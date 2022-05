Interview Baumeister-Präsident Bruno Fuchs: «Ein Einfamilienhaus ist heute 20 Prozent teurer als noch vor ein paar Monaten» Lieferengpässe, steigende Preise, steigende Zinsen: Warum soll man heute noch bauen? Was Baumeisterverbandspräsident Bruno Fuchs dazu sagt. Und was er Bauherren jetzt empfiehlt, lesen Sie im Baustellen-Interview. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

Bruno Fuchs, Präsident des Solothurner Baumeisterverbands, posiert auf der Usego-Baustelle an der Solothurnerstrasse in Olten. Bruno Kissling

Der Bagger fährt langsam ein bisschen zur Seite, während sich der Krahn nach links dreht, um Baumaterial in die Grube zu heben. Hier auf dem Usego-Areal in Olten entsteht eines der neuen Gebäude von Swiss Prime Site, dem grössten börsenkotierten Immobilienunternehmen der Schweiz. Hier treffen wir Bruno Fuchs, Präsident des Solothurner Baumeisterverbands.

Materialengpässe, steigende Preise, steigende Zinsen – spürt die Solothurner Bauwirtschaft schon eine bremsende Wirkung durch das sich verschlechternde Umfeld?

Bruno Fuchs: Es kann schon sein, dass das Bauvolumen leicht rückläufig ist, aber von einer Bremsspur kann keine Rede sein. Es ist jedoch nicht abzustreiten, dass Eigentum gegenüber Miete an Attraktivität verloren hat, je nach Region ist Mieten sogar wieder attraktiver geworden.

Aber es sind ja nicht nur die steigenden Zinsen für langfristige Hypotheken, die bremsen, sondern auch andere Unsicherheiten.

Das ist so. Neben den volatilen Preisen und Versorgungsschwierigkeiten bei gewissen Materialien haben wir wohl auch eine gewisse Sättigung erreicht. Die Verfügbarkeit von Bauland ist nicht mehr gleich wie noch vor zehn Jahren. Dadurch gewinnt aber der Ersatzneubau an Bedeutung.

Wohl auch wegen des neuen Bewusstseins für Nachhaltigkeit, also der Ziele zur Erreichung der Klimaneutralität.

Ja, ganz klar. Und mit gutem Grund. Der Gebäudepark in der Schweiz ist für rund 40 Prozent der CO 2 -Ausschüttung des Landes verantwortlich. Da gibt es riesiges Einsparpotenzial. Ein kleines Beispiel: Ein 1980 erbautes Haus verbraucht etwa siebenmal mehr Energie als ein gutes Haus heute. Ich bin optimistisch, dass wir auch in Zukunft genug Arbeit haben.

Hier in Olten kann gebaut werden, aber Fuchs weiss von anderen Baustellen im Kanton, wo es schon zu Verzögerungen kam wegen fehlender Materialien und gar zu Bauverschiebungen. Bruno Kissling

Aber die Herausforderung wächst.

Das kann man mit Sicherheit sagen. Die Bauwirtschaft ist erfreulich gut durch die Coronakrise gekommen. 2021 war schweizweit das umsatzstärkste Baujahr überhaupt. Auch die Solothurner Baumeister erfreuten sich dank Nachholeffekten aus dem Coronajahr 2020 guter Ergebnisse.

Und wo steht sie heute?

Das Jahr begann gut, dann kam der 24. Februar und mit ihm der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Innert kürzester Zeit haben sich die Ausgangslage und die Spielregeln für den Bau und die Bauunternehmen verändert.

Inwiefern?

Es zeigte sich schonungslos, wie abhängig auch die schweizerische Bauwirtschaft von der Energieversorgung und von wichtigen Bauprodukten aus Weissrussland, Russland und der Ukraine sind. Zuerst stiegen die Treibstoffpreise, was in der Folge auch bei erdölbasierten Isolationen oder Bitumen zum Teil zu enormen Preissteigerungen führte. Ganz extrem auch die Entwicklungen beim Stahl. Da sind die Preise etwa doppelt so hoch wie vor einem halben Jahr.

Die Materialpreise explodieren teils regelrecht. Wie viel hat sich der Bau eines Einfamilienhauses in den letzten Monaten verteuert?

Der Materialanteil macht bei einem Bau etwa rund 40 Prozent der Kosten aus. Der Rest sind Löhne und Fremdleistungsanteile. Die Preissteigerungen schlagen also nicht voll durch und sie sind auch nicht überall gleich dramatisch. Aber wir rechnen damit, dass ein Einfamilienhaus heute um die 20 Prozent teurer ist als noch vor ein paar Monaten.

Vor diesem Hintergrund scheint es fast schon irrational, noch zu bauen. Zumal gewisse Produkte lange oder sehr lange Lieferfristen haben.

Es ist verrückt: Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, aber die Bauunternehmen wissen nicht, ob sie zu Beginn der Arbeiten alle nötigen Materialien haben. Lieferanten können teils keine Liefergarantien mehr geben, was auch schon zu einzelnen Bauverschiebungen geführt hat.

Zur Person Bruno Fuchs – Präsident Baumeisterverband Solothurn Bruno Fuchs war bis Ende 2021 Geschäftsführer der Baunet-Gruppe und damit Chef von rund 200 Mitarbeitenden. Angefangen hat der heute 60-jährige Unternehmer als Chef von rund 12 Mitarbeitenden vor rund 28 Jahren. Da sich seine Kinder beruflich anders orientiert haben, regelte er seine Nachfolge mit dem Verkauf an die Anliker AG Bauunternehmung. Seit 2011 ist Fuchs Präsident des kantonalen Baumeisterverbandes, ein Amt, das er auch weiterhin ausübt, neben seiner Beratertätigkeit.

Von was für Produkten ist die Rede?

Am heftigsten sind die Wartezeiten derzeit wohl bei Geräten, wie zum Beispiel Erdsondenheizungen, wo man rund ein Jahr Warten in Kauf nehmen muss.

Warum überhaupt noch bauen? – das ist doch die Frage.

Es gibt viele Gründe, zu bauen. Alles, was im Bau ist, empfehlen wir abzuwickeln und in Gesprächen zwischen Bauherren und Bauunternehmen zu definieren, wie man mit der Kostenunsicherheit umgeht. Aber es ist tatsächlich Vorsicht geboten. Wer ein Projekt noch vor sich hat, ist gut beraten, dieses noch einmal gut durchzukalkulieren. Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass Zuwarten viel bringt.

Der Präsident des Baumeisterverbandes Solothurn (links) und der Geschäftsführer Theodor Häner waren beide vor Ort für das Gespräch mit dieser Zeitung. Bruno Kissling

Warum nicht?

Kurzfristig werden die Preise volatil bleiben und in gewissen Bereichen sehr hoch. Wenn Sie fünf bis sieben Jahre warten wollen, dann können Sie das. Ich bin einfach nicht sicher, ob es dann wirklich billiger wird. Ein Teil der Preissteigerungen wird wohl bleiben. Und in gewissen Bereichen ist ein Aufschub nicht möglich.

Zum Beispiel bei der Verkehrsinfrastruktur im Kanton Solothurn, die immer mehr an ihre Grenzen kommt. Entsprechend häufig sind Staumeldungen im Kanton.

Ja, aber die öffentliche Hand zeigt auch viel Verständnis für die momentane Situation auf dem Baumarkt mit all ihren Unsicherheiten. Die Signale, die wir von Gemeinden und Kanton bekommen, sind beruhigend. Nachforderungen werden nicht generell ausgeschlossen und man will Hand bieten für eine faire Lösung.

Die Verhandlungen mit privaten Bauherren dürften da allenfalls ein bisschen harziger ausfallen, oder?

Es ist verständlich, dass sich Private sehr schwertun mit diesen Entwicklungen und vor allem mit den daraus resultierenden finanziellen Folgen. Aber es kann nicht sein, dass die Unternehmen die vollen Kosten tragen müssen für eine Situation, die niemand vorhersehen konnte. Man muss jetzt schnell Lösungen finden. Denn kein Bauunternehmer ist länger bereit, eigenes Geld auf die Baustelle zu tragen, ohne Gewähr, dass er dieses vergütet erhält.

Eine CS-Studie kam jüngst zum Schluss, dass ein Einfamilienhaus in Solothurn im Gegensatz zu vielen anderen Regionen in der Schweiz noch tragbar ist für eine Durchschnittsfamilie. Spürt man das auf dem Markt?

Ja, das spürt man. Die Bauvorhaben bei Mehrfamilienhäusern blieben 2021 stabil. Bei den Einfamilienhäusern ist die geplante Bausumme dagegen um 21 Prozent auf fast 400 Millionen Franken gestiegen. Diesen Boom dürfte der Ukraine-Krieg jetzt deutlich bremsen.

Im Jahresbericht des Baumeisterverbandes wird explizit das Projekt Aaregondel erwähnt und als «interessant» bezeichnet. Wie kommt das?

Es wird viel gebaut, aber es gibt nur ganz wenige Leuchtturmprojekte in einer Region. Und die Aaregondel wäre ein solches Projekt, ein Projekt, das weit über Solothurn ausstrahlen könnte. Uns gefällt der innovative Ansatz zur Lösung eines Mobilitätsproblems. Was die politische Dimension anbelangt, die Machbarkeit eines solchen Projektes, da würden wir uns nicht anmassen Stellung zu beziehen.

