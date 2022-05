Industrie Wer hat sie erfunden, die Öffnungstaste unserer Züge? Die EAO aus Olten, natürlich! Eine Entdeckungsreise mit dem Solothurner Landammann Wir alle kennen ihre Produkte. Wer schon mal Zug, Bus oder Tram gefahren ist in der Schweiz, kommt an ihnen nicht vorbei. Denn die EAO aus Olten macht die Öffnungstasten an deren Türen. Ein Besuch mit Solothurner Landammann Remo Ankli zum 75-jährigen Jubiläum. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

CEO Kurt Loosli zeigt Regierungsrat Remo Ankli, wie sein Unternehmen aus einer einzigen Baureihe unterschiedliche Tasten fertigen kann. Dank modularem Aufbau ist bezüglich Farbe, Symbolen, blinkenden Lichtern und warnenden Tönen unterschiedlichster Gattung fast alles zu haben. José R. Martinez

EAO – klingelt es da nicht bei Ihnen? Nein? Der Name ist eigentlich eine Abkürzung, einst hiess das Unternehmen mit Sitz in Olten, gleich nach dem Bahnhof seitlich an den Gleisen Richtung Zürich gelegen, Elektro-Apparatebau Olten. Aber selbst unter diesem Namen dürfte EAO nur Insidern ein Begriff sein. Dabei brauchen viele von uns täglich ihre Produkte. All jene, die mit dem öffentlichen Verkehr reisen, zur Arbeit fahren oder ins Vergnügen, kommen nicht an den Produkten von EAO vorbei.

Wer die Türen von Zugwaggons, Trams oder Bussen öffnen will, drückt auf eine Taste, die mit grösster Wahrscheinlichkeit in Olten gefertigt wurde. In den Gebäuden, in denen uns Kurt Loosli beim Empfang begrüsst. Gemeinsam mit Remo Ankli, dem Solothurner Landammann. Die Herren kennen sich, ihre Wege haben sich mehrfach gekreuzt. Zum Beispiel bei der Verleihung des Solothurner Unternehmerpreises 2018, den Loosli als EAO-CEO in Empfang nehmen durfte.

Der Grund für den Besuch des Solothurner Landammanns war das 75-jährige Bestehen des Familienbetriebs aus Olten. José R. Martinez

Es ist erneut ein freudiger Grund, der Loosli und Ankli heute die Hände schütteln lässt. Vor 75 Jahren hat Kurt Loosli senior, der Vater des heute 60-jährigen EAO-Geschäftsführers, das Unternehmen gegründet. Aus diesem Grund öffnet die EAO die Türen für geladene Gäste und Angehörige der Mitarbeitenden. Und Kurt Loosli junior nimmt uns mit auf eine Reise durch das Unternehmen, seine Geschichte, seine Irrungen und Wirrungen – und natürlich seine Erfolge.

ABB, Bentley oder SBB: Die prominenten EAO-Kunden

«Das Mass aller Dinge ist der Mensch», steht auf einer in die Wand eingelassenen metallenen Platte. Ein Zitat von Protagoras, eine Art Leitsatz des Unternehmens. Gleich in mehrfacher Hinsicht, wie sich während des Rundgangs zeigt.

Die goldene Boje hat EAO bekommen, weil kein anderes Digital-Projekt die Jury des Best of Swiss Web Awards mehr überzeugte als der 3D-Produktkonfigurator der Oltner. José R. Martinez

Der erste Stopp bei der goldenen Boje, die Loosli und sein Unternehmen letzten Herbst erhalten haben. Der Best of Swiss Web Award. Eine Auszeichnung für den 3D-Produktkonfigurator, den das Unternehmen entwickelt hat. «Wir haben uns gegen über 300 Konkurrenten durchgesetzt», erzählt Loosli. Genau 326 waren es und kein anderes Projekt schnitt bei der Jury so gut ab wie jenes der EAO.

Eine Taste, unzählige Gesichter: EAO hat die Leuchtdrucktaste auf ein neues Level gebracht. José R. Martinez

Die EAO macht Tasten. Tasten, die blinken, leuchten, Warnsignale von sich geben. Kleine, grosse, ganze Reihen. Heute spricht Loosli von Mensch-Maschinen-Schnittstellen (Human-Machine Interfaces). Wo EAO-Produkte sind, muss alles intuitiv, robust und zuverlässig sein. Zertifizierungen seien das A und O, sagt Loosli. Und praktisch jedes Land habe eigene Zulassungen, eigene Verfahren. «Ein Riesenaufwand», konstatiert er.

Nicht ohne Grund. Die Tasten aus Olten finden sich nicht nur an Zugtüren, sondern auch im Zugcockpit, in Autoarmaturen, Liften, Feuerwehrautos, Traktoren oder Maschinen aller Gattung bis hinzu Kaffeemaschinen. SBB, SNCF, Audi, Bentley, Siemens, ABB oder Zurigo heissen die Kunden. Das erzählt Loosli in einem Raum voller Tasten, dem Paradies des Drückens, wie er es nennt.

In der Entwicklungsabteilung wird Ankli (zweiter von rechts) erklärt, wie man bei EAO neue Projekte angeht. José R. Martinez

Es geht die Treppe hoch Richtung Entwicklung und Produktion. Im Gang treffen wir auf einen älteren Herrn. Loosli begrüsst ihn mit Schulterklopfer und sagt: «Er ist einer der grossen Konstrukteure von EAO.» Angefangen hat Fritz Berger 1965, er ist schon seit über 15 Jahren pensioniert, dem Unternehmen aber noch immer verbunden. Ehemalige wie ihn kreuzen wir mehrfach. Alle kennt sie Loosli mit Namen, alle freuen sie sich, wieder dort zu sein, wo sie einst wirkten.

Fritz Berger ist seit über 15 Jahren pensioniert, aber selbstverständlich kennt ihn Patron Kurt Loosli mit Namen und stellt ihn als einen der grossen Konstrukteure des Unternehmens vor. José R. Martinez

Während Corona wurde die Taste zum Virusherd

Auch wenn sich vieles verändert hat in den 75 Jahren. Angefangen hat es mit Transformatoren und Gleichrichtern. Die ersten Leuchtdrucktasten fertigte EAO Anfang der 50er. Und während dieses Geschäftsfeld prosperierte, blieb das ursprüngliche Geschäft lange stabil, ehe es zu schrumpfen begann und ehe bei EAO 1996 der Fokus voll auf Tasten gelegt wurde.

In der Schweiz arbeiten rund 320 Menschen für die EAO, weltweit kommt das Unternehmen auf ein Total von 600 Mitarbeitenden. José R. Martinez

Heute ist EAO Weltmarktführer im Zugcockpit. Auch an der Türe. 600 Mitarbeitende, Produktionsstätten in der Schweiz, Deutschland, den USA und China. Aber noch immer im Familienbesitz, wenn auch von 1988 bis 2000 nicht familiengeführt. Loosli hat die Führung des Unternehmens 2001 übernommen – nach einem Physikstudium an der ETH und einer ersten Station bei der Ascom, einem MBA in England und ein paar Jahren in einer Managementberatungsfirma mit Fokus Telekommunikation.

Die Baureihe 04 (oben Mitte) ist bis heute der stärkste Umsatztreiber von EAO. José R. Martinez

Ein Unternehmen, das sich nicht verändert, geht unter. Das weiss Loosli. Auch wenn bis heute eine 1974 gefertigte Taste, die Baureihe 04, der stärkste Umsatztreiber ist, geht es immer weiter, wird immer mehr Technik in die Tasten integriert, versucht man immer neue Märkte zu erobern. Corona war zwar ein Dämpfer, aber das Geschäft brummt wieder. Und dennoch hat das Virus vieles verändert. Berührung wurde zur Gefahr, die Taste zum Virusherd. «Es hat zum Teil recht heftige Diskussionen gegeben», erinnert er sich.

Aber EAO wäre nicht EAO, wenn man nicht vom ersten Tag der Pandemie mit voller Kraft in die Entwicklung einer berührungslosen Taste investiert hätte. Das könnte die Zukunft sein, wenigstens in gewissen Märkten. Loosli sagt: «Wir stehen kurz vor der Lancierung.»

Je häufiger Tasten verkaut werden, desto stärker ist die Produktion automatisiert. Die dafür notwendigen Lösungen entwickelt EAO selbst. José R. Martinez

Nach der Produktion geht es in den Keller zur Analyseabteilung, wo die Tasten zahlreichen Tests unterzogen werden. Dann ein kurzer Stopp in der Automation, wo die automatisierten Produktionslinien zu einem grossen Teil selbst entwickelt werden, und es geht zum Ausgang. «Faszinierend, was alles in einem so einfachen Gegenstand wie einer Taste steckt», sagt Remo Ankli.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen