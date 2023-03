Oltner Kulturvermittler «Wir suchen Wege aus der Krise»: Der Agent von Pedro Lenz und Lisa Christ zur neuen Realität nach der Pandemie Rainer von Arx ist künstlerischer Leiter der Oltner Kabarett-Tage und führt eine Agentur, die zahlreiche bekannte Slam-Poeten vertritt. Dass die Satire in Olten blüht, erstaunt ihn nicht: «Die Stadt hat einen Minderwertigkeitskomplex, darum nehmen wir uns auch nicht so wahnsinnig ernst.» Franz Beidler Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Fokus anstatt multitasken: Kulturvermittler Rainer von Arx in jenem Raum in Olten, in dem er sich mit Kulturschaffenden bespricht. Seine Coachings finden nebenan statt. Bild: Bruno Kissling

An der weissen Wand in schwarzem Rahmen steht weiss geschrieben auf schwarzem Grund: «Ich bin wie ich bin.» «Ich will merkwürdig sein», sagt Rainer von Arx. Der 49-Jährige sitzt am runden Tisch in seinem Coaching-Zimmer an der Oltner Unterführungsstrasse, in T-Shirt und Jeans, Brille, das linke über das rechte Bein geschlagen.

Er sagt den Satz leise, vielleicht geziemt, denn eindringlich tönen die Worte allemal – als wollte er der trotzigen Selbstakzeptanz des Bonmots an der Wand seinen Eigenanspruch entgegensetzen.

Denn der ist massgebend und zweierlei: Von Arx ist selbstständiger Coach, hält Seminare und bietet Beratungen für Beruf und Leben an. Und von Arx ist Kulturvermittler und führt die eigene Künstleragentur «kunstprojekte.ch». Die Agentur vertritt klingende Namen aus Kabarett, Spoken Word, Poetry Slam: Christoph Simon, Lisa Christ, Valerio Moser, seit Corona stiess auch Pedro Lenz dazu.

Seit der Coronapandemie vertritt Rainer von Arx' Agentur «kunstprojekte.ch» auch den Schriftsteller Pedro Lenz. Bild: zvg

«Wir leben nicht rein von der Kultur», sagt von Arx. Geld verdient er vor allem als Coach. Einen Teil des Gelds steckt er dann in die Agentur. Die sei zwar kommerziell, aber er müsse sie querfinanzieren. «Schön ist, dass mir sowohl Coaching als auch Kultur viel Freude bereiten.»

Vor wenigen Jahren hätte er es fast geschafft: 2020 wird die Agentur zum ersten Mal selbsttragend, nach zehn Jahren Aufbau. Dann rollt die Coronapandemie über die Welt. «Da brach unsere Arbeit wie ein Kartenhaus zusammen», beschreibt von Arx.

«Anfänglich war das eine Offenbarung», erzählt er. Von Arx kocht mehr, spaziert öfters im Wald, geniesst Familienzeit. Bald verschreibt er auch den neuen Freiraum dem Eigenanspruch: Im Frühling 2021 gründet er die Edition Merkwürdig, wo er Texte von Bühnenkünstlerinnen und -künstlern und Literaten verlegt.

«Das sind Texte, die für die Bühne geschrieben wurden», erklärt von Arx. Viele von ihnen habe er live erlebt. Von Arx will sie erhalten. «Es gibt viele grossartige Spoken-Word-Texte, aber nur wenige Verlage, die sie abdrucken.»

Das beste Beispiel sei «Das Glück steht mir nicht im Weg» von Uta Köbernick, das letzten Herbst in der Edition Merkwürdig erschien. Darin sind Texte der Kabarettistin versammelt, die sie seit 15 Jahren aufführt. «Nach Auftritten wurde sie immer wieder gefragt, ob ihre Texte denn nicht gedruckt erhältlich seien», erzählt von Arx. «In Buchform kann sich das Publikum Zeit nehmen, um sich mit Köbernicks Gedanken zu beschäftigen.» Köbernicks Buch verkaufe sich wie warme Semmeln.

Uta Köbernick, Cornichon-Preisträgerin 2020 der Oltner Kabarett-Tage, am 28.10.2022 in der Galicia-Bar in Olten. Ihr Buch «Das Glück steht mir nicht im Weg» erschien in der Edition Merkwürdig, die Rainer von Arx ins Leben rief. Bild: Patrick Lüthy

«Ausserdem war es auch ein Jugendtraum von mir, Bücher herauszugeben», ergänzt von Arx. Denn: «Bücher überdauern», lernte er schon im Elternhaus. Sein Vater führte eine eigene Druckerei. Als Jugendlicher, in der Ausbildung zum Elektroniker, las von Arx Gedichte. Der Spott der Lehrlingskollegen perlte an ihm ab. «Ich will Spuren hinterlassen auf dieser Kugel», beschloss er damals. An dieser Mission richtet er sein Umfeld aus, bis heute.

Veranstaltungen siebenmal verschieben, ohne Bezahlung

Die verordneten Massnahmen gegen die Coronapandemie zeigen schon bald ungeahnte Folgen: Anstatt mehr Freiraum hat von Arx plötzlich mehr Arbeit. «Manche Veranstaltungen mussten wir sechs- oder siebenmal verschieben», schildert er. Ein Aufwand, den er auch noch ohne Bezahlung betreiben muss. Gleichzeitig kann er die Agentur nicht mehr querfinanzieren: «Seminare und Vorträge gab es ja auch viel weniger.»

Der Kanton Solothurn spricht zwar Hilfsgelder auch für Kulturbetriebe, nicht aber für von Arx’ Agentur: «Dafür hätte mindestens die Hälfte des Umsatzes aus der Kultur stammen müssen», erklärt er. «Weil ich den Betrieb aber querfinanzierte, reichte der Prozentsatz vom Umsatz aus der Kultur nicht aus, obwohl da die meisten Personen arbeiten und Kosten entstehen.»

Dann wird überall das Ende der Pandemie erklärt: Der Beginn des Ukrainekriegs verdrängt Corona aus dem öffentlichen Bewusstsein. Die Kulturbranche bleibt umgepflügt zurück: «Der Kulturbetrieb steht vor einer neuen Realität», resümiert von Arx. «Viele Theater bezahlen keine festen Gagen mehr, sondern beteiligen die Künstler prozentual an den Einnahmen», macht er ein Beispiel.

«Vor der Pandemie verkaufte eine angekündigte Tour bald einmal genug Tickets, damit die Durchführung gesichert war», sagt von Arx. «Solch ein Risiko können heute weder Künstler noch Veranstalter eingehen.» Im Gegenteil: Wegen schleppender Vorverkäufe wollten Veranstalter oft Anlässe absagen, nur wenige Tage bevor sie stattfinden sollen.

Daraus schliesst von Arx: Die ganz kleinen, oftmals ehrenamtlichen, Veranstaltungen können reibungslos wiederaufgenommen werden; oder dann die ganz grossen mit etablierten Namen. «Alles dazwischen wird schwierig», sagt von Arx. «Ich fürchte mich davor, dass es plötzlich nur noch sehr teure Veranstaltungen gibt – oder dann solche, die gratis angeboten werden oder kommerzieller sind.»

Kabarett-Tage und Landesstreik

Im Allgemeinen verzeichne die Agentur noch immer weniger Auftritte als vor der Pandemie. «kunstprojekte.ch» ist wieder weit davon entfernt, sich selbst zu tragen. Von Arx knüpft an die Aufbaudekade an, es bleibt ihm nichts anderes übrig: «Vergangenes Jahr gab ich so viele Seminare wie nie zuvor, manchmal fünf oder sechs in einer Woche.» Es gelingt ihm, die Agentur weiterhin querzufinanzieren. Die Mission geht weiter.

Dabei hinterliess von Arx schon viele Spuren: Bereits 1996 übernahm er die Leitung von Jugend Art Olten und gründete 1998 den Verein art i.g. mit. Dort verantwortete er bald die Sparte Spoken Word und Poetry Slam, rief Reihen wie den Poetry Slam «laut & deutlich» oder die Lese- und Kabarettbühne «Wortklang» ins Leben.

«Spoken Word kam weg von der Wasserglas-Lesung», erklärt sich von Arx den Aufstieg der neuen Kunstform. «Die Autorinnen und Autoren schreiben bewusst für den Livemoment. Daraus entsteht eine andere Sprache, ein anderer Spannungsbogen.» Diese Form der aufgeführten Literatur sei in ein Vakuum gestossen: Poetry Slam habe den Charme einer Subkultur mit Wettbewerbsgeist gepaart. «Davon wurden studentische Kreise angefixt und eine neue Literatur-Generation entstand», resümiert von Arx.

Spuren hinterliess er auch als Leiter des Castings der Oltner Kabarett-Tage und ab 2017 als deren künstlerischer Leiter. Dass ausgerechnet Olten so erfolgreiche Kabarett-Tage habe, sei auf die Initiative der Gründer zurückzuführen, sagt von Arx. «Die Kabarett-Tage würden in jeder Kleinstadt funktionieren: Hier schaffst du es, dass vom Coiffeur bis zur Beiz alle das Festival mittragen.»

«Olten hat einen Minderwertigkeitskomplex, darum nehmen wir uns auch nicht so wahnsinnig ernst.» Bild: Patrick Luethy

Ausserdem passe Satire gut nach Olten, findet von Arx. «Olten hat einen Minderwertigkeitskomplex, darum nehmen wir uns auch nicht so wahnsinnig ernst.» Das sei ein guter Nährboden für Kabarett.

Spuren hinterliess er auch als Produktionsleiter des nationalen Theaterprojekts «1918.ch – 100 Jahre Landesstreik» und während der zwölf Jahre, in denen er das Vizepräsidium des Kuratoriums für Kulturförderung des Kantons Solothurn übernahm. Vor zwei Jahren schliesslich verlieh ihm der Kanton Solothurn den Preis für Kulturvermittlung. «Eine grosse Ehre und Freude», betont von Arx.

Ausgerechnet er sagt von sich: «Ich kann nicht multitasken.» Aber Fokus, das könne er. «Stundenweise, das schafft Tiefe.» Eine Stunde Verträge durchkämmen, dann zwei Stunden Schulungskonzepte entwerfen, dann eineinhalb Stunden Mitarbeiterbesprechung: Nur so könne er alle Aufgaben stemmen.

Strukturiert zu arbeiten, lernte von Arx nach seiner Lehre als Elektroniker. Er arbeitete bei der Swisscom und baute Funkmasten. «Bevor du da hochkletterst, überlegst du dir sehr genau, welches Werkzeug du brauchst.»

Von der Corona- in eine Sinnkrise

Doch die Mission schützt von Arx nicht, er stürzt von der Corona- in eine Sinnkrise. Denn: «Der ‹Magic Moment› passiert in der Beziehung zwischen Publikum und Künstler. Alles andere sind eigentlich nur Preisdiskussionen.»

«Meine Lust an Kultur ist unverändert.» Bild: Bruno Kissling

So sagt er denn noch immer: «Momentan suchen wir Wege aus der Krise, möglichst ohne Verlierer.» Das sei schwierig, denn alle versuchten nun, die Risiken abzuwälzen. «Das laugt die ganze Szene aus.» Er versuche überall, Optimismus zu verbreiten. «Aber manchmal frage ich mich: Wer füllt ihn bei uns wieder auf?»

«Meine Lust an Kultur ist unverändert», hält von Arx aber fest. Und nach dieser Lust lenkt er die Agentur nach wie vor: «Was mich nicht emotional berührt, mache ich nicht», sagt er trotzig. Er arbeite nur mit Künstlern zusammen, die er auch an einem Samstagabend zu sich zum Abendessen einladen würde. «Wir wollen freundliche Menschen», pointiert von Arx. «Und glaubwürdige.»

Wer sich auf der Bühne mit Kapitalismuskritik brüste, macht von Arx ein Beispiel, könne dann bei der Gage nicht raffgierig sein. «Auch diese Glaubwürdigkeit ist ein Anspruch an mich selbst.»