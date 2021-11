Persönlich O wie Olten ..? O wie Onex! Warum es aus Solothurner Sicht keine Rolle spielt, ob die Buchstabiertafel reformiert wird. Sven Altermatt 18.11.2021, 05.00 Uhr

Die Stadt Onex im Kanton Genf zählt etwas mehr Einwohnerinnen und Einwohner als Olten. Bild: Martial Trezzini/Keystone

A wie Anna, N wie Niklaus oder R wie Rosa: Wer am Telefon oder an der Hotelrezeption einen komplexen Namen oder eine schwierige Adresse buchstabieren will, bedient sich – der Deutlichkeit halber – markanter Kennwörter. Im deutschsprachigen Raum gibt es dafür feinsäuberlich standardisierte «Diktierregeln». Nun hat sich in unserem grossen Nachbarland das Deutsche Institut für Normung (DIN) jüngst an eine Reform des Buchstabieralphabets gemacht.