Reportage Er sollte die SVP in die Regierung bringen – und wird wohl scheitern: So erlebte Richard Aschberger die Wahlen Für die SVP sollte er endlich den ersten Regierungsratssitz holen. Trotzdem: Druck verspürte Richard Aschberger am Wahlsonntag keinen. Auch dann nicht, als sich Niederlage immer deutlicher wurde. Raphael Karpf 08.03.2021, 05.00 Uhr

Richard Aschberger macht sich auf ins Wahlzentrum. Wo er auf die Ergebnisse der Regierungsratswahlen warten wird. Hanspeter Bärtschi

Mit Richard Aschberger sollte es klappen. Die SVP sollte in Solothurn endlich auch mitregieren. Dass die Partei in die Kantonsregierung gehört, bestreitet eigentlich niemand. Trotzdem: Diesen Sprung hat bisher noch keiner ihrer Kandidaten geschafft. Zu laut und zu extrem seien sie gewesen, hat es oftmals geheissen. Nicht konsensfähig. Kein Material für die Exekutive.

Nun sollte es also Richard Aschberger richten. Dass der Grenchner zu laut oder zu extrem sei, würde ihm wohl nicht einmal sein ärgster Feind unterstellen. Überhaupt: Ärgste Feinde scheint der 37-Jährige gar keine zu haben. Der Wahlkampf verlief geradezu idyllisch. Selbst für Solothurner Verhältnisse. Das dürfte nicht zuletzt an Aschberger selbst gelegen haben.

Es ist bemerkenswert, wie ruhig und kontrolliert er auftritt. Egal unter welchen Umständen. So hätte man selbst am Sonntagmorgen nicht meinen können, dass nur wenige Stunden später die Würfel fallen werden.

Der Tag mit Richard Aschberger in Bildern:

Kurz nach neun treffen wir ihn im Büro seiner Firma, der AutoBrill GmbH. In den Garagen in Grenchen werden unter der Woche Autos poliert und eingerichtet. Jetzt ist es ruhig in den Gängen. Sogar der Staubsaugroboter gönnt den Teppichen eine Verschnaufpause.

Richard Aschbergers erste Einschätzung seiner Wahlchancen am Morgen:

Die Sonntagszeitungen hat Aschberger um diese Zeit bereits gelesen. Er sitzt auf einem Bürostuhl, drückt auf seinem Smartphone herum und wartet. Ob er denn nicht angespannt sei? «Wieso denn?»

«Wir haben einen guten Wahlkampf geliefert. Jetzt entscheidet das Volk.»

Was zusätzlich zu seiner Entspannung beitragen dürfte: Aschberger rechnet nicht damit, bereits im 1. Wahlgang gewählt zu werden. Ein möglichst gutes Resultat abliefern, und dann in sechs Wochen nochmals alles geben – etwa so lautete der Fahrplan.

Ein Unternehmer soll in die Regierung – auch um zu sparen

Zwei Schlitten stehen aktuell in der Garage seiner Firma. Einer davon ist sein eigener. Ein Aston Martin. Er glänzt, dass selbst James Bond neidisch wäre. Vor über zehn Jahren hat Aschberger seine Firma gegründet. Fahrzeugpflege. Die Pflegemittel stellen sie selbst her. Seither hat die Grenchner Firma Sportswagen aus der ganzen Welt aufbereitet. Ferraris, Lamborghinis – Fotos von ihnen schmücken die Wände.

Ein Unternehmer: Genau das sei es, was der Regierung aktuell fehle, findet Aschberger. Darum kandidiere er. Klar, auch weil die SVP und die Region Grenchen untervertreten seien. Aber eben auch, um das unternehmerische Denken einzubringen. Aschberger wüsste ganz genau, was er anders machen würde als die bisherigen: Sparen.

«Es ist unglaublich, wie kompliziert die Prozesse in der Verwaltung zum Teil sind.»

Auf in Richtung Solothurn. Ist Aschberger immer noch so entspannt?

Kurz nach Mittag fahren wir in Richtung Solothurn los, zum Wahlzentrum. Noch an den Wahlplakaten vorbei, wobei erste schon abgehängt worden sind. Aschbergers Kopf war kaum irgendwo zu sehen gewesen. Knapp 100 Plakate hatte er zur Verfügung – im ganzen Kanton. Dazu kamen einige Standaktionen. Aber deutlich weniger, als ursprünglich einmal geplant. Wegen Corona.

«Alle Kandidaten hatten die gleich schwierigen Bedingungen», sagt Aschberger, als wir durch Bellach fahren. Aber es stimme natürlich schon: Für die bisherigen Regierungsräte sei der Nachteil kleiner gewesen. Sie sind bereits bekannt und weniger auf Werbung angewiesen. Er hingegen schon. Ausserhalb von Grenchen kennt man Aschberger kaum.

Ein sicherer Wert, um als Politiker bekannter zu werden: Laut sein. Anecken. Unanständig sein sogar, zumindest hin und wieder. Also genau diejenigen Tugenden, die Aschberger nicht pflegt. Nervt es ihn nicht, dass wer in seiner Partei so ruhig ist wie er, im Wahlkampf benachteiligt ist? Ein bisschen schon, gibt er zu. Dann gebe es aber auch die andere Seite:

«Gerade in der SVP werden Politiker häufig auf einzelne Ausrutscher reduziert.»

Und alles, was sie sonst leisteten, würde ignoriert. Aber, ergänzt er, natürlich sei er nicht mit allem einverstanden, was Exponenten seiner Partei manchmal tun würden. Als etwa Bundesrat Ueli Maurer sagte, auf die zweite Impfung zu verzichten, weil er robust sei. «Solche Aussagen bringen doch gar nichts.»

Wieso möchte Richard Aschberger eigentlich Regierungsrat werden?

Als wir in der Kulturfabrik Kofmehl, die vorübergehend zum Wahlzentrum umfunktioniert wurde, eintreffen, herrscht dort bereits Hochbetrieb. Fernsehstationen wurden aufgebaut, Journalistinnen und Journalisten schwirren umher, während die wenigen Politikerinnen und Politiker vor Ort an Tischen verteilt sitzen.

Für Aschberger geht das Warten weiter. Er sitzt an seinem Tisch und sieht auf der Grossleinwand mit an, wie er nach ersten Auszählungen auf dem letzten Platz landet und wie sein Rückstand im Verlaufe des Nachmittags immer grösser wird.

Verwirrung um den zweiten Wahlgang

Doch noch immer wirkt Ascheberger entspannt. «Die grossen Städte fehlen noch», sagt er. Und: Das Ziel sei sowieso der zweite Wahlgang gewesen. Kurz nach 17 Uhr fehlen nur noch die Resultate einer einzigen Gemeinde: Grenchen. Aschbergers Rückstand auf den Vorletzten beträgt mittlerweile aber über 8000 Stimmen. Immerhin: In seiner Heimatgemeinde macht Aschberger dann die meisten Stimmen. Am Ende des Tages landet er trotzdem abgeschlagen auf dem letzten Platz.

So gross ist der Rückstand, dass zwischenzeitlich das Gerücht umhergeht, die SVP dürfe beim 2. Wahlgang gar nicht mehr antreten. Die Abschlussinterviews werden mit dieser Information bereits geführt: Ein wenig sei er natürlich schon enttäuscht, sagt Aschberger. Und: immerhin habe er jetzt einen freien Frühling.

Kantonalpartei-Präsident Christian Imark gibt sich positiv: Aschberger habe ein gutes Ergebnis gemacht. Aber er sei im Kanton zu wenig bekannt.

Erst später stellt sich die Information, dass die SVP nicht mehr antreten dürfe, als falsch heraus. Also doch kein freier Frühling für Aschberger. Die Enttäuschung vermag diese Nachricht dann aber kaum zu lindern. Ob er, trotz der gezeigten Ruhe, nicht auch etwas im Stolz verletzt sei, so abgeschlagen auf dem letzten Platz zu landen? Aschberger antwortet genauso gelassen, wie er es schon den ganzen Tag durch getan hatte: Nein.

Das Ergebnis richte sich nicht an ihn als Privatperson. Sondern an die Partei, man wolle die SVP offenbar immer noch nicht in der Regierung. Er würde aber für einen 2. Wahlgang bereitstehen, wenn die Partei das wünschte. Ausserdem: Es stehen Lockerungen der Corona-Massnahmen in Aussicht. Aschberger hätte sechs weitere Wochen Zeit, um doch noch etwas Wahlkampf zu machen. Vielleicht sogar bei den Menschen vor Ort oder im Restaurant.