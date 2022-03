Ukraine Rotoflex aus Grenchen macht Geschäfte in der Ukraine und hat Mitarbeitende in Russland – «Man spürt die Angst, wenn man mit den Menschen spricht» Der Ukraine-Krieg trifft die Grenchner Firma Rotoflex knallhart. Nach Kiew hat man wichtige Geschäftsbeziehungen, in Moskau unterhält das Unternehmen eine eigene Niederlassung. Der Krieg ist für beide Seiten ein Verlustgeschäft, die ukrainische wie die russische. Das zeigt sich im Gespräch mit Rotoflex-CEO Pascal Diemand. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 04.03.2022, 13.26 Uhr

Rotoflex-CEO Pascal Diemand: Sein Unternehmen ist in Grenchen und in Moskau daheim. Aber auch in die Ukraine pflegt Rotoflex gute Beziehungen. Hanspeter Bärtschi

Es sind hektische Tage für Pascal Diemand. Aber die hat er mehr oder weniger, seit er Geschäftsführer des Druckfarbenherstellers Rotoflex in Grenchen wurde. Das war im September 2019, wenige Monate vor der Pandemie. Doch kaum war die Pandemie zu Ende, traf das Unternehmen die nächste Krise, der Ukraine-Krieg, mit voller Wucht.

Auch weil das Unternehmen einst in russischen Händen war (heute gehört es zur Daetwyler Holding aus Bleichenbach BE), waren die Absatzgebiete von Rotoflex stark auf Russland und die Ukraine fokussiert. Diese Abhängigkeit hat man in den letzten Jahren reduzieren können. Zum Teil gezwungenermassen, denn 2018 ging einer der wichtigsten Kunden in der Ukraine bankrott, was den Umsatz von Rotoflex um einen Schlag um 30 Prozent reduzierte.

Aber noch immer ist Russland – neben Deutschland, Österreich und der Schweiz – der wichtigste Auslandsmarkt für das Unternehmen. «Erst der Verlust des Grosskunden, dann die Pandemie und die damit verbundenen Preisexplosionen bei den Rohstoffen und jetzt der Krieg in der Ukraine – die Verkettung der negativen Ereignisse ist kaum zu glauben», sagt Diemand.

Menschlich, das spürt man, stellt der Krieg alles in den Schatten. Rotoflex hat einen Vertriebspartner in der Ukraine. Letzten September war Diemand persönlich vor Ort in Kiew: «Es ist eine wunderschöne Stadt und wahnsinnig gastfreundliche Menschen. Ja, damals herrschte Aufbruchstimmung.» Wenige Monate später fliegen Bomben auf die Hauptstadt der Ukraine.

Rotoflex im Konflikt: Vertriebspartner in Kiew, Mitarbeitende in Moskau

Erst Anfang dieser Woche war er mit ukrainischen Partnern in Kontakt. Das Tempo der Eskalation habe alle überrumpelt, Politologen und Sicherheitsexperten genauso wie die gesamte Bevölkerung. Noch wenige Tage vor Ausbruch des Krieges habe ihn kaum jemand für möglich gehalten. Und jetzt sagt Diemand:

«Man spürt die Angst, wenn man mit den Menschen in Kiew spricht. Das geht einem extrem nahe.»

Zugleich hat er Einblicke nach Russland, denn noch immer unterhält Rotoflex in Moskau eine Niederlassung mit 15 Mitarbeitenden. Ein eigenes Lager, eine eigene Buchhaltung und Verkäufer. Eigentlich wollte er Anfang dieser Woche hinfliegen. Er musste den Flug wegen der Sanktionen canceln. Momentan ist er täglich in Kontakt mit den Menschen dort. Auch sie sind verunsichert, kämpfen mit den Folgen des Krieges. Die Sanktionen, die zerfallende Währung, die internationale Ächtung.

Auch seine Leute in Russland seien irgendwo Opfer der Situation, so Diemand. Sie würden sich extrem für die Firma einsetzen und litten zugleich maximal unter den Sanktionen. Das gehe ihm auch nahe, denn niemand von ihnen hat die Wahl getroffen, dass Russland in den Krieg zieht.

Noch nicht von den Sanktionen betroffen, aber das Geld ist ein Problem

Nicht von den Sanktionen betroffen sind bisher die Produkte, die Rotoflex nach Russland liefert. Farbe für die Bedruckung von Lebensmittelverpackungen (ca. 70 Prozent des Gesamtumsatzes) und Sicherheitsfarbe (ca. 30 Prozent des Gesamtumsatzes), die beim Noten- und Passdruck verwendet werden. Diemand: «Wir können liefern, aber unsere Filiale kann uns momentan wegen der Einschränkungen im internationalen Zahlungsverkehr kein Geld überweisen.»

Eine Lösung scheint gefunden. Einzelne Banken in Moskau seien von den Sanktionen nicht betroffen. Man sei dabei, ein Konto bei einer dieser Banken zu eröffnen. Zugleich habe man wegen des Währungsschocks entschieden, in Russland per sofort nur noch auf Vorauszahlung und gegen Bezahlung in Euro zu liefern.

Das Geschäft einzustellen, sei vorerst kein Thema. Diemand: «Für uns ist das auch eine moralische Frage. Wir haben Mitarbeitende und Kunden in Russland. Solange es innerhalb der rechtlichen Bestimmungen möglich ist, machen wir weiter.»

Aber wie so oft birgt die Krise auch Chancen. Gerade auch in Russland. Da hätten einige der grossen internationalen Konkurrenten aufgehört zu liefern wegen des Währungsrisikos. Jetzt würden sogar Kunden proaktiv auf die Rotoflex zukommen. «Gerade heute Morgen ist eine Bestellung über 20 Tonnen Farbe reingekommen von einem komplett neuen Kunden», sagt Diemand.

Pandemie genutzt, um neue Märkte zu erschliessen

Aber auch wenn das Geschäft in Russland komplett zum Erliegen kommen sollte, Rotoflex ist vorbereitet. Er sei schon mit dem Ziel angetreten, das Klumpenrisiko Russland/Ukraine zu minimieren, sagt Diemand. Die Pandemie konnte man trotz Reiseeinschränkungen nutzen, um neue Märkte zu erschliessen. In Italien, Frankreich, England, Polen, der Türkei und den Balkanstaaten habe man die Basis gelegt. Gerade in der Türkei habe man letztes Jahr erstmals ein substanzielles Geschäft abschliessen können.

Der Hauptsitz der Firma Rotoflex ist ein Farbtupfer im Grenchner Industriegebiet. COOLPIX

Man hat Perspektiven, auch wenn man quasi seit 2018 und dem Bankrott des Grosskunden in der Ukraine im Kampfmodus ist. Diese Perspektiven sind Diemand wichtig. Gerade weil die Unsicherheit und damit die Ängste bei den Mitarbeitenden gross seien. Er sagt: «Die Situation für Rotoflex ist ernst, aber wir haben uns genug Chancen erarbeitet, damit wir auch durch diese Krise kommen können.»

