Während Coronazeit Während Lehrabbrüche im Kanton Solothurn 2021 einen Höchststand erreichen, halbiert Aldi die Abbruchquote 2021 wurden im Kanton Solothurn 10,3 Prozent aller Lehrverträge aufgehoben. So viele wie noch nie zuvor. Das dürfte auch mit der Pandemie zu tun haben. Derweil gelang Aldi in den Coronajahren die Kehrtwende. Wie ist das möglich? Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Aldi bietet mehr als 90 Prozent seiner Lehrstellen im Detailhandel an. Aber man kann auch eine IT-, KV- oder Logistiklehre machen beim Discounter. Oliver Menge

Ende, aus, genug ­– an diesen Punkt kommen jährlich Hunderte von Lernenden. Dann brechen sie ihre Lehre ab und machen sich auf die Suche nach etwas Neuem. Allein 2021 wurden im Kanton Solothurn 612 Lehrverträge aufgelöst, die allermeisten im gegenseitigen Einvernehmen. Bei insgesamt 5912 Lehrverhältnissen entspricht das einer Abbruchquote von 10,3 Prozent, was ein Höchststand ist.

Dramatisch ist die Zunahme während der Coronajahre nicht. 2018 betrug die Quote 9,8, 2019 10,1 und 2020 10 Prozent, wie Ruedi Zimmerli, Leiter Abteilung Berufslehren im Amt für Berufsbildung, sagt. Zimmerli möchte die Zunahme auch nicht einfach auf Corona zurückführen. Einen Einfluss hat die Pandemie aber unbestritten gehabt. Zimmerli: «Der Selektionsprozess ist matchentscheidend. Die Betriebe stehen vor der Herausforderung, die richtigen Lernenden am richtigen Ort einzusetzen.»

Abbruchquote im Gesundheitsbereich in den letzten Jahren klar gestiegen

Zentral in diesem Prozess sind die Schnupperlehren. Und die waren in vielen Branchen während Corona nur eingeschränkt möglich. Gerade beim Gastgewerbe, wo die Abbruchquote mit 17,8 Prozent höher als in allen anderen Branchen lag. Ebenfalls überdurchschnittlich hoch war die Quote im Detailhandel (13,9 Prozent) und im Gesundheitsbereich (13,3 Prozent). Zimmerli:

«Im Gesundheitssektor sind die Abbruchquoten erst in den letzten Jahren überdurchschnittlich geworden.»

Schon immer überdurchschnittlich waren die Zahlen in den letzten Jahren bei Aldi Suisse. Der Detailhändler fuhr einen starken Expansionskurs. Die Abbruchquoten lagen vor Corona deutlich über dem Branchen-Schnitt. Doch in den letzten zwei Jahren habe man die Abbruchquote halbieren können, wie Güven Gündogdu am Infotag EBA im Alten Spital in Solothurn sagt.

Aldi hat drei zusätzliche Leute eingestellt, um die Quote runterzukriegen

Aldi bietet neben Detailhandelslehren auch Lehrstellen in der Logistik und der IT sowie KV-Lehren an. Wobei über 90 Prozent der schweizweit über 200 Lehrverhältnisse auf den Bereich-Detailhandel fallen. Also in jene Branche, die in Solothurn relativ betrachtet am zweitmeisten Abbrüche verzeichnete. Wie hat es Aldi geschafft, die Quote ungefähr auf den Branchendurchschnitt zu senken?

Der Detailhändler hat schweizweit drei Lernendenbeauftragte installiert. Leute wie Gündogdu, dem Ausbildungsverantwortlichen Detailhandel bei Aldi Suisse. Gemeinsam sind sie verantwortlich für eine engere Begleitung der Jugendlichen während der Ausbildung.

Kein Detailhändler zahlt so viel Lehrlingslohn wie Aldi

Die wichtigste Änderung habe man bei der Rekrutierung vorgenommen. «Wir haben ganz klare Mindestanforderungen definiert. Insbesondere im Bereich Verhalten», erzählt Gündogdu. Folglich hätten sie konsequenter rekrutiert. Aber eben nicht nur das, sondern man begleite jetzt auch enger. Denn: «Die Pubertät ist kein einfaches Alter. Es ist wichtig, dass man möglichst rasch den Rahmen absteckt und sagt, was geht und was nicht.» Gerade bei Themen wie Pünktlichkeit.

Der Detailhändler hat aber nicht nur seine Ansprüche klar definiert, sondern auch seine Leistungen. So zahlt Aldi Spitzenlöhne schon während der Lehre. Und tut das auch kund. Gündoglu sagt:

«Wir wollen zeigen, dass wir ein attraktiver Lehrbetrieb sind.»

Gerade auch auf Social Media. «Wir hatten eine Lernendenfiliale. Da haben sie selbst Bilder auf Instagram gepostet, was sehr viele Leute angesprochen hat.»

Auch in Solothurn, wo Aldi übrigens verhältnismässig leichter Lernende finde – im Gegensatz etwa zum Wallis. Und immer öfter findet Aldi jetzt auch die richtigen Leute.

