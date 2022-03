Immobilien-Interview Vielerorts in der Schweiz gibt es kaum noch erschwingliches Wohneigentum, Solothurn ist eine der ganz wenigen Ausnahmen Wir steuern auf eine Immobilienblase zu, wenn sich nichts ändert. Die Entwicklung der letzten zwei, drei Quartale gefalle ihm nicht, sagt CS-Immobilienexperte Fredy Hasenmaile. Doch in Solothurn gibt es noch überdurchschnittlich viele erschwingliche Objekte. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 17.03.2022, 10.53 Uhr

Während in den allermeisten Kantonen weit mehr Eigentumswohnungen gebaut werden als Einfamilienhäuser, sind die Zahlen diesbezüglich im Kanton Solothurn fast ausgeglichen. Überhaupt ist hier Eigentum erschwinglicher als in den meisten anderen Regionen der Schweiz. Hanspeter Bärtschi

Er ist eine Kapazität in der Schweizer Immobilienlandschaft: Fredy Hasenmaile, 54-jährig, Leiter der Immobilienanalyse der Credit Suisse. Seit rund 20 Jahren ist er für die Grossbank tätig und hat mit zahlreichen Studien mehr Fakten in einen sehr dynamischen Markt gebracht. Sein Wort hat Gewicht.

Welche Konsequenzen hatten zwei Jahre Pandemie für den Solothurner Immobilienmarkt?

Die Pandemie hat zu einer gewissen Abkehr von den Grosszentren geführt. Das wird nicht in dem Mass weitergehen, aber das Bevölkerungswachstum in den Grosszentren dürfte sich nachhaltig abschwächen. Davon profitiert der Kanton, denn je nachdem, wo genau man im Kanton ist, hat man eine gute Nähe zu diesen Zentren – im Norden Basel, im Süden Bern und im Osten Zürich.

Die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung verlieren die urbanen Zentren ja nicht.

Das ist so. Die Grosszentren werden die Leute auch künftig anziehen, genau aus diesen Gründen. Aber der Durchbruch von Homeoffice hat dazu geführt, dass der eine oder die andere sich überlegt, aus den Grosszentren wegzuziehen. Näher zum familiären und freundschaftlichen Umfeld.

Deswegen gehen die Leerstände zurück in Solothurn.

Unter anderem deswegen. Kommt hinzu, dass auch die Baubewilligungen stark rückläufig sind. Noch im Herbst 2018 zum Höhepunkt erteilten die Solothurner Behörden Bewilligungen für rund 1460 Mietwohnungen, in den letzten zwölf Monaten waren es keine 500 mehr.

Wie konnte es überhaupt zu diesem gewaltigen Überangebot kommen? Im Herbst 2020 standen fast 4500 Wohnungen leer, gemessen an der Bevölkerung so viele wie in keinem anderen Kanton.

Da gab es einen Spezialeffekt durch die Ansiedlungen der Pharmafirmen CSL Behring in Lengnau, das zwar auf Berner Boden liegt, aber direkt an der Kantonsgrenze, und Biogen in Luterbach. Das wirkte wie ein Signal für viele, die dort noch Land hatten. Das gibt neue Arbeitsplätze, neue Menschen, es braucht mehr Wohnungen – so die Logik. Und wenn zu viele Investoren das Gleiche tun, dann kommt es zu einem Überangebot.

Wie stark gingen die Leerstände bei den Mietwohnungen denn zurück?

Noch nicht allzu stark, von 6,7 auf derzeit 6,4 Prozent im ganzen Kanton. Damit ist man immer noch weit über dem Schweizer Mittel von 2,5 Prozent. Aber die Leerstände sollten weiter abnehmen. Und deutlich besser sieht es für Solothurn beim Wohneigentum aus.

Inwiefern?

Weil vielerorts in der Schweiz die Erschwinglichkeit von Wohnraum nicht mehr gegeben ist. Mit drei Ausnahmen: dem Oberwallis, dem nördlichen Tessin und dem ganzen Raum entlang dem Jurasüdfuss, von Biel bis Olten. Man spürt klar, dass mehr Leute in diesen Gegenden suchen. Und da profitiert Solothurn natürlich von der Anbindung an die Grosszentren über die Mittellandachse, also die A1.

Wie messen Sie denn die Erschwinglichkeit?

Einfach erklärt, gehen wir von einem Haushalt mit dem mittleren Einkommen von 134'000 Franken aus und schauen, wie viele der auf den Immobilienportalen ausgeschriebenen Objekte mit diesem Budget tragbar wären. Gesamtschweizerisch sind für einen solchen Haushalt noch knapp ein Drittel der Angebote tragbar.

Und im Kanton Solothurn?

In der Region Grenchen sind rund 75, in der Region Solothurn 65 und in der Region Olten 57 Prozent der Wohneigentumsangebote erschwinglich für unseren Modellhaushalt.

Die Preise für Eigentum steigen unaufhörlich. Wie schätzen Sie die Gefahr einer Blase ein?

Noch haben wir keine Blase, aber die Tendenz der letzten zwei, drei Quartale gefällt mir nicht.

Weshalb?

Die Leute werden hektischer, man kauft und verkauft schneller, in gewissen Gebieten werden fast beliebig hohe Preise bezahlt. Wenn das noch zwei, drei Jahre andauert, dann haben wir eine Blase.

Was hat zu dieser Hektik auf dem Markt geführt?

Der Druck der Negativzinsen hat zugenommen. Viele Investoren haben Cash-Bestände und müssen dringend etwas damit machen. Zugleich sind die Aktienmärkte volatiler geworden. Also geht man in den Immobilienmarkt. Das hat in den letzten 15 bis 20 Jahren immer funktioniert. Viele wissen gar nicht, dass es auch in die andere Richtung gehen kann.

Wovor muss sich in Acht nehmen, wer jetzt trotzdem kaufen will?

Man muss sich bewusst sein, dass es eine Preisdelle geben kann. Deshalb sollte man sich gut absichern, damit man nicht plötzlich zu einem Verkauf gezwungen ist, zu einem Zeitpunkt, wo die Immobilie allenfalls weniger wert hat als heute.

Wobei diese Risiken in Solothurn tiefer sind als anderswo, oder?

Genau. Kommt hinzu, dass Solothurn einer der wenigen Kantone ist, wo noch immer ungefähr gleich viele Einfamilienhäuser wie Eigentumswohnungen gebaut werden.

Weil das Bauland billiger ist?

Wahrscheinlich sind auch die Baulandreserven grösser, ja. Zudem lockt das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, also die verhältnismässig erschwinglichen Objekte bei zugleich gutem Anschluss an die Grosszentren.

Eine höhere Zinsbelastung könnte die Erschwinglichkeit zusätzlich erschweren. Was erwarten Sie an der Zinsfront?

Da hängt vieles vom Ausland und der Inflation ab. Wir gehen davon aus, dass das Fed (die US-Zentralbank; Anm. d. Red.) im März handeln muss. Die USA steuern auf eine Inflation von acht Prozent und mehr zu, da kann man wohl kaum einfach zuschauen. Der Inflationsdruck in der Schweiz ist dank dem starken Schweizer Franken deutlich tiefer. Das gibt der Nationalbank Handlungsspielraum. Man kann später oder weniger stark reagieren, als dies allenfalls die Europäische Zentralbank tun wird. Je nachdem, ob man auch noch die Unabhängigkeit der Geldpolitik unterstreichen will.

Also droht jungen Familien mit frisch erworbenem Wohneigentum kein unmittelbares Ungemach?

Nein, der Zinsdruck ist eher moderat in der Schweiz. Und wer sauber kalkuliert hat, muss sich auch bei allenfalls weiter leicht steigenden Zinsen keine Sorgen machen.

