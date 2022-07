Strassenbau extrem Wenn die Sonne von oben brennt und der Belag von unten: «Pausen, Schatten und Wasser sind zentral, niemand will einen Unfall» Strassenbau kennt kein Pardon. Von oben drückt die Sonne, von unten heizt der Asphalt mit über 100 Grad. Das ist gerade in Hitzephasen wie diesen eine Tortur. Zu Besuch beim Einbau des Deckbelags auf der Kantonsstrasse in Horriwil. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Reportage Strassenbau bei hohen Temperaturen. In Horriwil wird bei grösster Hitze ein neuer Strassenbelag aufgetragen. Hanspeter Bärtschi

Horriwil, Gasthof Sonne, kurz nach 11 Uhr vormittags. Noch zeigt das Thermometer unter 30 Grad an. Über Nacht hat es gewittert und damit leicht abgekühlt. Davon ist knapp 200 Meter weiter Richtung Hersiwil nichts zu merken. Von oben brennt die Sonne immer stärker, von unten heizt der frisch verlegte Belag ein. In diesen Tagen wird abgeschlossen, was vor rund zwei Jahren begann: die Sanierung der Kantonsstrasse Richtung Hüniken und Hersiwil.

Mit 130 bis 150 Grad werden die obersten zwei, drei Zentimeter Belag, die Deckschicht, auf die Strasse gebracht und dann festgewalzt. Zwei Gruppen der Marti AG Solothurn sind hier heute im Einsatz, rund 15 Leute. Schon um 5 Uhr in der Früh hat Polier Herbert Thomann mit einem Teil seiner Leute begonnen, die Strasse anzuspritzen. Dabei tragen sie ein Wasser-Bitumen-Gemisch auf die verschmutzte Tragschicht auf, das dann die Deckschicht trotz Staub mit dem Untergrund verbindet.

Poliert Robert Thomann (links) arbeitet seit 35 Jahren auf dem Strassenbau. Die Zahl der Hitzephase pro Sommer hätten merklich zugenommen, findet er. Hanspeter Bärtschi

An diesem Morgen war es ausnahmsweise angenehm kühl. Aber die Gewitter im Verlauf des Mittwochs und in der Nacht auf Donnerstag brachten nur vorübergehende Abkühlung. Übers Wochenende steigt das Thermometer wieder über 30 Grad, so die Prognosen. Auch wenn er nicht über die Ursachen spekulieren mag, sagt Polier Thomann: «Die Anzahl der Hitzephasen hat schon merklich zugenommen.» Früher gab es auch Sommer ohne Hitze, oder dann einfach eine Hitzeperiode, heute seien es zwei, drei.

20 Franken extra gibt es bei Marti bei dieser Hitze – für Wasser

Brille, Schnauz, eine rauchige Stimme – Thomann arbeitet seit 35 Jahren auf dem Strassenbau. Er sagt: «Das ist keine Arbeit, sondern eine Lebenseinstellung.» Dann lacht er. Was er auch spürt, ist das Alter. Er müsse jetzt mehr trinken als früher noch. Und in seiner Position als Gruppenverantwortlicher mahnt er auch seine Leute immer wieder, Wasser zu trinken. «Wenn der Vorrat ausgeht, geht einer holen», sagt er.

Christian Scheidegger ist Sicherheitsbeauftragter der Marti-Gruppe in Solothurn und verantwortlich für rund 400 Mitarbeitende und deren Sicherheit. Hanspeter Bärtschi

Dafür gibt’s vom Bauunternehmen in diesen heissen Tagen den Wasserfranken. 20 Franken pro Woche für jeden. Meistens ziehe die gleich der Polier ein und kaufe Wasser für alle, sagt Christian Scheidegger. Er ist seit rund zehn Jahren vollamtlicher Sicherheitsbeauftragter der Marti-Gruppe in Solothurn, verantwortlich für rund 400 Menschen und ihre Sicherheit.

Gerade ist der Belag ausgegangen. Was der Bauführer eigentlich nicht gerne sieht, gibt den Strassenbauern Gelegenheit für eine kurze Pause im Schatten, für einen Schluck Wasser, einen kurzen Schwatz. Nur die Maschinisten in den Rad- und Glattwalzen schwitzen in ihren Kabinen unvermindert. Wenigstens der, in der kleinen Glattwalze, die noch unklimatisiert ist. Die neueren Maschinen seien alle klimatisiert, so Scheidegger.

Bei Temperaturen über 30 Grad gibt es 7 Prozent mehr Unfälle

Die Tatsache, dass meist einer der Poliere Wasser holt für alle, hat einen sehr gewünschten Nebeneffekt: Dann kauft nämlich keiner literweise Energydrinks oder andere Süssgetränke. Scheidegger sagt: «Energydrinks wirken kreislauffördernd und das wollen wir in der Hitze nicht.» Aber auch stark gezuckerte und kohlensäurehaltige Getränke wie Cola seien bei hohen Temperaturen kontraproduktiv.

Momentan ist es vor allem die Hitze, die Scheidegger in seiner Funktion als Sicherheitsbeauftragter beschäftigt. Zahlreiche Massnahmen der Suva hat er letzte Woche an die Kadermitarbeitenden rausgegeben, um die Arbeit so sicher wie möglich zu machen. Denn eine Untersuchung der Suva hat gezeigt: Bei Temperaturen über 30 Grad steigt die Unfallwahrscheinlichkeit um 7 Prozent.

Alleine die Marti-Gruppe in Solothurn hatte letzte Woche mehrere Arbeitsunfälle. Nichts Tragisches, wie Scheidegger versichert, Misstritte, Prellungen, Schürfungen, dergleichen. Oft passieren sie in der zweiten Wochenhälfte, meist gegen Abend. Wenn die Müdigkeit grösser ist, die Konzentration leidet. Alles Faktoren, die durch die Hitze beeinflusst werden. Scheidegger sagt:

«Wenn einer ausfällt wegen eines solchen Unfalls, hat das Auswirkungen auf die ganze Organisation. Daran kann niemand ein Interesse haben.»

Passiert trotzdem etwas, ist Scheidegger vor Ort. Er nimmt jeden Unfall auf, analysiert das Geschehen, schlägt Prozessverbesserungen vor, gibt entsprechende Anweisungen an die Bauführer. An Leute wie den 26-jährigen Thomas Fehlmann, der hier in Horriwil verantwortlich ist. Eben ist er mit Sandwichs für seine zwei Gruppen gekommen. Belagsarbeiten lassen es nicht zu, dass alle geregelt eine Stunde Mittag machen. Es wird gegessen, wenn die Zeit dazu da ist.

Steht einer zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, kann es fatal enden

Bauführer Fehlmann ist für fünf Gruppen zuständig, zwei sind heute hier. Am Morgen schaut er jeweils, was wo ansteht, wo es wie viele Leute braucht und in diesen Tagen auch wo wie viel Wasser benötigt wird. «Bei dieser Hitze erinnere ich meine Leute auch immer wieder, dass sie genügend trinken sollen. Das geht im Arbeitsstress oft vergessen», sagt Fehlmann. Ab 25 Grad kommuniziert Marti Massnahmen im Umgang mit der Hitze über eine firmeninterne Messenger-App, ab 30 Grad werden die Massnahmen kontrolliert.

Wenn es so heiss ist wie dieser Tage, müssen die Strassenbauer von Marti beim Belagseinbau keinen Helm tragen, Kopfbedeckung ist aber empfohlen. Hanspeter Bärtschi

Zu diesen gehört bei Marti auch, dass die Strassenbauer beim Belagseinbau keine Helme tragen müssen. Der Arbeitgeber ist laut Arbeitsgesetz verpflichtet, alle Massnahmen zu ergreifen, die erfahrungsgemäss notwendig, technisch anwendbar und den Verhältnissen angepasst sind. Und, so Scheidegger: «Wir schätzen die Gefahr eines Hitzestaus unter dem Helm bei dieser Arbeit grösser ein, als dass ihnen etwas auf den Kopf fällt.»

Empfohlen sind auch lange Hosen, wegen des über 100 Grad heissen Asphalts. Man bietet solche mit Lüftungsschlitzen an, drückt aber auch ein Auge zu, wenn einer kurze Hosen trägt. Man zählt da auf die Eigenverantwortung, auch auf die Erfahrung der Leute. Denn hier auf der Strasse, da braucht es erfahrene Leute, eingespielte Teams. Alles geht Hand in Hand, Mensch und Maschine, Kruken und Walzen. Steht einer zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, kann es fatale Konsequenzen haben.

Längst ist das Silofahrzeug mit frischem Asphalt angekommen. Während wir reden, schwitzen im Hintergrund die Strassenbauer. Die Bitumen-Dämpfe stechen in der Nase, der Schweiss rinnt von der Schläfe, die Sonne steht gleissend hell am Himmel. Während andere längst gemütlich zusammen am Mittagstisch sitzen, kennt der Strassenbau eigene Gesetze: Der Belag ist da, der Belag ist heiss, der Belag wird eingebaut.

Hochkonjunktur im Sommer: Belagsarbeiten erst ab 15 Grad sinnvoll

Es ist 12.30 Uhr als die ersten Strassenbauer endlich im Schatten absitzen, ein Sandwich essen, eine Zigarette rauchen. Mittag. Scheidegger sagt: «Wann immer möglich versuchen wir die Arbeit so zu organisieren, dass am Morgen körperlich intensive Sachen erledigt werden und am Nachmittag schliesslich geputzt und gereinigt wird.»

Einfach so bei tieferen Temperaturen arbeiten, ist aber keine Option. Gerade für Belagsarbeiten bedeutet der Sommer Hochkonjunktur. Deckbeläge wie sie hier in Horriwil eingebaut werden, können erst ab 15 Grad sinnvoll verarbeitet werden. Ist es kühler, kann der Asphalt nur ungenügend verdichtet werden und die Qualität der Strasse leidet. Zudem hat es während der Sommerferien weniger Fahrzeuge und Kinder auf der Strasse, womit auch das Unfallrisiko sinkt.

Oben-ohne-Verbot und Thermoschuhe an den Füssen

Eine hitzige Angelegenheit wird der Strassenbau immer bleiben. Aber Scheidegger unternimmt alles, damit es trotz Hitze und Sonne möglichst erträglich ist. So hat man unlängst eine Kälteweste getestet, die aber untauglich sei. Und nächstes Jahr wolle man es mit einer Art Strohhut versuchen. Ein Oben-ohne-Verbot gibt es schon, genauso wie Thermoschuhe zum Schutz der Füsse.

Kurze Pause im Schatten, kurz Zeit für ein Sandwich: Bei Belagsarbeiten wird nur dann geruht, wenn gerade kein Asphalt zu verarbeiten ist. Hanspeter Bärtschi

Alles mit dem einen grossen Ziel, dass Marti die Unfallquote deutlich unter den Branchenschnitt bringen will. Das sei noch nicht der Fall, so Scheidegger, auch wenn man durchschnittlich weniger schlimme Unfälle verzeichne als die Konkurrenz. An Hitzetagen, wie wir sie derzeit erleben, geht in Sachen Unfallprävention nichts über viel Wasser und Schatten. Wie hier vor dem Haus an der Verzweigung Richtung Hersiwil, wo die Strassenbauer ein paar Minuten Mittagspause geniessen.

Unia-Baumann fordert: Schlechtwetterentschädigung bei extremer Hitze

Markus Baumann, Gewerkschaftssekretär der Unia-Sektion Solothurn, schlägt vor, dass der Staat für hitzebedingte Ausfallstunden aufkommen könnte. Michel Lüthi

Die Hitze hat die Schweiz fest im Griff und während die einen in der Badi ins kühle Nass springen, schuften andere auf der Baustelle. Das kann ab Temperaturen von 35 Grad gefährlich sein. Deshalb fordert die Unia einen Baustopp, wenn das Thermometer so hochklettert. Markus Baumann, Unia-Gewerkschaftssekretär der Sektion Solothurn, sagt:

«Gerade im Strassenbau ist man bei solchen Temperaturen nach 90 Minuten durchgekocht.»

Für ihn ist deshalb klar: «Bei mehr als 35 Grad müsste man von den Baumeistern eigentlich verlangen, dass sie die Leute heimschicken.» Die gewerkschaftlichen Forderungen nach einem Hitzefrei kamen zuletzt regelmässig, was auch an den in den letzten Jahren immer häufiger auftretenden Hitzephasen während der Sommermonate liegt.

Baumeister gegen Hitzefrei und für flexiblere Arbeitszeiten

Zudem laufen momentan die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern für einen Landesmantelvertrag der Baubranche. Nur logisch, dass die Gewerkschaft jetzt mit Forderungen kommt – und die Baumeister dagegenhalten. Christian Scheidegger, Sicherheitsbeauftragter der Marti-Gruppe in Solothurn, sagt: «Für uns macht es mehr Sinn, die Arbeitszeiten zu flexibilisieren. So könnten wir mehr arbeiten, wenn es kühler ist, und früher aufhören, wenn es zu heiss wird.»

Heute 10 Stunden, morgen nur 6 Stunden – das geht nicht, das ist nicht zumutbar, findet Baumann. Man übertrage so das Unternehmerrisiko auf die Arbeitnehmer. Wobei er kein Problem damit hätte, wenn man auf dem Bau an heissen Tagen früher beginnt. Solange das im Einverständnis mit den Büezern passiere, wie er betont, und nicht per Dekret durchgesetzt werde. Damit könnten auch die Baumeister leben. Allerdings gibt es ein Problem.

Frühe Arbeiten? Auf dem Land einfacher als in der Stadt

Das Problem sind wir, also fast alle von uns, die am Morgen vor 7 Uhr keinen Lärm möchten. Die Anwohnerinnen und Anwohner also, die vom Lärm, der bei Bauarbeiten fast jeder Art nun einmal entsteht, beeinträchtigt werden. Scheidegger sagt: «Frühe Arbeiten sind auf dem Land noch einfacher bewilligt zu bekommen als in den Städten. Vor 7 Uhr ist dort in aller Regel nichts zu wollen.»

Ob und wie sich Gewerkschaften und Baumeister finden, wird sich bis Ende Jahr zeigen. Dann läuft der bestehende Landesmantelvertrag aus und bis dahin müsste ein neuer her. Einen möglichen Lösungsansatz zur Überbrückung der Differenzen zeigt Gewerkschafter Baumann auf:

«Man müsste die Schlechtwetterentschädigung nicht nur bei Wind und Schnee ausrichten, sondern auch bei extremer Hitze.»

Die Schlechtwetterentschädigung wird aus der Arbeitslosenversicherung gespeist und ist vergleichbar mit der Kurzarbeitsentschädigung. Wie bei Branchen, die während der Pandemie unter den Einschränkungen litten, würden so Branchen, die wegen der Hitze nicht arbeiten können, vom Staat entschädigt, die Kosten also auf die Allgemeinheit übertragen.

