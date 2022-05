Welschenrohr: Wanderer stürzen ab – Mann stirbt, Frau verletzt

Welschenrohr Zwei junge Wanderer stürzen ab – Mann stirbt, Frau mittelschwer verletzt Zwei junge Wanderer sind am Sonntag im solothurnischen Welschenrohr in felsigem Gelände abgestürzt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Seine Begleiterin wurde mittelschwer verletzt. 09.05.2022, 11.19 Uhr

Zwei Wanderer sind in der Nähe von Welschenrohr abgestürzt. (Symbolbild) Keystone

Ein Passant hörte am Sonntag gegen 14.30 Uhr nördlich von Welschenrohr Hilferufe, wie die Solothurner Kantonspolizei am Montag mitteilte. Als er nachschaute, fand er in einer stark abschüssigen Felspassage eine verletzte Frau. Es stellte sich heraus, dass die 20-Jährige zusammen mit einem 23-Jährigen – beide aus dem Kanton Bern – auf einer Wanderung waren und aus noch ungeklärten Gründen abgestürzt sind.