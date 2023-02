Haus der Fotografie Ausstellung «Fake Truth» brachte in drei Monaten 3200 Besucherinnen und Besucher nach Olten Kürzlich ging die Ausstellung «Fake Truth» der Fotografin Allison Jackson im Oltner Haus der Fotografie nach gut drei Monaten zu Ende. Co-Direktor Remo Buess zieht eine positive Bilanz. Während Jüngere die Fälschungen rasch durchschauten, taten sich Ältere damit schwerer. Franz Beidler Jetzt kommentieren 27.02.2023, 14.00 Uhr

So begann die Ausstellung «Fake Truth» im Haus der Fotografie letzten November: Die Fotografin Allison Jackson posiert mit einem Doppelgänger von Donald Trump vor einem der ausgestellten Bilder. Bruno Kissling

«Das ist eine der besten Ausstellungen, die wir bisher hatten», ordnet Remo Buess, Co-Direktor des Hauses der Fotografie in Olten, ein. Die Ausstellung «Fake Truth» der britischen Fotografin Allison Jackson vermochte seit ihrem Auftakt Ende November über 3200 Personen anzuziehen. Jackson ist dafür bekannt, imaginäre Szenen mit Doppelgängern von Berühmtheiten nachzustellen und abzulichten. So kommentiert sie Prominentenwahn und blinden Medienglaube zugleich.

«Vor allem unsere Vermittlung hat einen grossen Sprung gemacht», resümiert Co-Direktor Buess. Das freue ihn am meisten. Isabelle Bitterli, die das Haus der Fotografie leitet, und Kuratorin und Kulturvermittlerin Miriam Edmunds führten seit November 43 Führungen mit insgesamt 535 Besuchenden durch, darunter auch Firmen und Schulklassen. Gerade letztere hätten sich sehr für das Thema der Ausstellung interessiert. «Die Frage nach der Echtheit von Bildern kennen sie aus ihrem Alltag mit Social Media», so Buess. Oft sei es vorgekommen, dass Schülerinnen und Schüler nach der Führung noch lange in der Ausstellung verweilten.

«Wir haben das Angebot an Führungen ausgebaut und auch aktiv dafür Werbung gemacht», so Remo Buess, Co-Direktor des Hauses der Fotografie in Olten. Bruno Kissling

Das kommt nicht von ungefähr. Das Haus der Fotografie investierte im Vorfeld in die Vermittlung: «Wir haben das Angebot an Führungen ausgebaut und auch aktiv dafür Werbung gemacht», so Buess. «Auf Social Media und im Bahnhof Olten mit Plakaten.»

Aha-Erlebnis für die Medienkompetenz

Das Publikum von «Fake Truth» hat Buess begeistert erlebt: «Viele hatten ein Aha-Erlebnis, als sie vor den inszenierten Fotografien standen, und dann realisierten, dass die abgebildeten Personen Doppelgänger und die Bilder sozusagen Fälschungen sind. Das schult die Medienkompetenz.»

«Jüngeres Publikum durchschaute das Konzept von Allison Jackson ziemlich schnell», erzählt Buess. «Ältere taten sich damit schwerer.» Sie hätten dafür oft herzhaft gelacht. «So viele Lacher hatten wir im Haus der Fotografie noch nie.»

Publikum aus der ganzen Schweiz

Die Ausstellung zog Publikum aus der ganzen Schweiz an. «Drei Viertel der Besuchenden konnten wir von ausserhalb der Region nach Olten locken», freut sich Buess. Gerade jene, die Oltens Altstadt zum ersten Mal besuchten, hätten dann oft verwundert festgestellt: «Olten ist ja richtig schön.» Dies freue das Team des Hauses der Fotografie jeweils: «Olten mitsamt der Region liegt uns am Herzen.»

Allison Jackson ist dafür bekannt, imaginäre Szenen mit Doppelgängern von Berühmtheiten nachzustellen und abzulichten. Bruno Kissling

Nicht zuletzt deshalb ist der Co-Direktor auch froh, bleibt das Haus der Fotografie vorerst am angestammten Platz an der Kirchgasse 10: «Sicher bis Ende 2024», bestätigt Buess. Darauf habe man sich vor kurzem mit der Stadt geeinigt. Das Volk hatte im vergangenen Herbst im letzten Moment einen Umbau des Kunstmuseums gekippt, der auch das Gebäude an der Kirchgasse 10 betroffen hätte.

Ausstellung «Beyond Fashion» ab 11. März

Nun arbeitet das Team bereits am Vermittlungsprogramm für die nächste Ausstellung: «Beyond Fashion» versammelt Aufnahmen von berühmten Modefotografen und beschäftigt sich unter anderem mit gefilterten Bildern auf Instagram und dem Phänomen des Body Shaming – auch wieder Themen, die ein jugendliches Publikum ansprechen dürften. «Wir haben bereits Anfragen von Schulen für Führungen», freut sich Buess. «Beyond Fashion» beginnt am 11. März.

