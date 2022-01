Ost-Expansion Suteria: Das Ende der China-Träume – und welche Türen das Abenteuer geöffnet hat Vor fast zehn Jahren dachte Michael Brüderli erstmals über eine China-Filiale der Suteria nach. Im Herbst 2014 ein erster Versuch, 2018 ein zweiter – doch heute ist das China-Geschäft tot. Rein finanziell gesehen wars ein Verlustgeschäft, profitiert habe man trotzdem, sagt Brüderli. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Suteria an der Hauptgasse in Solothurn: Die Expansion nach China ist gescheitert. Hanspeter Bärtschi

Auch in diesen kalten Januar-Tagen wird Michael Brüderli noch auf die China-Geschäfte der Suteria angesprochen. Die Leute wollen wissen, wie es läuft, wie Corona alles verändert habe. «Dabei gibt es das Geschäft seit rund sechs Jahren nicht mehr», wie der Suteria-CEO sagt. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende – das sei letztlich das Motto gewesen. Dabei schien die Ausgangslage anfänglich eigentlich perfekt.

Die Bande mit China entstanden eigentlich mit der Rückkehr von Brüderli zur Suteria. Nach über zehn Jahren im Verkauf und im Marketing des Schokoladenriesen Barry Callebaut kam Brüderli 2011 als Geschäftsführer zurück in den Betrieb, wo er einst seine Konditor-Lehre absolviert hatte. Es begann mit Schoggi-Workshops, welche die FHNW mit hohen Kaderleuten aus dem öffentlichen Sektor Chinas in Solothurn durchführte. So lernte Brüderli jenen Mann kennen, der bei diesem Wagnis eine zentrale Rolle spielen sollte: Ruedi Nützi.

Diese Rolle spielte die FHNW bei den China-Plänen der Suteria

Nützi knüpfte Ende der 90er-Jahre erste Kontakte für die FHNW in China. Er war wesentlich am Aufbau des Swiss Centre in der 12-Millionen-Metropole Harbin im Nordosten Chinas beteiligt, leitet bis heute – und damit auch im Pensionsalter – das China Centre an der FHNW. Es waren Marktstudien der Fachhochschule, die einen Markteintritt lukrativ erscheinen liessen.

Eine wachsende Mittelschicht, eine zahlungskräftige Oberschicht, ein Schweizer Qualitätsprodukt in einem Markt, der gegenüber ausländischen Produkten nach mehreren Lebensmittelskandalen im Inland offen war. Alles schien perfekt.

Zu Besuch bei Suteria-CEO Michael Brüderli (rechts) 2014 in der Produktion. Hansjörg Sahli

Im Herbst 2014 startete die Suteria mit ihrer Filiale Harbin, doch schon sechs Monate später, im März 2015, schloss man sie wieder. Dazwischen übernahmen Brüderli und Lukas Koller die Aktienmehrheit an der Suteria Chocolata AG von Gründer und Inhaber Manfred Suter (Dezember 2014). Und man heimste den Solothurner Unternehmerpreis ein (Januar 2015). Jury-Mitglied Anton Gunzinger betonte damals bei der Preisübergabe explizit die unternehmerische Risikobereitschaft, die es brauche, als KMU den Schritt nach China zu wagen. Und bezeichnete die Firma als einen «Leuchtturm im Kanton Solothurn».

Dank dem China-Wagnis liefert die Suteria jetzt nach Japan

Eine Million wollte man umsetzen, davon war man meilenweit entfernt. Als Grund machte man die zu geringe Kundenfrequenz aus. Brüderli wollte eigentlich kurz darauf mit zwei kleineren Läden loslegen, doch dieses Projekt wurde letztlich nie weiter gezogen. Woran scheiterte das China-Geschäft? Letztlich an der Liebe. Die Verantwortlichen für die Harbin-Filiale, ein Schweizer und dessen Partnerin aus Peking, waren auch privat liiert. Sie verlobten sich und wollten zurück in die Schweiz.

«Wir haben keinen vertrauenswürdigen Nachfolger gefunden», erzählt Brüderli. Da habe auch Nützi gemeint:

«Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.»

Was blieb, war ein Verlust, rein finanziell betrachtet. Sie hätten mehr ausgegeben als eingenommen, daraus macht Brüderli kein Geheimnis. Genaue Zahlen nennt er keine.

Das China-Abenteuer hat er beendet. Keine Niederlage für den Suteria-CEO. Viel Aufmerksamkeit habe das dem Unternehmen gebracht, neue Kontakte auch. Seit letztem Jahr liefere man Produkte nach Japan. «Der Kontakt ist auch dank dem China-Geschäft zustande gekommen», sagt Brüderli. Das japanische Unternehmen suchte einen Partner in der Schweiz mit Auslanderfahrung.

Jetzt liefert es Bio-Erdnüsse aus Japan nach Solothurn, dort werden sie zu Schoggitafeln verarbeitet und wieder zurück geflogen. «Eine schöne Geschichte» sei das gewesen, so Brüderli. Gut möglich, dass sie eine Fortsetzung finde.

Der Traum vom Ausland bleibt: «Unsere Schoggi muss doch auch dort zu verkaufen sein»

Überhaupt glaubt der Suteria-Boss noch immer ans Wachstumspotenzial im Ausland. Auch wenn die Prioritäten bezüglich Wachstum in erster Linie in der Schweiz liegen, sagt Brüderli: «Ein so gutes Produkt wie unsere Qualitätsschokolade muss mit viel Wille und Einsatz auch im Ausland zu verkaufen sein.»

Gerade als KMU sei dies ohne staatliche Unterstützung sehr schwierig. Dabei gehe es nicht um Geld, sondern um Hilfe vor Ort. Leute, die Schweizer Interessen vertreten, Steine aus dem Weg räumen würden. «Mit unserer Firmengrösse läuft man ohne Hilfe ziemlich gegen eine Wand», sagt Brüderli. Belgien sei da viel weniger zurückhaltend als die Schweiz, was auch der Grund dafür sei, dass belgische Schoggi im Ausland noch bekannter sei als ihr Schweizer Pendant.

In China hat er sich auch erstmals Gedanken über ein mögliches Franchising-System gemacht. Da würde die Suteria interessierten Partnern Marke, Produkte und Knowhow liefern, aber die finanziellen Mittel müssten diese selbst aufbringen. In China, wie vielerorts im Ausland, ist das weit verbreitet. Erstmals umgesetzt hat die Suteria das Franchising-Modell letztlich Ende 2020 in Olten.

Als erste Schweizer Konditorei und mit beachtlichem Erfolg. Und so ist aus dem China-Abenteuer eine neue Idee für mehr Wachstum entstanden. «Wir sind grundsätzlich bereit für weitere Standorte, aber vorzugsweise mit Franchising-Partnern», sagt heute etwa auch Brüderlis Geschäftspartner Lukas Koller.

Bernadette Rickenbacher und Peter Oesch (rechts) übernahmen die Suteria Olten 2020 im Franchising-Modell. Bruno Kissling

Das missratene China-Abenteuer hat das Unternehmen ansonsten nicht gross aus der Bahn geworfen. Die Zahl der Mitarbeitenden nahm von damals rund 80 auf heute rund 100 zu, der Onlineshop wurde während Corona gross aufgezogen, das Geschäft diversifiziert und digitalisiert sowie unlängst die Geschäftsleitung erweitert (siehe Box).

China dürfte noch eine Weile ein Thema sein, aber die Suteria schreibt längst neue Geschichten.

Zukunft vorgespurt Tom Meier wird neuer Suteria-Mitinhaber Seit Anfang 2022 ist neben Michael Brüderli und Lukas Koller auch Tom Meier Mitinhaber und Geschäftsleitungsmitglied der Suteria. Man habe vorgespurt für die Zukunft, sagt der 52-jährige Brüderli zur Erweiterung der Geschäftsleitung um den 20 Jahre jüngeren Meier. Im Frühjahr 2019 hat die Suteria die Pacht der Badi-Beiz in Solothurn übernommen. «Das hilft uns, die in unserem Hauptgeschäft eher flachen Sommermonate zu überbrücken», sagt Brüderli. Seit Beginn des Badi-Engagements ist Meier für das Projekt verantwortlich, obschon er sich fast zeitgleich selbstständig machte und die Pastaria Tomaso in Solothurn eröffnete. Mit dem Eintritt von Tom Meier ist neu auch die Pastaria Teil der Suteria-Holding. Zudem wird der Pasta-Laden Anfang Februar unweit der Suteria-Hauptfiliale an der Kronengasse neu eröffnet. Seinem Profil entsprechend wird Meier künftig den Gastro-Teil der Suteria unter sich haben. Koller kümmert sich derweil um Ausbildung, Einkauf und IT, während Brüderli Personal, Marketing und Finanzen unter sich hat. Die Last sei nun auf mehr Schultern verteilt, meint Koller. Das gebe ihnen allen Luft. Für neue Ideen und Projekte. Denn ruhiger soll es um die Suteria nicht werden.

