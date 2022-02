Biotech Aduhelm floppt, Biogen muss umbauen: Aber was wird denn nun in Luterbach produziert? Biogen muss sparen. 350 Millionen Dollar allein im Jahr 2022. Wie genau das geschehen soll, ist unklar. Luterbach soll nicht davon betroffen sein. Aduhelm aber wird man hier nur in kleinen Mengen produzieren. Was sind die Alternativen? Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 11.02.2022, 17.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Was genau wird in Luterbach produziert? Biogen hält sich bedeckt, sagt aber, dass die Produktionskapazitätenplanung zahlreiche Aktivitäten vorsehe für das laufende Jahr. Urs Byland

Biogen ist im Umbruch. Das Biotech-Unternehmen muss sparen, auch weil die Wirksamkeit seines Alzheimer-Medikaments Aduhelm höchst umstritten ist. Allein im Jahr 2022 will Biogen rund 350 Millionen Dollar weniger ausgeben. Weil Aduhelm bisher floppt (2021 nur 3 Millionen Dollar Einnahmen durch das Alzheimer-Medikament), Patente auslaufen und die Konkurrenz durch Biosimilars wächst.

Als Folge davon ist zum einen der Umsatz von über 13 Milliarden Franken 2019 auf knapp 10 Milliarden Franken im vergangenen Jahr gefallen. Noch stärker wirkten sich die eingangs genannten Entwicklungen auf den Gewinn aus: Er sank im gleichen Zeitraum von rund 5,5 Milliarden Franken auf etwa rund 1,5 Milliarden. Biogen muss also reagieren, um den Negativtrend zu brechen.

Laut Gerüchten 1000 Jobs auf der Kippe, aber nicht in Luterbach

Welche Rolle soll Luterbach dabei spielen? Als man die topmoderne Produktionsstätte im Wasseramt baute, hatte man den Plan, die Welt von hier aus mit Aduhelm zu versorgen. Aber auch 2022 rechnet Biogen nur mit «minimalen Einkünften» durch den Verkauf des Alzheimer-Medikaments, wie das Unternehmen jüngst bei der Präsentation der Jahreszahlen 2021 kundtat.

Vieles hängt derzeit von den US-Behörden ab. Sollte Medicare daran festhalten, Aduhelm nur sehr eingeschränkt zu vergüten, dann sei man bereit, aggressive Schritte einzuleiten, wie Biogen-CEO Michel Vounatsos sagte. Insbesondere würde man Gelder, die derzeit für die Vermarktung von Aduhelm vorgesehen wären, anderen Zwecken zukommen lassen. Das würde bedeuten, dass insbesondere im Sales-Bereich Stellen gestrichen werden könnten.

Ende letztes Jahr kamen in den USA Gerüchte auf, dass der Aduhelm-Flop bis zu 1000 Menschen den Job kosten könnte. Forschungsleiter Al Sandrock wurde nach rund 23-jähriger Tätigkeit für Biogen im November 2021 schon mal in den vorzeitigen Ruhestand geschickt.

Wie viele Jobs denn tatsächlich gestrichen werden, hängt natürlich auch davon ab, wie erfolgreich die Zulassungsverfahren für Hoffnungsträger wie das Alzheimer-Medikament Lecanumab oder dem Antidepressiva Zuranolone verlaufen.

Wo und wie genau gespart werden soll, bleibt unklar

Wo genau Stellen gestrichen würden, falls sich die Hoffnungen zerschlagen sollten, ist unklar. Biogen hat Niederlassungen in über 30 Ländern. Produziert wird aber nur in den USA (Massachusetts und North Carolina) und der Schweiz (Luterbach).

Sicher ist, dass in der Region immer noch Stellen ausgeschrieben sind. Elf sind es derzeit, davon drei Praktikumsstellen. Ingenieure, Automatikerinnen, Datensystem-Spezialisten oder Fabrikationswissenschafterinnen sucht Biogen. Zudem habe man 2021 mit dem Ausbildungsprogramm gestartet, wie Firmensprecher Tristan Schmitz sagt. So biete Biogen seither Lehrstellen als Chemie- und Pharmatechnologe oder als Laborantin an.

Was genau wird in Luterbach produziert, wenn nicht Aduhelm?

Bei so geringen Verkaufserwartungen für Aduhelm ist auch klar, dass damit die Kapazitäten in Luterbach nicht ausgelastet sind. Deswegen werden hier auch andere Wirkstoffe produziert. Welche genau, das will Biogen auf Anfrage nicht konkretisieren. Auch aus Sicherheitsüberlegungen. Was Mediensprecher Schmitz aber verrät, ist, dass «es sich um mehrere sogenannte Innovator-Wirkstoffe handelt».

Ob es einer der derzeitigen Verkaufsschlager (mit dem Multiple-Sklerose-Medikament Tysabri und Spinraza zur Behandlung von spinaler Muskelatrophie setzte Biogen 2021 je knapp 2 Milliarden Dollar um) ist oder Medikamente, die noch in der Studienphase stecken, konkretisiert er nicht. Was er dagegen betont, ist die Einzigartigkeit der Produktionsstätte in Luterbach:

«Zahlreiche Merkmale dieser Anlage sind Alleinstellungsmerkmale, gerade in der Schweiz.»

Zudem hat der Biotech-Gigant aus den USA einige vielversprechende Produkte in der Pipeline, bei denen für dieses Jahr wegweisende Entscheide anstehen. Mit die grössten Hoffnungen sind mit Lecanumab verbunden, ebenfalls ein Alzheimer-Medikament mit ähnlicher Wirkungsweise wie Aduhelm. Sollte Lecanumab im Herbst grünes Licht von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA bekommen, wäre Luterbach mit grösster Wahrscheinlichkeit in die kommerzielle Produktion involviert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen