Industrie Schaffner verpasst sich einen neuen Look und bleibt auf Wachstumskurs, musste aber die Preise erhöhen Neue Ausrichtung, neuer Look: Schaffner passt das Erscheinungsbild dem neuen Fokus an und wächst auch im ersten Halbjahr 21/22 weiter. Zugleich haben höhere Rohstoffpreise und Logistikkosten eine Preiserhöhung von 4 bis 6 Prozent zur Folge.

Noch mit dem alten Logo geschmückt: der Hauptsitz von Schaffner in Luterbach. Zvg

Alles neu bei der Schaffner Group – wenigstens auf den ersten Blick. Das börsenkotierte Industrieunternehmen hat sich ein neues Erscheinungsbild verpasst. Im Vergleich zum alten Auftritt setzt man farblich noch stärker auf Rot und zusätzlich auf Violett. Das Logo ist überarbeitet und in grossen Lettern steht auf der Homepage in englischer Sprache: «Ihre Erfindungen machen, dass sich die Welt dreht. Wir filtern die Störungen raus.»

Grund für das neue Erscheinungsbild, die neue Corporate Identity, wie es im Manager-Sprech heisst, ist die im letzten Jahr überarbeitete, neue Strategie. «Wir haben uns entschieden ganz klar auf wachstumsstarke Zukunftsmärkte zu fokussieren», erinnerte CEO Marc Aeschlimann am Donnerstagvormittag bei der Präsentation der Halbjahreszahlen. Die Zukunft ist nachhaltig und elektrisch, soviel ist für ihn klar.

Schaffner-CEO Marc Aeschlimann. Urs Byland

Und genau da bietet Schaffner mit seinen EMV-Filtern Lösungen an, die in unterschiedlichsten Industrien zur Anwendung kommen. Oder wie Aeschlimann sagt:

«Wir wollen eine vitale Rolle spielen beim Aufbau einer nachhaltigen und elektrifizierten Gesellschaft, in dem wir helfen, die elektrische Energie zu formen.»

Der neue Fokus hatte im Juni 2021 den Verkauf des Bereichs Kraftmagnetik (Power Magnetics) Folge. Schaffner selbst schaffte es nicht, diesen Geschäftsbereich wirklich lukrativ zu betreiben, ist aber überzeugt, dass dies unter den neuen schwedischen Besitzern möglich ist.

Für Schaffner scheint sich die Fokussierung auszuzahlen. Auf jeden Fall konnte das Unternehmen den Umsatz in den fortgeführten Geschäftsbereichen Industrie und Automobil von 70,2 Millionen auf 78,9 Millionen Franken steigern (+12,5 Prozent). Währungsbereinigt, wenn man also die Aufwertung des Schweizer Frankens herausrechnet, wäre das Wachstum gar bei 14,2 Prozent.

Industrie-Division wächst stark, Automobil schwächelt

Allerdings liefen die Geschäfte nicht in allen Bereichen gleich gut. Der Industriebereich habe sich «sehr, sehr stark entwickelt», wie Aeschlimann sagt. Man habe in diesem Bereich den Umsatz um 30 Prozent steigern können (von 48,3 Millionen auf 63,6 Millionen Franken). Auch weil man dank stark ausgebauter Kapazitäten in Thailand und China sowie teilweise ausgebauten Lagern stets lieferfähig geblieben sei. Dies habe insbesondere in den USA, wo man den Umsatz fast verdoppeln konnte, dazu geführt, dass man neue Kunden gewonnen habe.

Weniger rund lief das Automobil-Geschäft. Vor allem wegen der mangelnden Halbleiterverfügbarkeit, der Umsatz in diesem Bereich ging von 22,4 auf 15,9 Millionen Franken zurück (-30 Prozent). Trotzdem schaut Aeschlimann auch im Automobilbereich positiv nach vorne. Man habe neue Kunden gewinnen können, allerdings würden die neuen Projekte im Bereich E-Mobilität erst in ein bis drei Jahren umsatzwirksam.

Schaffner musste im Januar die Preise um rund 5 Prozent erhöhen

Den Umsatz konnte Schaffner zwar steigern, zugleich sank die Ebit-Marge leicht (von 9,1 auf 9 Prozent). Weil die Logistikkosten massiv angestiegen seien, aber auch wegen der Unterauslastung des Produktionswerkes oder gestiegener Rohmaterialpreise. Da man langfristig eine Ebit-Marge zwischen 10 und 12 Prozent anstrebt, sah man sich gezwungen die Preise zu erheben. Zwischen 4 und 6 Prozent hätten sie die Preise erhöht, so Aeschlimann.

Für die zweite Jahreshälfte, so Aeschlimann, erwartet man ein ähnliches Umsatzvolumen wie in der ersten. Sofern sich die Rahmenbedingungen nicht substanziell verschlechtern.

