Schulserie Vom Sorgenkind zum Vorreiter: Wie es die Kreisschule Gäu schaffte, fast allen Jugendlichen Lehrstellen zu besorgen Überdurchschnittlich viele Jugendliche der Kreisschule Gäu standen noch vor ein paar Jahren nach dem 9. Schuljahr ohne Lehrstelle da. Da ergriff die Schule Massnahmen. Und diese zeigen bereits heute Wirkung. Raphael Karpf 13.09.2021, 05.00 Uhr

Berufswahlunterricht in der Klasse SE2a mit Berufswahl-Koordinator Pascal Frieder (schwarze Maske) und Schuldirektor Silvan Jäggi (hellblaue Maske). Bruno Kissling

Noch bis vor fünf Jahren stand die Kreisschule Gäu vor einer Herausforderung: Von den rund 150 Schülerinnen und Schülern, die die neunte Klasse jeweils abschlossen, hatten über zehn Prozent keine Anschlusslösung. Keine Lehrstelle, kein Praktikum, ja nicht einmal ein Brückenangebot. Zum Vergleich: Kantonsweit betrug diese Quote 2020 3,3 Prozent.

Silvan Jäggi Bild: Bruno Kissling

«Da sagten wir uns: Wir müssen über die Bücher.» Schuldirektor Silvan Jäggi sitzt im Schulhaus Carpe Diem in Neuendorf, einem der insgesamt fünf Standorte der Kreisschule. Rund 450 Schülerinnen und Schüler aus sieben Gemeinden besuchen an diesen die Oberstufe.

Und neben Jäggi, mit gebührendem Abstand, sitzt eine der Personen, die über diese Bücher ging und Teil der Lösung wurde: Pascal Frieder, seit zehn Jahren Lehrer und inzwischen der «Berufswahl-Koordinator» an der Kreisschule.

«Wir haben festgestellt: Wir machten schon sehr viel. Aber die Koordination konnte noch verbessert werden», fährt Jäggi fort. Darum erarbeitete die Schule zuerst ein Konzept. Darin wurde klar geregelt: Welche Lehrpersonen sind auf welcher Stufe wofür zuständig.

Ein Coaching für besonders schwierige Fälle

In der 7. und 8. Klasse haben die Schülerinnen und Schüler das Fach Berufliche Orientierung. Und spätestens mit Beginn des 9. Schuljahres begeben sie sich auf Lehrstellensuche. Im Normalfall. Und in anspruchsvollen Fällen kommen nun Frieder und seine Kollegin Simona Siegfried ins Spiel.

Pascal Frieder Bild: Bruno Kissling

Sie coachen Jugendliche, die noch mehr Unterstützung benötigen. Es handelt sich dabei um Schülerinnen und Schüler, bei denen die Gefahr erhöht ist, dass sie nach ihren 9 Schuljahren ohne Lehrstelle dastehen. Die Coachings beginnen im 2. Semester des 8. Schuljahres und werden, wenn nötig, das gesamte 9. Schuljahr über fortgeführt.

Die Coachings sind vielfältig. Manchmal reicht eine einzige Lektion, in der ein Vorstellungsgespräch geübt wird. «Und dann gibt es Fälle, die eine engmaschige Unterstützung nötig haben», sagt Frieder. Dann hilft er, Lehrstellen herauszusuchen, er kontrolliert die Bewerbungen und ermutigt die Jugendlichen, bei einer Absage weiter nach einer freien Lehrstelle zu suchen. Er sagt:

«Manchmal beisst man sich an den Jugendlichen die Zähne aus.»

Besonders frustrierend sei es, wenn die Jugendlichen gar kein Interesse zeigten. «Aber es lohnt sich, dran zu bleiben.»

Massnahmen bedeuteten gar keinen Mehraufwand

Für Jugendliche, die nur erschwert eine Anschlusslösung finden, hat die Kreisschule noch ein weiteres Angebot aufgebaut: Diese Schülerinnen und Schüler können einen Halbtag die Woche bei Firmen in der Region für etwas Taschengeld arbeiten. Bei dieser Gelegenheit schnuppern sie Berufsluft und können sich selbst präsentieren. Daraus sind auch schon Lehrstellen entstanden.

Und tatsächlich: Die Massnahmen zeigen bereits Wirkung. Vergangenes Jahr war die Quote der Schulabgänger ohne Anschlusslösung erstmals unter drei Prozent – und damit unter dem kantonalen Schnitt.

Und trotz des Efforts von Frieder: Einen Mehraufwand bedeuten die Massnahmen für die Schule gar nicht. Dadurch, dass zuerst die Zuständigkeiten klar geregelt wurden, habe man die Effizienz steigern können, sagt Jäggi.

Ausserdem wurde die Schule viel flexibler. Wurden vorher sämtliche Schülerinnen und Schüler zu Beratungsgesprächen aufgeboten, werden nun diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen, intensiv betreut. Und wer keine Betreuung braucht, muss nicht noch extra an eine Sitzung. Damit sei für ihn auch klar, so Jäggi: «So werden wir weiterfahren.»

Bald mehr als 500 Schülerinnen und Schüler

Wobei: Sämtliche Probleme hat die Schule natürlich nicht aus der Welt geschafft. Die nächste Herkulesaufgabe steht bereits vor der Tür. Knapp 450 Schülerinnen und Schüler hat die Kreisschule Gäu aktuell. In nur sechs Jahren werden es bereits 550 sein. Ein neues Schulhaus ist in Planung. Doch eine mindestens ebenso grosse Herausforderung wird es sein, genügend Lehrpersonen zu finden.

«Bisher hatten wir Glück», sagt Jäggi. Jahr für Jahr ist es gelungen, sämtliche Stellen zu besetzen. Doch wird das auch in sechs Jahren gelingen? Jäggi:

«Ich versuche, immer zuversichtlich zu sein.»

Die Kreisschule Gäu liegt zwischen mehreren Kantonen und ist durch die Autobahn gut erschlossen: «Vielleicht macht uns das auch für Lehrpersonen aus anderen Kantonen interessant.» Ausgeschrieben werden die Stellen auf jeden Fall heute schon schweizweit.

Man ist geneigt zu glauben, dass die Schule auch diese Herausforderung packen wird. Denn so wie Frieder vom Lehrersein schwärmt, dürften sich auch andere für den Beruf begeistern. Eigentlich wollte er gar nie Lehrer werden, nachdem er erste Stellvertretungen machte, landete er schliesslich doch im Klassenzimmer. Bereut habe er es seither nie. So abwechslungsreich der Job, so unterschiedlich die Tage, so wertvoll wenn man feststellt, dass man den Jugendlichen etwas mit auf den Weg geben konnte.

Und spätestens seit mit der Einführung der speziellen Förderung das Unterrichten zum Teamwork wurde, ist Frieder vollends überzeugt. «Früher schaute jeder Lehrer zu seinem eigenen Gärtchen. Für mich wäre das unvorstellbar. In einem Team kann sich ein Teamspirit entwickeln, der richtig guttut.»