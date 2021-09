Covid-Finanzhilfen Härtefall-Gelder: Solothurner Betriebe brauchen deutlich weniger Hilfe als befürchtet Mit bis zu 3000 Hilfsgesuchen von Corona gebeutelten Unternehmen rechnete der Kanton. Tatsächlich eingegangen sind etwas über 1000. Wurde das Geld gar nicht benötigt? Eine Spurensuche. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Von der Pandemie gebeutelte Betriebe bekamen Hilfe: die sogenannten Härtefall-Gelder. Unterstützt wurden (teil)geschlossene Betriebe und solche mit grossen Umsatzrückgängen. Bis im Juli konnte diese Unterstützung beantragt werden.

In einer ersten Phase rechnete der Kanton mit 2000 bis 3000 Gesuchen. Später wurde die Prognose nach unten korrigiert. Tatsächlich eingegangen sind schliesslich 1320 Gesuche von 1034 Betrieben.

Zugegeben: Als die Hilfsgelder aufgegleist wurden, war schwierig abzuschätzen, wie lange Restaurants und Läden geschlossen bleiben würden und wie viele Betriebe Hilfe brauchen würden. Trotzdem: Es sind nur etwa halb so viele Hilfegesuche gestellt worden, wie angenommen. Wieso?

Vorneweg: Eine detaillierte Branchenauswertung der ausbezahlten Gelder liegt noch nicht vor. Es lässt sich noch nicht sagen, ob gewisse Branchen unterdurchschnittlich viele Gesuche einreichten, oder ob durchs Band weniger Gesuche gestellt wurden.

Kurzarbeit war für die Industrie wichtiger als Härtefallgelder

Es gibt aber erste Anhaltspunkte. So scheinen etwa die Industriebetriebe eher weniger auf die Härtefallgelder angewiesen gewesen zu sein. Sie standen allerdings auch nicht im Fokus dieser Massnahme.

Für die Industrie seien die Kurzarbeitsentschädigungen wichtiger gewesen, sagt Christian Hunziker, stellvertretender Direktor der Solothurner Handelskammer. Und möglicherweise sei der negative Einfluss der Pandemie in Teilen der Wirtschaft weniger drastisch ausgefallen als ursprünglich befürchtet.

Gedacht waren die Härtefallmassnahmen für Branchen wie die Kultur, Eventorganisatoren und die Gastronomie. Und dort scheinen die Hilfsgelder auch gebraucht worden zu sein. Etwa zwei Drittel der ausbezahlten Gelder flossen in die Gastronomie, schätzte Sarah Koch, Leiterin Standortförderung, Ende Juli. Die Standortförderung kümmert sich um das Auszahlen der Hilfsgelder.

Auch Daniel Hollenstein, Direktor von Gastroconsult, ist der Ansicht, dass die Gastronomie die Unterstützung rege in Anspruch nahm. Die Treuhandfirma hat für alle rund 25 Solothurner Gastronomiebetriebe, für die sie die Buchhaltung erstellt, Gesuche eingereicht. Zwar sei es ein riesiger Mehraufwand gewesen, sagt Hollenstein:

«Der Prozess war zu kompliziert und wurde immer wieder angepasst. Es war ein richtiger Spiessrutenlauf, alle Gesuche rechtzeitig einzureichen.»

Trotzdem hat das, zumindest bei ihnen, geklappt.

Gewerbler steckten privates Vermögen in ihren Betrieb

Dann war es möglicherweise das sonstige Gewerbe, Kleinunternehmen und Läden zum Beispiel, die deutlich weniger Hilfsgesuche gestellt haben als erwartet? Das ist schon wahrscheinlicher, glaubt Andreas Gasche, Geschäftsführer des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbands.

Er nennt zwei mögliche Gründe. Erstens: Gewerbestolz.

«Ich kenne viele Gewerbler, die sagten: Diese Hilfe nehme ich nicht in Anspruch. Ich komme alleine durch.»

Dann waren die wirtschaftlichen Schäden der Pandemie gar nicht so schlimm? Zumindest so, dass manche es sich leisten konnten, keine Hilfe zu beantragen? Gasche relativiert: Manche hätten ihr Geschäft mit erspartem Privatvermögen gerettet, zum Teil mit dem Altersguthaben. Das wiederum könnte in Zukunft noch negative Folgen haben.

Der zweite Grund, den Gasche nennt: Die Hürden seien sehr hoch gewesen.

«Es war so komplex, ein Gesuch zu stellen, dass ein Teil der Leute abgeschreckt wurde.»

Insbesondere diejenigen, die nicht mit einem Treuhänder zusammenarbeiteten, sondern die Gesuche selbst hätten stellen müssen.

Zumindest eine Mitschuld sieht Gasche hier bei der Regierung. Andere Kantone hätten die Hilfe einfacher zugänglich gemacht. Auch der Solothurner Kantonsrat habe immer wieder verlangt, dass die Gelder einfacher erhältlich sein müssten. Aus seiner Sicht sei es eine Frage der Haltung gewesen: Wie stark will man dem Gewerbe helfen? Und wie sehr auf die Kantonsfinanzen achten? Oder verkürzt gesagt:

«Steuergelder wurden tendenziell höher gewichtet als das Wohl des Gewerbes.»

Allerdings: Überdurchschnittlich viele Konkurse hat es bisher im Kanton Solothurn nicht gegeben. Zumindest das stimmt Gasche positiv: «Ein engagierter Gewerbler lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Zu viel Leidenschaft und Herzblut hat er in sein Geschäft gesteckt. Der Gewerbler sagt sich nun: Von dieser Pandemie lasse ich mich nicht unterkriegen, sondern ich halte durch.»

Noch nicht alle Gelder wurden ausbezahlt

Sämtliche gestellten Gesuche sind mittlerweile bearbeitet. Allerdings sind noch nicht alle Gelder ausbezahlt, wie Koch von der Standortförderung sagt. Der Hauptgrund: unvollständige Gesuche. Sie geht davon aus, dass im Endeffekt etwas unter 100 Millionen Franken ausbezahlt werden würden.

Davon muss der Kanton allerdings nur einen Teil übernehmen. Den Grossteil bezahlt der Bund. Von den bisher ausbezahlten 64 Millionen Franken wird Solothurn 16 Millionen übernehmen müssen.

Bei so hohen Beträgen stellt sich immer auch die Frage: Wird das Geld auch missbräuchlich beantragt? Die Antwort: Das weiss man im Moment noch gar nicht. Denn die Missbrauchskontrollen werden erst später durchgeführt werden. Eine Prognose sei zudem schwierig, so Koch:

«Ein solch unerprobtes und gewaltiges Unterstützungsprogramm für Teile der Wirtschaft hat es in der Art bisher nicht gegeben.»

Zudem wird nicht nur angeschaut, ob Betriebe bei den Gesuchen getrickst haben. Sondern es wird auch kontrolliert werden, ob die Betriebe die Auflagen, an die die Hilfsgelder geknüpft waren, einhalten. Zum Beispiel ein Dividendenverbot in den nächsten Jahren.