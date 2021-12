Carreise-Firmen in der Krise Ausgebimmelt! Busreisen zu Weihnachtsmärkten waren mal der letzte Schrei, seit Corona herrscht tote Hose Weihnachtsmarktreisen waren mal der Renner. Die Spitzenzeiten erlebten sie vor rund zehn Jahren. Seither ist das Geschäft rückläufig, wegen Corona ist es in den letzten beiden Jahren fast ganz zum Erliegen gekommen. Ein Einblick in zwei Carreise-Unternehmen. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Der Weihnachtsmarkt, am Samstag, 26. November 2016, in Stuttgart. Benjamin Manser/TB

Noch vor zwei Monaten war Cornelia Glutz zuversichtlich, was das Geschäft mit Weihnachtsreisen anbelangt. Klar, man habe das Angebot aufgrund von Corona verschlankt. «Wir brauchen eine gewisse Mindestbuchungszahl pro Fahrt, damit wir diese durchführen können, und wir wussten ja, dass das Reisen seit Corona umständlicher geworden ist», sagt die stellvertretende Geschäftsführerin von Schneider Reisen aus Langendorf. Gerade für die Fahrten an Schweizer Weihnachtsmärkte, aber auch für jene ins angrenzende Ausland hätten sie «schöne Buchungszahlen» gehabt.

Aber dann kamen erste Absagen. Angefangen habe es in der Bodenseeregion, schon kurz darauf kamen erste Absagen aus dem Raum Bayern und letztlich aus Baden-Württemberg. Wo die Märkte stattfanden, wurden die Rahmenbedingungen laufend verschärft. Glutz sagt: «Das hat das Reisen kompliziert bis unmöglich gemacht.» Letztlich haben sie vier Tagesfahrten und drei Mehrtagesfahrten gemacht. Das ernüchternde Fazit von Glutz: «Früher haben wir an einem Wochenende mehr Fahrten durchgeführt.»

Früher, das war vor Corona. Acht bis zehn Fahrten hätten sie da ab Ende November bis zum Jahresschluss jedes Wochenende gemacht. Hauptsächlich in den Süddeutschen Raum, ins Elsass und zu den grossen Märkten in der Schweiz wie zum Beispiel in Einsiedeln oder Montreux. Glutz:

«Nach Stuttgart hatten wir einen regelrechten Shuttledienst quasi den ganzen Dezember hindurch.»

Schneider Reisen hat die Belegschaft seit Virus-Ausbruch halbieren müssen

Aber dieses Jahr waren es eindeutig die Absagen der Weihnachtsmärkte, die ihnen das Geschäft erschwerten. Man habe den Leuten zum Beispiel im Fall von München angeboten, trotz des abgesagten Marktes zu fahren, sofern genügend Leute Interesse hätten an Weihnachtsshopping in der süddeutschen Metropole. Glutz sagt: «Letztlich verzichteten die meisten. Ob jetzt wegen des abgesagten Weihnachtsmarktes oder weil in der Zwischenzeit die Angst vor dem Virus wieder gewachsen ist.» Und so hätten sie rund 85 Prozent der Fahrten aus dem Programm streichen müssen.

Corona hat dem Unternehmen schwer zugesetzt. Noch 2019 beschäftigte Schneider 55 Mitarbeitende, jetzt sind es noch 27. Vor allem im Reisebereich musste man die Belegschaft drastisch zurückfahren. Zum Glück habe man für viele mit Partnerfirmen Lösungen finden können. Und zum Glück gibt es daneben das krisenresistentere Kehricht- und Strassenwischereigeschäft. «Die Bereiche laufen unverändert gut», so Glutz.

Vor zehn Jahren erlebten Weihnachtsreisen ihre Blüte – «Das war abartig»

Ähnlich wie Schneider ist GAST aufgestellt. Wie die Langendorfer setzt auch das Transport- und Reiseunternehmen aus Utzenstorf mit seinen 45 Mitarbeitenden neben dem Reisen auf Entsorgung. Allerdings konnte man in der Krise sämtliche Mitarbeitenden halten. Auch weil man neben der Entsorgung Carservices für Vereine anbietet. So fährt man zum Beispiel den Unihockey-Rekordschweizermeister Wiler-Ersigen zu den Spielen. Ganz so trist wie bei Schneider ist die Weihnachtsmarkt-Bilanz von Thomas Jeker, Leiter des Carbereichs bei GAST, nicht:

«Wir haben etwa einen Drittel unserer Fahrten nach Süddeutschland und ins Elsass durchführen können.»

Wobei die Weihnachtsmarktreisen in den letzten Jahren ohnehin an Bedeutung verloren hätten. Jeker sagt: «Den Höhepunkt erreicht das Weihnachtsmarktreisefieber etwa um 2010.» Es habe angefangen mit Eintagesfahrten. Dann seien Mehrtagesreisen an ausgewählte Destinationen dazu gekommen. Der Markt sei damals regelrecht explodiert. «Die Hotels haben damals zur Zeit der Weihnachtsmärkte zum Teil Preise verlangt, wie man sie sonst nur während Grossanlassen wie der Fussball-WM sah. Das war abartig», erinnert sich Jeker, der seit 2004 bei GAST arbeitet.

Kaum abgesagt, schon wieder gebucht – die Hoffnung auf Besserung lebt

Vieles hat sich verändert seither. Schon vor Corona hätten sie kaum noch mehrtägige Weihnachtsmarktreisen verkauft. Die Zahl der Abfahrten sei von über 50 zu Spitzenzeiten vor rund zehn Jahren auf knapp 25 bis 30 Fahrten reduziert. Es sei zu einer Übersättigung gekommen, unterdessen gäbe es fast in jedem Dorf einen Weihnachtsmarkt. Jeker sagt: «Früher reisten die Leute noch wegen der Stimmung, der Deko und dem Glühwein zu den bekannten Weihnachtsmärkten im Ausland, heute ist die Mehrheit wohl verdeckter Einkaufstourismus.»

Was die Zukunft anbelangt, wagen sich weder Jeker noch Glutz auf die Äste hinaus. «Wir hoffen natürlich auf 2022, aber die Unsicherheit bleibt hoch», sagt Jeker. Trotzdem muss natürlich jetzt schon vorbereitet werden für das kommende Jahr. Glutz: «Wer jetzt nicht bucht, kriegt kaum noch ein Hotel-Kontingent.» Also wird gebucht, denn letztlich überwiegt bei beiden Unternehmen der Optimismus.

