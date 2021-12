Solothurner Filmtage: Auf Causa Hugi folgt Suche nach Normalität

Solothurner Filmtage Präsident zum Streit mit Ex-Direktorin Anita Hugi: «Ist erledigt, aus und Schluss» Ein Krach mit der letzten Direktorin und ein Eröffnungsfilm, bei dem sich Fragen stellen: Die schwierige Suche nach Normalität bei den Solothurner Filmtagen. Daniel Fuchs 14.12.2021, 18.42 Uhr

Will seinen Posten bald räumen: Thomas Geiser, Präsident der Solothurner Filmtage. Peter Klaunzer/Keystone

Der Name Anita Hugi fällt kein einziges Mal, als die Verantwortlichen das Programm der kommenden Solothurner Filmtage vorstellen, das aber just zu einem guten Teil unter Hugis Beteiligung entstanden ist. Schwamm drüber, zurück zur Normalität, so lautet die Devise. «Die Sache hat sich erledigt, aus und Schluss», sagt Filmtage-Präsident Thomas Geiser auf Anfrage dieser Zeitung am Rand der Programm-Pressekonferenz am Dienstag in Solothurn.

Holt ein solcher Eröffnungsfilm ein Publikum ab? Eröffnet wird die 57. Ausgabe der Solothurner Filmtage am 19. Januar 2022 mit «Loving Highsmith» über die in den 1990ern verstorbene US-Thriller-Autorin Patricia Highsmith. In den letzten Jahren wurden Spielfilme zur Eröffnung gezeigt; 2020 die Komödie «Moskau einfach», ein Publikumsmagnet; und letztes Jahr übertrug das Schweizer Fernsehend das packende Drama «Atlas» aus dem Tessin in sämtliche Stuben. Bei den Filmtagen sollen heuer überdurchschnittlich viele Langfilme eingereicht worden sein. War wirklich nichts darunter, das besser als Eröffnungsfilm taugt als ein Dok von einer beim breiten Publikum unbekannten Schweizerin über eine verstorbene US-Autorin? Wir lassen uns jedenfalls überraschen, ob das diesjährige Festival zum Publikumsrenner wird. Die Filmtage dauern bis zum 26. Januar. (dfu)

Zur Erinnerung: Auf der Geschäftsstelle der Solothurner Filmtage kam es im vergangenen Sommer zum Zerwürfnis zwischen Direktorin Anita Hugi und ihrem Team. Von einem «autoritären Führungsstil», drohenden Kündigungen, Betriebsunfähigkeit war die Rede.

Frische Ideen, aber Mitarbeitende nicht mitgenommen? Anita Hugi (Archivaufnahme von 2019). Christian Beutler/Keystone

Geiser sagte damals, die Organisation sei vor dem Entscheid gestanden, entweder das Team auszuwechseln oder die Direktorin zu ersetzen. Entschieden hat man sich für letzteres. Hugi, damals bereits seit einiger Zeit krank geschrieben, kehrte nicht mehr auf ihren Posten zurück.

Vor wenigen Wochen vereinbarten die Parteien unter Vermittlung des Bunds, einen Schlussstrich unter die Angelegenheit zu ziehen und meldeten die Auflösung des Arbeitsverhältnisses «im gegenseitigen Einvernehmen». Interimistisch hatten bereits die langjährigen Filmtage-Mitarbeitenden Marianne Wirth sowie David Wegmüller fürs Künstlerische und Veronika Roos fürs Organisatorische übernommen.

Im Notfall zurück in den virtuellen Raum

Geiser, der das Amt letzten Sommer von seinem Vorgänger, alt Ständerat Felix Gutzwiller, übernahm, spricht anlässlich der Präsentation der kommenden 57. Ausgabe rückblickend kurz von einem schwierigen Jahr, «mit der Pandemie und allem Möglichen». Viel lieber blickt er in die Zukunft. Und diese wird in Solothurn jemand Neues verantworten. Noch Ende Jahr, «spätestens Anfang Januar», wie Geiser auf Rückfrage sagt, wird die Stelle für die künstlerische Leitung ausgeschrieben. Künftig soll wie bei den grossen Filmfestivals in Locarno und Zürich eine Doppelleitung eingesetzt, Organisation und künstlerische Leitung aufgesplittet werden.

Lassen sie die Querelen hinter sich? Marianne Wirth, Veronika Roos und David Wegmüller von den Filmtagen. Peter Klaunzer/Keystone

In Solothurn präsentiert die interimistische Leitung das Programm, bemüht sich um Normalität und zählt ihre Highlights auf. Die Begegnung, das Publikum, die Filme auf der Leinwand und der Diskurs sollen nach einer Pandemieausgabe 2021 endlich wieder im Fokus stehen. Anlässlich der Ausgabe vom letzten Winter waren keine Kinovorstellungen möglich, Kulturveranstaltungen blieben untersagt, die Restaurants zu.

In Solothurn hofft man nun, dass die aktuellen Massnahmen ausreichend sind – und eine Verschärfung der Lage die Filmtage nicht erneut in den virtuellen Raum vertreibt. Ein Fall, für den das Festival immerhin gewappnet wäre – dank der Online-Filmplattform vom letzten Jahr, die wie einige andere Neuerungen die Ära Hugi überleben.

Reformen, ein Rückzug und mehr Geld in Aussicht

Und doch täuscht die demonstrierte Normalität in Solothurn nicht darüber hinweg, dass die Querelen das älteste Festival für den Schweizer Film noch lange begleiten. Die Organisation muss sich reformieren, der Bund setzte eine vorgesehene Erhöhung der Beiträge an das Festival von 20'000 Franken pro Jahr aus. Auch die im Zuge der Affäre Hugi ans Licht gekommenen Probleme und Fragen um personelle Verflechtungen und zu lange Amtsdauern an der Spitze der Filmtage führten dazu, dass der Druck stieg.

Die Filmtage ihrerseits wollen nun Reformen umsetzen. Allerdings werden diese erst wirksam, wenn die Mitglieder des Trägervereins sie absegnen. Eine ausserordentliche Generalversammlung soll bereits im Februar stattfinden, so Geiser.

Damit einher geht auch die Funktion von Filmtage-Präsident Geiser selbst. Der schweizweit bekannte Rechtsprofessor wird als Sesselkleber kritisiert. Er selbst betont, das Amt des Präsidenten nie gesucht zu haben. Und er stellt in Aussicht, den Sitz spätestens nächstes Jahr zu räumen. Offenbar will er sich aber gut überlegen, «ob es schlau ist, das Präsidium gleichzeitig wie die operative Festivalleitung neu zu besetzen».

Bei den Filmtagen also harzt es nach dem Eklat vom Sommer nach wie vor. Ein erster Schritt in die Normalität wäre die kommende Ausgabe, mit Filmen vor Ort und guten Zuschauerzahlen. Doch just das wird bedroht durch die Pandemie. Darauf hat das interimistische Leitungsteam keinen Einfluss und es macht es sicher richtig, wenn es für Ruhe und Normalität sorgen will – auch wenn diese sich etwas gar vorgespielt anfühlt.