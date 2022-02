Auf einen Kaffee mit... Oltner Barista Eugenio Gullo: «Wer Starbucks-Kaffee trinkt, kann auch gleich zwei Crèmeschnitten essen, da ist so viel Zucker drin» Er war Maler und dann Messebauer. Erst durch den Tod seines Vaters entdeckte Eugenio Gullo dann seine Leidenschaft für Kaffee. Heute ist er ein Künstler an der Kaffeemaschine, Starbucks ist tabu und Arabica sein Favorit. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Barista Eugenio Gullo in seiner mobilen Kafibar, Il Cabarolino, vor seiner Kaffeemaschine: Die Leidenschaft zum Kaffee entdeckte er erst nach dem Tod seines Vaters, der Zeit seines Lebens Kaffeemaschinen produzierte. Bruno Kissling

Nein, Liebe auf den ersten Schluck war es nicht. Da müsste er lügen, meint Eugenio Gullo: «Auch ich musste mich an den Kaffee herantasten.» Angefangen aber hat er früh damit. Zehn oder elf Jahre alt sei er gewesen, als er mit seinen Landhockey-Kollegen von Blauweiss Olten erstmals an einem Kaffee nippte.

Heute ist Eugenio 55 Jahre alt und Kaffee ist sein Leben. Mit seiner mobilen Kaffeebar Il Cabarolino ist er fester Bestandteil des Märets in Olten, er wird gebucht für Firmenanlässe, Geburtstage und Hochzeiten. Fixpunkte aber sind Donnerstag und Samstag, der Märet in Olten. Da trifft man ihn, umringt von Liebhabern des braunen Wachmachers, seinen Kunden. Schwatzend, putzend, servierend – Dirigent über Maschinen, heisses Wasser und Bohnenpulver.

Treffpunkt der Kaffeeliebhaber: die mobile Kafibar von Eugenio Gullo, Il Cabarolino, auf dem Wochenmarkt in Olten. Bruno Kissling

Bei Eugenio gibt es nicht irgendeinen Kaffee, er erstellt die Profile selbst

Das Herantasten ist längst zu einem Vertiefen geworden. Wenige Leute in der Schweiz können einem so viel über Kaffee erzählen wie der international ausgezeichnete Barista aus Olten.

In seinem Hauptquartier in Olten bewahrt Eugenio Gullo auch sämtliche Trophäen seiner bisherigen Barista-Laufbahn auf. Ganz rechts der Pokal für den 1. Platz bei der Tiroler Barista-Meisterschaft 2013. Sébastian Lavoyer

Den Kaffee kauft er nicht einfach ein, er erstellt selbst Profile. Dazu tüftelt er zuerst auf seinem kleinen Röster zu Hause an der Solothurnstrasse in Olten mit Rohkaffee. Das Rösten ist eine Wissenschaft für sich. Abhängig von der Sorte und der Röstdauer ergibt sich der Geschmack. Wenn alles passt, dann geht Eugenio zu seinem Röster des Vertrauens, Bernhard Mollet von der Rösterei Oetterli in Solothurn. «Er hat immer gute Inputs dank seines riesigen Wissens über Kaffee», schwärmt der Barista.

Zuerst wird nur in kleinen Mengen produziert, drei bis fünf Kilogramm. So kann Eugenio testen, wie seine Kreation bei der Kundschaft ankommt. Erst wenn alles passt, werden grössere Mengen geröstet. Die werden dann in seinem Kaffeemobil zu kleinen Kunstwerken verarbeitet. Aber auch Gastronomen und Privatkundinnen und -kunden schwören auf seine Kreationen.

Jeder Kaffee ein kleines Kunstwerk: Das Auge trinkt mit. Eugenio Gullo am Werk. Bruno Kissling

Sein beliebtester Kaffee, der Espresso Vincente (benannt nach seinem Vater Vincenzo) bestehe aus fünf verschiedenen Arabica-Sorten, sei würzig-süss im Geschmack. Mehr will er nicht verraten, Geschäftsgeheimnis.

Erst mit dem Tod des Vaters entfachte die Leidenschaft für Kaffee

Die Würdigung des Vaters aber kommt nicht von Ungefähr. Vincenzo Gullo arbeitete lange Jahre für den Kaffeemaschinenbauer Cabaro AG. Als das Unternehmen 1977 in Konkurs ging, übernahm er das Geschäft, baute, flickte und entwickelte Kaffeemaschinen. Zudem habe er drei Kaffeemischungen selbst entwickelt und damit gehandelt, erzählt sein Sohn. Er und seine zwei Brüder, Pasquale und Claudio, seien dann oft zum Helfen verknurrt worden. «Ich ging nie gerne», erinnert sich Eugenio und muss schmunzeln.

Die Lehre machte Eugenio Gullo als Maler. Mehrere Jahre arbeitete er auf dem Beruf, ehe er 1995 nach Holland auswanderte und als Messebauer anfing. Auf dem Beruf war er auch noch tätig, als sein Vater 2007 starb und sie sich fragen mussten, was mit dem Geschäft passiert.

In dieser kleinen Werkstatt flickt sein Bruder alte Kaffeemaschinen. Zugleich bewahren sie hier Erinnerungsstücke auf. An ihren Vater, ihre eigene Geschichte und jene des Kaffees. Sébastian Lavoyer

Sein Zwillingsbruder Claudio hat sich seither auf die Wartung und die Restaurierung von Kaffeemaschinen spezialisiert. Selbst Maschinen zu produzieren, lohne sich nicht, sagt Bruder Eugenio: «Die Konkurrenz ist viel zu gross und so klein, wie wir waren, waren wir schlicht nicht konkurrenzfähig.»

Der Tod des Vaters entfachte bei ihm selbst erst so richtig die Leidenschaft für den Kaffee. Und so beschloss er, sein Kaffeewissen zu vergrössern, machte Barista-Kurse. Eugenio erzählt:

«Aber ich wollte nicht irgendwo Kaffee anbieten, ich wollte mit dem Kaffee zu den Leuten. Das war die Geburtsstunde des Kafimobils.»

Stundenlang hirnten sie damals an Namen für sein Mobil herum. Bis er irgendwann bei «Il Cabarolino» landete (Diminutiv von Cabaro). Es war der Anfang eines neuen Lebens. Zuvor sei auch er ab und zu einen Espresso bei Starbucks trinken gegangen. Das geht jetzt nicht mehr. «Da ist so viel Zucker drin, dass man auch gleich zwei Crèmeschnitten essen könnte», sagt er.

Gullo schwört auf die RS1 Rancilio Specialty. Die Maschine ist wichtigster Partner, wenn er den Kunden Kaffeekunstwerke in die Tasse zaubert. Bruno Kissling

Massenware, damit kann er nichts mehr anfangen. Wenn er vor seiner RS1 Rancilio Specialty steht, seiner Kaffeemaschine, dann sitzt jeder Handgriff. Sieb ausklopfen, putzen, nachfüllen, nivellieren, dumpen und wieder in die Maschine einschrauben. Alles in wenigen Sekunden. Ein Künstler am Werk, ein Schauspiel.

Bald muss auch er die Preise für seine Kaffeekreationen erhöhen

An seinem mobilen Kaffeestand sammeln sich die Leute. Bruno Kissling

Zuschauen kostet nichts. Aber der Kaffee wird schon bald teurer. Auch bei Eugenio Gullo. Wie sehr er die Preise anheben muss, weiss er noch nicht. Aber der Preis für Rohkaffee hat sich während des letzten Jahres verdoppelt. Hauptgrund für die Preisexplosion: die Klimaerwärmung. Zahlreiche Unwetter haben die Ernteerträge schrumpfen lassen. Zugleich fehlt den Kaffeebauern wegen der Pandemie Personal auf den Feldern, um ernten zu können. Und zu guter Letzt haben sich auch die Transportkosten vervielfacht.

Wie sehr er die Preise anheben muss, kann er noch nicht sagen. Er sei derzeit dabei, mit dem Röster alles genau zu analysieren. Vor Ende Februar oder gar März wird sich also nichts ändern. Er wolle seinen Kunden auch die Zeit lassen, sich anderswo mit Kaffee einzudecken, wenn sie nicht einverstanden sind mit dem Preisanstieg. Denn die Kunden sind ihm heilig, dank ihnen und Härtefallgeldern des Staates hat er die Corona-Durststrecke einigermassen überstanden.

