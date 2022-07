Gas In den Solothurner Städten heizen am meisten Menschen mit Gas – müssen sie diesen Winter frieren, wenn Putin den Gashahn zudreht? Gute Neuigkeiten: Der Gasverbund Mittelland hat den Gasbedarf von rund sechs Terawattstunden für den kommenden Winter vertraglich praktisch komplett gesichert. Trotzdem arbeiten die vier regionalen Gasversorger intensiv daran, die Abhängigkeit vom Ausland zu reduzieren. Sébastian Lavoyer 1 Kommentar 12.07.2022, 05.00 Uhr

Es könnte eng werden mit der Gasversorgung im Kanton Solothurn, wenn Russland den Gashahn im Winter zudreht. zvg / Solothurner Zeitung

Es macht den Eindruck, als würde Russlands Präsident Wladimir Putin Europa langsam den Gashahn zudrehen. Die Lieferungen wurden zuletzt immer spärlicher, Nordstream 1 ist seit Dienstag in Wartung, weshalb seit dem 11. Juli kein Gas mehr durch diesen Kanal kommt. Nicht nur in Deutschland wächst die Sorge um Knappheiten im Winter.

Auch unter den Solothurner Energieversorgern wächst die Nervosität. Daniel Probst etwa sagt: «Der nächste Winter wird eine Herausforderung.» Probst ist nicht nur Direktor der Solothurner Handelskammer und FDP-Kantonsrat, sondern auch Verwaltungsratspräsident des Oltner Gasversorgers a.en.

Praktisch alle regionalen Gasversorger beziehen ihr Gas vom Gasverbund Mittelland (GVM), dessen Gasmix knapp über 40 Prozent russisches Gas beinhaltet, bezogen über die Gasleitungen aus dem angrenzenden Ausland. Was aber passiert, wenn diese 40 Prozent plötzlich ausfallen? Sicher ist, dass Sparappelle an die Bevölkerung niemals ausreichen werden, um dem entgegenzuwirken.

In Solothurner Städten heizen fast zwei Drittel der Haushalte mit Gas

Vor allem im städtischen Umfeld ist die Abhängigkeit von Gas für die Wärmeversorgung von Haushalten sehr hoch. Ein Blick auf die Karte zeigt: In Solothurn (64 Prozent), Olten (61 Prozent) und Grenchen (57 Prozent) heizen fast zwei Drittel der Haushalte mit Gas. Das hat historische Gründe, denn die Gasversorgung wurde zuerst in den Städten sichergestellt und erst danach in die umliegenden Gemeinden weitergezogen.

Die eigentliche Frage lautet also: Bibbern die Menschen in den Solothurner Städten und in den angrenzenden Gemeinden nächsten Winter, sollte Putin den Gashahn zudrehen? Eine schriftliche Umfrage bei Regioenergie (Solothurn und Umgebung), a.en (Olten und Umgebung), Sogas (Härkingen bis Oensingen) und SWG (Grenchen und Umgebung) zeigt: Man arbeitet mit Hochdruck daran, dies zu verhindern.

Die Zweistoffbetriebe im Fokus, da hier kurzfristig am meisten möglich ist

Unter anderem hat sich die Gasbranche verpflichtet, 15 Prozent des Jahresbedarfs über Speicher (grösstenteils im Ausland) zu sichern. Der GVM hat sich diese Kapazitäten schon im Frühling in Frankreich gesichert und ist nun dabei, diese zu befüllen. Darüber hinaus arbeitet der Bund in einer Taskforce, an der sämtliche Regionalversorger vertreten sind, an Notfallplänen. Bevor jemand friert, würde der Industrie das Gas abgestellt.

Da vor allem die knappe Zeit das Problem ist beim Loskommen von Russland, stehen kurzfristige Lösungen im Fokus. Und da kommt die Rede schnell auf sogenannte Zwei- und Mehrstoffbetriebe, also Unternehmen, die ihren Wärmebedarf auch mit anderen Energiequellen als Gas decken können. Mit diesen haben sich die regionalen Energieversorger in den letzten Wochen in Verbindung gesetzt, «um sicherzustellen, dass die Umschaltung dann auch in der Praxis funktioniert», wie Sandra Hungerbühler, Kommunikationsleiterin bei Regionenergie, sagt.

Wo die Einsparmöglichkeiten durch Zweistoffbetriebe wie gross ist

Je nach Anbieter ist das Einsparpotenzial bei den Zweistoffkunden aber sehr unterschiedlich – und wie sich bei der Umfrage zeigt, zum Teil auch nur temporär möglich. Beginnen wir in Grenchen bei der SWG: Der Anteil an Zwei- und Mehrstoffkunden liege bei rund 20 Prozent des Jahresabsatzes, teilt Geschäftsleiter Per Just mit. In Solothurn dagegen verbrauchen diese Kunden nur etwas über 6 Prozent des jährlich konsumierten Gases.

Grösser ist das Potenzial bei den Anbietern im Osten des Kantons. Die a.en beliefert 49 Zweistoffkunden mit Gas, die für rund 35 Prozent des Jahresabsatzes verantwortlich zeichnen. Doch Geschäftsleiter Beat Erne merkt an: «Die Zahl ist eher theoretischer Natur. Denn nicht alle Zweistoffkunden können über eine längere Zeitspanne oder die gesamte Gasmenge mit Öl kompensieren.» Bei Sogas sind die 23 belieferten Zweistoffkunden gar für rund 45 Prozent des Jahresabsatzes verantwortlich.

Biogas und Fernwärmeverbünde als Alternativen zum Gas

Diese Zahlen zeigen: Nur bei Sogas könnte ein russischer Gaslieferstopp mit den Zweistoffkunden wettgemacht werden. Theoretisch wenigstens. In Olten würde es knapp nicht reichen, in Grenchen und Solothurn ist man weit und sehr weit davon entfernt. Es braucht also zusätzliche Massnahmen. Die a.en unterstütze bestehende Gaskunden zum Beispiel mit Gebäude- und Heizungsberatungen, wie Beat Erne schreibt, «sodass sie ihren Gasbezug reduzieren können».

Mehr Zeit brauchen Massnahmen wie der Ausbau der Biogas-Produktion oder der Aufbau von Fernwärmeverbünden, die auf erneuerbaren Energiequellen beruhen. Sämtliche Regionalversorger sind an Projekten in diesen Bereichen. Mit kleinen regionalen Unterschieden bei der Fernwärme: In Grenchen ginge es um die thermische Nutzung des Wassers aus dem Grenchenbergtunnel, in Olten stehen eher Grundwasser oder Holz als Wärmequelle im Vordergrund.

Die gute Nachricht zum Schluss: Der GVM und die ihm angeschlossenen lokalen Versorger hätten sich den Winterbedarf schon fast gesichert (rund 6 von 10 Terrawattstunden werden in der Region im Winter verbraucht), heisst es am Montag von Seiten der Gasversorger. Die Basisversorgung (u.a. die Haushalte) ist zu rund 90, die individuelle Versorgung (Grosskunden) zu 80 Prozent eingekauft.

Ob dieses Gas im Falle einer Mangellage in Europa aber tatsächlich geliefert würde, darf bezweifelt werden. Probst: «Corona hat gezeigt: In der Not ist sich jeder selbst am nächsten.» Genau deshalb verhandelt der Bundesrat derzeit mit Frankreich und Deutschland über ein Solidaritätsabkommen.

1 Kommentar Baschung Priska vor 5 Minuten Was passiert wenn uns die Länder bei den das Gas gekauft worden ist uns kein Gas liefern können (oder wollen)? Vielleicht müssen wir langsam aber sicher umdenken, was wichtig ist ein schönes „Ortsbild“ oder Sonnenkollektoren auf den Dächern oder Hauswänden und damit genug Energie um zu kochen zu heizen und damit auch warmes Wasser zu haben. Ganz abgesehen davon all die Elektro Fahrzeuge die es unterdessen in der Schweiz gibt müssen ja auch noch aufgeladen werden. An die Person die, die „Idee“ hatte einfach die Lifte abzuschalten eine Frage: was ist mit den Menschen die im Rollstuhl sitzen, auf einen Rollator angewiesen sind, betagt sind, gehbehindert sind, oder kleine Kinder haben und in der 5, 6, oder eventuell sogar in de 20 Etage Wohnen, wollen sie diese den ganzen Winter zu Hause „einsperren“. Oder dürfen die dann einmal pro Woche kurz die Wohnung verlassen wenn dann mal kurz die Lifte „fahren“ dürfen?? Alle Kommentare anzeigen