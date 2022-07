Aussergewohnlich Spezielle Häuser und ihre Bewohner: Das Erdhaus in Lostorf – geborgen wie im Mutterleib Das Erdhaus in Lostorf wurde 1996 erbaut. Seit rund 15 Jahren gehört es René Häberli, 76, der selbst im ersten Stock des in den Hang gebauten Hauses lebt. Er war einst Autohändler und Hobby-Rennfahrer und arbeitet jetzt an einer Sprach-App mit softerotischem Ansatz. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Das Erdhaus von René Häberli in Lostorf wurde von Archtitekt Peter Vetsch direkt in den Hang am Jurasüdfuss gebaut. Bruno Kissling

Geborgenheit. Das trifft es wohl am besten. Das ist das Gefühl, das sofort in einem aufsteigt, wenn man den Raum betritt. Denn die Erdhaus-Wohnung von René Häberli ist eigentlich ein einziger Raum. Natürlich mit abschliessbarem WC und einem begehbaren Kleiderschrank, der ebenfalls mit Tür ausgestattet ist. Aber ansonsten fliesst das eine ins andere, kurvig, weich, weiss.

Eigentlich hat die Wohnung neben WC und begehbarem Kleiderschrank keine abschliessbaren Räume. Eines fliesst ins andere. Bruno Kissling

So oder ähnlich müsse es im Mutterleib gewesen sein, meint Häberli, als wir in seine Wohnung treten. Er ist 76-jährig, Rentner im Unruhestand, ein Mann mit einem bewegten Leben und einer bewegten Gegenwart. Seit rund 15 Jahren bewohnt er das Erdhaus. Obwohl er verheiratet war, lebte er hier stets allein. Seine Frau blieb stets in Bätterkinden. Trotzdem hätten sie sich jeden zweiten Tag gesehen, sagt er.

Vor knapp zwei Jahren verstarb sie an Alzheimer. Nach langer Leidenszeit. Häberli begleitete sie bis zum Schluss. Er erinnert sich, wie er mit ihr Französisch geübt habe, kaum angefangen hätte sie auf 17 gestellt, da sie in dem Alter ein Welschlandjahr in Neuenburg absolvierte. Sie erzählte Geschichten von damals. Ein bisschen Heiterkeit in einer sonst wahnsinnig schwierigen Zeit. Häberli sagt:

«Es ist bitter, dabei zuschauen zu müssen, wie jemand seine Persönlichkeit immer mehr verliert.»

Der Blick Richtung Talmulde und Aare vom Balkon des Erdhauses in Lostorf. Bruno Kissling

Längst sitzen wir auf dem Balkon. Blick Richtung Süden, Richtung Talmulde und Aare. Es ist bewölkt, aber immer wieder bricht die Sonne durch. Irgendwie passend zu diesem Gespräch über Höhen und Tiefen des Lebens, passend zu Häberli, der nach jedem Tiefschlag aufgestanden ist und den Glauben an das Schöne und Gute im Leben nie aufgegeben hat.

Die Katze Susi Sorglos und die Faszination für Motoren

Über die kleine Treppe links gehts zum Sitzplatz, der hinter dem Busch versteckt ist, in dem Susi Sorglos lebt. Bruno Kissling

Häberli steigt die Treppe an der Seite hoch zu einem kleinen in den Hang gebauten Sitzplatz (auf dem Foto links hinter den Büschen). «Hallo Susi Sorglos», sagt er zur grau-getigerten Katze mit weissem Bauch. Sie sei ihm zugelaufen, vor vier, fünf Jahren, so genau weiss er es nicht mehr. Eigentlich sei sie eher Nachbarin, denn sie hause vorwiegend hier in den Büschen. Ins Haus kommt sie praktisch nur zum Fressen, ein bisschen Kraulen, gut ist.

René Häberli auf dem Dach seines Hauses. Bruno Kissling

Eigentlich stehen wir jetzt auf dem Dach des Hauses. Begrünt, bewachsen, begehbar. Einzig Lüftungsluken, Abzüge und Kamin erinnern daran, dass wir auf dem Haus stehen. Ein Geflecht von Armierungseisen, Spritzbeton, Erde drüber – das Erdhaus ist eines der Werke des Zürcher Architekten Peter Vetsch. Mit mehr als 90 gebauten Erdhäusern weltweit ist Vetsch eine Erdhaus-Ikone. Das Haus in Lostorf hat er 1996 erbaut, seit rund 15 Jahren wohnt Häberli hier im 1. Stock, die Erdgeschoss-Wohnung hat er vermietet.

«Alles, was Lärm macht und dreht, hat mir Freude gemacht», sagt Häberli. Er ist gelernter Automechaniker, wurde dann zum Autohändler und hatte seit jeher eine Schwäche für Motoren. Schon vor der Lehre frisierte und flickte er Töffli für Freunde. Später bearbeitet er beruflich Motoren, in der Freizeit begann er mit Bergrennen. Das war Ende 20. Es begann mit einem kleinen Lancia A112 und es endete mit einem Lucchini mit Formel-2-Motor.

Er dürfe gar nicht darüber nachdenken, wie viel Geld er mit Autos verloren habe. «Ich war süchtig nach schnellen Autos und dem Kick der Rennen», sagt er und schmunzelt. Wie einer, der gelernt hat, mit seinen Schwächen zu leben und sich selbst zu akzeptieren, wie er ist. Er sagt von sich selbst, er habe eine blühende Fantasie und sei ein bisschen chaotisch. «Manchmal springe ich ins kalte Wasser und merke erst dann, dass ich ja auch irgendwie wieder an Land kommen muss.»

«Es hat mich schon immer zum Horizont gezogen»

So ähnlich hat er es auch kurz nach der Jahrtausendwende gemacht. Die Landesausstellung in Biel war geplant, gleichzeitig sollte die A5 nach Biel fertiggestellt werden. Er fürchtete, dass der Verkehr an der Bielstrasse zusammenbricht und gab sein Autohandelsgeschäft nach erfolgreichen Jahren auf. Kurze Zeit und mit durchschlagendem Misserfolg versucht er sich an der Börse, dann landet er durch Kontakte mit anderen Unternehmern im Immobilienhandel, wo er Potenzial sieht.

Da ist Häberli immer noch tätig. Oder wieder tätig, denn die Krankheit seiner Frau hat ihn rund zwei Jahre voll in Beschlag genommen. Zu den Objekten, die er verkaufen möchte, zählt auch das Erdhaus in Lostorf. Es hat keinen Lift, der Hang, in den es gebaut ist, ist steil und er langsam alt. Er hatte den Traum, mit seiner Frau in den Süden zu ziehen. Das könne er sich immer noch vorstellen. Das Fernweh hat er schon immer gehabt, einst besass er als Miteigentümer auch eine grössere Motorjacht im Mittelmeer. «Es hat mich immer Richtung Horizont gezogen», sagt er. Immer weiter, getrieben von der Neugier, von der Lust aufs Leben.

Die Liebe zur Kunst und eine softerotische App

Obwohl draussen jetzt die Sonne scheint, ist es in Häberlis Wohnung angenehm kühl. Die Erde isoliert das Haus, im Sommer wie im Winter. Bilder stehen an die Wände gelehnt am Boden, Skulpturen im Raum. Aufhängen habe keinen Sinn, sagt Häberli, es stünde alles von der Wand ab. Hohe Schränke gehen auch nicht, maximal ein Sideboard. Geborgenheit hat ihren Preis, wenn es um Inneneinrichtung geht.

Die Rundungen haben ihren Preis: Schränke kann man in der Wohnung keine haben und auch das Aufhängen von Bildern ist schwierig. Bruno Kissling

Eile hat Häberli nicht. Und genug zu tun hat er ebenfalls. Der Immobilienhandel mit Gewerbeobjekten, auf den er spezialisiert ist, lahmt. Zugleich haben Online-Plattformen einen grossen Teil des Marktes für sich gewonnen. Und Häberli hat sich weiterentwickelt. Sein jüngstes Projekt heisst «Lingooh!», eine Sprach-App, die Sprache mit softerotischen Geschichten zu vermitteln versucht. Schon bald wird eine Journalistin des deutschen «Playboys» zu Gast sein in seinem Haus. Wie auch schon Filmteams hier waren – oder eine Sängerin in diesen Räumen ein Musikvideo drehte. Unentgeltlich, versteht sich von selbst.

Fast drei Stunden sind vergangen. Das Haus, das Leben seines Besitzers, seine Geschichte und Pläne. Aber jetzt ist Zeit zu gehen, raus aus dem Mutterleib, rein ins nächste Abenteuer.

