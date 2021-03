Nachwahl-Analyse Zukunftsfähige Politik statt sturer Ideologie: Analyse über die politische Situation im Kanton nach den Wahlen Nach der Wahl ist vor der Wahl: Wie sich die Situation im Kanton Solothurn nach der Kür des Parlaments und der Teilbesetzung der Regierung präsentiert. Balz Bruder 13.03.2021, 05.00 Uhr

Wer folgt Brigit Wyss, Susanne Schaffner und Remo Ankli am 25. April in den Regierungsrat? Das Rennen ist offen Peter Schneider / KEYSTONE

Der Pulverdampf des Wahltags hat sich verzogen, die Wunden sind geleckt, die Champagnergläser der Sieger gespült – es kann weitergehen wie bisher. Wirklich? Nein, wohl kaum. Denn erstens stecken wir mitten in der tiefsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Zweitens sind die Anforderungen an die Politik so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und drittens waren die Herausforderungen an Wirtschaft und Gesellschaft schon vor der Pandemie so gross, dass die blosse Fortschreibung des Bestehenden ohnehin keine Option war. Globalisierung und Digitalisierung als Stichworte dazu.

Nun, gemessen an den Veränderungen, welche die Wahlen ins kantonale Parlament gebracht haben, ist eine fundamentale Neuausrichtung der Solothurner Politik nicht zu erwarten. Denn die Kräfteverhältnisse haben sich trotz einer kleinen «grünen Welle» nicht entscheidend verändert. Aber vielleicht ist das nicht einmal der springende Punkt. Möglicherweise wird es eben tatsächlich so sein, dass sich die Legislative bei der Bewältigung der Krise an alten Fragestellungen unter neuen Bedingungen wird bewähren müssen. Die Finanzen – und damit die Frage nach Tiefe und Breite der öffentlichen (Dienst-)Leistungen – werden in der neuen Legislaturperiode zentral sein. Es wird mit Interesse zu verfolgen sein, ob es gelingen wird, einen Diskurs zu führen, der statt von ideologischen Positionierungen über Sparen und Steuern mehr von Perspektiven über die Standortentwicklung, zukunftsfähige Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, staatliche Kernaufgaben und private Initiativen geprägt sein wird. Dann wäre die Krise für einmal wirklich auch die sprichwörtliche Chance.

Die Legislative ist ebenso gefordert wie die Exekutive

Dass das Parlament dabei gefordert ist, die Regierung mit gescheiten Vorstössen auf Trab zu halten, versteht sich von selbst. Es wird künftig mehr politische Strategie statt tagesaktuellen, in Dutzend-Vorstössen verpackten Kleinkram brauchen, um das Kräfteverhältnis zwischen Legislative und Exekutive ins Lot zu bringen. Das ändert aber nichts daran, dass insbesondere der neu zusammengesetzte Regierungsrat gefordert sein wird, vermehrt von der reagierenden zur agierenden Gewalt zu werden.

Dies wiederum hängt nicht zuletzt von der personellen Zusammensetzung des Gremiums zusammen. Das an dieser Stelle wiederholt geforderte Revirement wird stattfinden – allerdings in einem erwartungsgemäss überschaubaren Rahmen. Nach dem ersten Wahlgang sind drei der fünf Sitze mit den wiederkandidierenden bisherigen Amtsinhabern besetzt. Das heisst: FDP-Bildungs- und Kulturdirektor Remo Ankli, Grünen-Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss und SP-Innendirektorin Susanne Schaffner nehmen eine weitere Amtsperiode in Angriff. Doch werden sie dies in ihren bisherigen Departementen tun? Im Fall von Wyss und Schaffner ist davon auszugehen. Und in jenem von Ankli?

Das ist eine Frage, die nicht zuletzt mit dem Ausgang des zweiten Wahlgangs verknüpft ist. Unter der Annahme, dass SVP-Kandidat Richard Aschberger aufgrund seines Abschneidens im ersten Umgang kaum in die Entscheidung wird eingreifen können, wird das Rennen zwischen den beiden CVP-Kandidaten Sandra Kolly und Thomas A. Müller auf der einen, FDP-Bewerber Peter Hodel auf der anderen Seite entschieden. Die Prognose ist kaum gewagt: Alles andere als die Wahl von Parteipräsidentin Kolly wäre eine Überraschung. Doch wer wird den fünften Sitz erobern?

Die CVP hat gegenüber der FDP leichte Vorteile

Auch wenn die Verteidigung des einen Sitzes im ersten Wahlgang für die CVP eine gewisse Erleichterung gebracht hätte: Mit Blick auf die Mobilisierung ist die Doppelvakanz für die Partei ein Vorteil. Und für die FDP eine zusätzliche Herausforderung. Als ob es davon nicht schon genug gäbe: Die Partei hat bei den Kantonsratswahlen verloren, ihr Kandidat Hodel konnte sich gegenüber Müller nicht absetzen– und das Momentum spricht nicht unbedingt für den Freisinn. Es braucht jedenfalls im Hinblick auf den 25.April einen wahren Effort, um der CVP den zweiten Sitz in der Regierung abzujagen. Nicht nur werblich, sondern auch in Bezug auf die Positionierung und Differenzierung ihres Kandidaten.

Und damit zurück zur Frage, was Remo Ankli in den kommenden vier Jahren macht: Sollte Hodel gewählt werden, wäre dieser für das Finanzdepartement prädestiniert. Wird er es nicht, muss sich die FDP gut überlegen, ob sie sich das Schlüsseldepartement krallen soll. Gemessen an den Ambitionen der Partei, die Geschicke des Kantons lenken zu wollen, führte kein Weg daran vorbei. Auch wenn es vielleicht nicht dem Herzenswunsch des Bildungsdirektors entspräche.