wird das Urteil verkündet. Die Parteien sind nur Zuschauerinnen.

Bundesrichter Haag. Bger

Der referierende Richter Stephan Haag (GLP) beginnt. Beim Grenchenberg handle es sich um einen schützenswerten Lebensraum. Nur wenn das öffentliche Interesse für einen Windpark grösser sei als das öffentliche Interesse für den Naturschutz, sei das Projekt möglich. Er fasst die Ausgangslage zusammen.

Im Windpark ist ein Radargerät eingeplant, genannt Birdscan. Es soll grössere Vogelschwärme im Anflug erkennen. Die Kraftwerke sollen dann automatisch abgeschaltet werden.

In Zukunft soll das Radargerät auch Fledermäuse erkennen. Für den Start ist die Technologie aber noch nicht so weit. Deshalb sollen die Windräder in definierten Zeitfenstern ruhen, die für Fledermäuse als kritisch gelten.

Aus Sicht der Naturschützer taugen diese Massnahmen zu wenig. Fledermäuse würden auch sterben, wenn sie nur in die Nähe der Rotoren kommen. Dann würden die Organe platzen. Wenn die Tiere dann abstürzen, würden die Kadaver nicht unterhalb der Rotoren liegen, sondern weit davon entfernt. Diese Tiere würden deshalb nicht gefunden und von der Statistik nicht erfasst werden.

Alle Fledermausarten sind in der Schweiz geschützt. Schon der Verlust weniger Tiere kann für lokale Arten heikel sein.

Richter Haag kommt zu folgendem Zwischenfazit: Fledermäuse werden durch das Projekt zu wenig geschützt. Er schlägt vor, dass an den Kraftwerken zusätzliche Mikrofone angebracht werden, um die Bewegungen der Tiere zu erfassen.

Auch um die Heidelerche macht sich der Richter Sorgen. Die Vogelwarte Sempach rechnet damit, dass diese Vogelart am Grenchenberg verschwinden wird, wenn der Windpark gebaut wird. Gegen Brutvögel wie die Heidelerche bietet der Birdscan keinen Schutz. Dieser erfasst nur Zugvogelschwärme.

Das wichtigste Problem hat Haag – nach einem einstündigen Referat – aber noch nicht angesprochen: das Wanderfalkenpaar. Im Nordjura hat der Bestand in den vergangenen Jahren stark abgenommen. Für die Population ist das Paar auf dem Grenchenberg relevant. Es zeugt viele Nachkommen.

Demgegenüber stehen die Klimaziele von Paris und die Energiestrategie 2050. Damit soll der CO 2 -Ausstoss gesenkt und der Klimawandel gebremst werden. Dieser bedroht ebenfalls viele Tierarten. Bundesrichter Haag resümiert:

«Auch die Naturschutzinteressen stehen untereinander in Konflikt. Eine schwierige Ausgangslage.»

Bundesrichter Haag beantragt, dass zwei von sechs Windenergieanlagen nicht bewilligt werden. Diese würden zu nahe am Horst des Wanderfalkenpaares stehen. Der Richter stützt sich auf die Empfehlung der Vogelwarte Sempach, die einen Abstand von 1000 Metern verlangt.

Wenn alle auf dem Grenchenberg geplanten Anlagen bewilligt werden würden, müssten auch andere Schweizer Projekte keine Rücksicht auf Wanderfalken nehmen, gibt Haag zu bedenken. Das könnte die Population der Schweiz gefährden.

Die anderen vier geplanten Windräder will Haag mit Auflagen bewilligen.

Bundesrichter Müller. Bger

Bundesrichter Thomas Müller (SVP) widerspricht. Der Wanderfalke sei in Europa nicht gefährdet. Und er sagt:

«Es geht um einen einzigen Nistplatz.»

Im schlimmsten Fall sei der regionale Bestand gefährdet. Demgegenüber stehe das nationale Interesse an der Stromversorgung.

Er schlägt vor, alle sechs Anlagen zu bewilligen. Mit zusätzlichen Auflagen ist er aber einverstanden.

Bundesrichter François Chaix (FDP) unterstützt den Vorschlag von Kollege Haag. Er erwähnt zudem, dass es nicht Sache der Juristen sei, zu entscheiden, ob der Windpark mit nur vier Anlagen wirtschaftlich betrieben werden könne. Das müssten die Ökonomen entscheiden.

Bundesrichter Laurent Merz (Grüne) enthält sich der Stimme.

Präsident Lorenz Kneubühler (SP) äussert Verständnis für beide Seiten. Einerseits könne der Windpark auf dem Grenchenberg nur einen kleinen Beitrag gegen den Klimawandel leisten. Andererseits sei der Wanderfalke dadurch nur regional gefährdet. In der Abwägung unterstützt Kneubühler den Antrag, den Park zu reduzieren. Dieser wird somit eine Mehrheit finden.

Die zweite Runde beginnt. Stephan Haag (GLP) erklärt, ein Abstand von tausend Metern zum Horst der Wanderfalken sei das absolute Minimum. Der Erhalt der Wanderfalken stelle ein nationales Interesse dar. Er betont, die Schweiz habe sich mit dem Bonner Abkommen zum Artenschutz verpflichtet.

Richter Thomas Müller (SVP) steht auf verlorenem Posten da. Dennoch will er sein wichtigstes Argument präzisieren. Das Gutachten der Vogelwarte Sempach würde oft den Konjunktiv enthalten (könnte/würde/hätte). Wie sich der Windpark auf die Population der Wanderfalken auswirken würde, sei unklar.

Was bedeutet das Urteil für künftige Fälle? Richter Müller kann sich ein Lachen nicht verkneifen, als er die Frage anspricht. Er sagt:

«Wer einen Windpark bauen will, muss schauen, dass dort nicht der falsche Vogel nistet.»

Richter Laurent Merz (Grüne) hat sich inzwischen eine Meinung gebildet: Er unterstützt den Gegenantrag von Thomas Müller.

Das Urteil steht fest: Mit 3 zu 2 Stimmen entscheidet das Bundesgericht, dass der Windpark nur aus vier statt sechs Anlagen bestehen darf.

Update folgt.