Bäcker Run auf Guetzli und Pralinés rettet einen Teil des Weihnachtsgeschäfts – bei der Suteria boomt auch der Onlineshop Trotz Corona, Homeoffice und vielerorts verfrühter Weihnachtsferien: Guetzli vom Beck sind gefragt wie selten. Zugleich kämpfen die Bäckereien aber mit Rohstoffknappheiten und Verpackungsengpässen. Eine weihnächtliche Bilanz. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Obwohl das Backen in der Pandemie einen Boom erlebte, lief das Geschäft mit Weihnachtsguetzli bei den Bäckereien rund. Die Suteria punktete auch mit dem Onlineshop. Hans Christof Wagner

Da sitzen viele von uns daheim, Kinder, Erwachsene, alt und jung. Die Wiederentdeckung des Backens wird allerorts beschworen. Und doch boomen Weihnachtsguetzli vom Beck?

In der Tat: Der Guetzli-Verkauf lief rund, heisst es bei der Bäckerei Wälchli mit insgesamt zwölf Standorten zwischen Wangen bei Olten, Zofingen und Aarau. «Wir konzentrieren uns derzeit auch voll auf Weihnachtskonfekt, unsere beliebten Vacherin-Torten und überhaupt alles, was die Kunden im Laden nachfragen», sagt Geschäftsführerin Ruth Haab. Was über die Theke geht, läuft ganz gut. Ganz allgemein aber ist das Weihnachtsgeschäft für viele Bäcker-Betriebe durchzogen.

Zum Beispiel für Wälchli: Das Unternehmen mit seinen rund 140 Mitarbeitenden hat drei zentrale Standbeine – aber zwei davon lahmen stark. So sei das Firmengeschäft, die Caterings für Apéros und Weihnachtsessen, zusammengebrochen. Haab:

«Seit dem 4. Dezember läuft gar nichts mehr, da wurde alles abgesagt.»

Und dann sind da natürlich noch die Cafés, die sie an 8 ihrer 12 Standorte betreiben. Auch da lahmt das Geschäft. Wegen Impf- und Zertifikatspflicht, aber noch viel stärker wegen Homeoffice.

Michael Brüderli von der Suteria freut sich über einen gut laufenden Onlineshop. Fabio Vonarburg

Das ist in Solothurn selbst nicht anders als im Osten des Kantons. Aber gerade an den Wochenenden seien die Suteria-Cafés nach wie vor gut besucht, sagt Michael Brüderli, CEO der Suteria. Das sei aber sicherlich auch eine Frage des Standorts. Sie hätten ihre drei Filialen in den Städten Solothurn, Langenthal und Olten, wo die Leute nach wie vor ihre Weihnachtseinkäufe machten und unterwegs seien. Auch wenn die Stadt Solothurn im Gegensatz zu Olten oder Grenchen ihren Weihnachtsmarkt abgesagt hat, was für den Suteria-CEO schwer nachvollziehbar bleibt.

Geschenkboxen statt Weihnachtsessen – wie die Pandemie das Geschäft verändert

Trotzdem sind die Töne aus dem Solothurner Betrieb mit rund 90 Mitarbeitenden leicht optimistischer. Das Geschäft mit den Weihnachtsessen habe man eigentlich ziemlich gut kompensieren können mit alternativen Weihnachtsgeschenken. «Viele Firmen haben die Budgets schon eingeplant und nach Absage der Weihnachtsessen Truffes-Boxen oder Pralinéschachteln an ihre Mitarbeitenden verschickt», erzählt Brüderli.

Überhaupt habe der Onlineshop während der gesamten Pandemie geholfen, das Geschäft lief wenigstens virtuell sehr gut. Brüderli sagt: «Wir haben extrem viele Bestellungen in unserem Webshop, und das weit über die Region hinaus.» Seit fünf Jahren haben sie den Webshop, jetzt mit Corona boomt er richtig. Das Erfolgsrezept: Brüderli und die Suteria setzen auf Individualisierung. Verpackung, Zusammenstellung von Truffes, Pralinen und Tartuffi, die Gestaltung der Torten – alles personalisiert möglich. Ganz nach Wunsch der Kunden. Das sei gerade in der Weihnachtszeit sehr gefragt, so Brüderli.

Bäckerei Frei aus Baden: «Wir haben so viele Guetzli verkauft wie noch nie»

Im Nachbarkanton Aargau berichtet Dominik Frei von der Bäckerei-Konditorei Frei AG mit Sitz in Obersiggenthal bei Baden und insgesamt 13 Filialen im Osten des Kantons von einem regelrechten Guetzli Boom: Während der Konsum zuvor über Jahre stabil gewesen sei, habe man dieses Jahr «so viele Guetzli verkauft wie noch nie» – rund einen Drittel mehr als sonst. Über die Gründe kann auch Frei nur rätseln. Vielleicht würden Zertifikats-, Impf- und Testpflicht dazu führen, dass man sich eher im kleineren Rahmen trifft und dann als kleines Mitbringsel Guetzli dabei habe. Vielleicht seien einige im Vorratsmodus.

Stolz präsentiert Dominik Frei, CEO der Bäckerei-Konditorei Frei AG, das Badener Chräbeli, das an der Swiss Bakery Trophy mit Gold ausgezeichnete wurde. Zvg

Mit Sicherheit habe das Badener Chräbeli geholfen. Mit dieser Adaption des Änis­chräbeli konnte sein Betrieb an der Swiss Bakery Trophy vor rund einem Monat eine Goldmedaille abräumen. Auch Frei in Baden hat zwar einen Webshop, wirklich ausgereift sei das Online-Geschäft aber nicht. Der Shop hat hier also kaum zur Entspannung beigetragen. Denn auch er verzeichnet Einbrüche, um rund 40 Prozent sei das Cateringgeschäft geschrumpft, die Umsätze in den Cafés um rund einen Drittel (inklusive der Lockdown-Monate). Dafür läuft das Geschäft über die Theke, das ein Wachstum im tiefen einstelligen Bereich ausweise.

Herausfordernd, so ist aus allen Betrieben zu hören, seien neben der schwer berechenbaren Nachfrage – mal tief, mal hoch, kaum je normal – Preissteigerungen bei den Rohstoffen, Knappheiten bei der Verpackungen, Lieferengpässe. Eine spezielle Zutat für die Solothurner Torte (mehr Details will Brüderli nicht verraten) etwa koste mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr, so der Suteria-CEO. Und Wälchli-Chefin Haab sagt:

«Die Preissteigerung über die 50 meist gekauften Produkte von uns beträgt über 7 Prozent.»

Aber nicht nur bei Butter, Mehl und Zucker gibt es Turbulenzen, auch bei der Cartonage, also Verpackung, Präsentierteller, Backtrennfolie – das bereitet den Bäckern Kopfzerbrechen. Platten für belegte Brötchen etwa hätten momentan eine Lieferfrist von sechs bis acht Wochen, so Haab. Entsprechend ziehen auch hier die Preise an.

Es ist eine Frage der Zeit, bis die höheren Kosten der Bäcker in Form von höheren Preisen bei den Kunden landen . Denn die Margen im Foodgeschäft sind traditionellerweise tief.

