Covid-Verstösse landen in Solothurn nur selten vor einem Gericht

Bussen und Strafbefehle Maskenverweigerer, Quarantäne-Verstösse: Das sind die häufigsten Covid-Verstösse in Solothurn – und das die Strafen Am Freitag wurde ein junges Paar vom Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt verurteilt, weil es die verordnete Quarantäne nicht einhielt. Andere Gerichtsurteile wegen Covid-Verstössen gibt es praktisch keine. Das liegt allerdings nicht daran, dass die Vorschriften überall eingehalten würden. Hans Peter Schläfli, Raphael Karpf 06.09.2021, 05.00 Uhr

Ein junges Paar, das im Bucheggberg lebt, reiste im Februar zu Freunden nach Portugal. Da das Land in dieser Zeit unter einer starken Coronawelle litt, wurde es durch das Bundesamt für Gesundheit als Hochrisikogebiet eingestuft. Wer damals aus Portugal in die Schweiz zurückkehrte, musste sich deshalb sofort in eine zehntägige Quarantäne zurückziehen und sich innerhalb zweier Tage bei den Behörden melden.

Das junge Paar hielt sich nicht an diese gesetzlichen Vorschriften. Jemand im Dorf bemerkte das und erstattete anonym Anzeige. Die Polizei machte eine Kontrolle und klingelte an der Wohnungstür, aber niemand war zu Hause. Kurz darauf verschickte die Staatsanwaltschaft zwei Strafbefehle mit einer Busse von je 1000 Franken sowie einer Bearbeitungsgebühr von je 400 Franken. Zusammen hätten die beiden für ihren Ungehorsam 2800 Franken bezahlen müssen.

Maskenpflicht gilt beispielsweise im öffentlichen Verkehr. Laurent Gillieron

«Wir waren gerade im Stall, denn wir mussten uns um unsere Pferde kümmern», erklärte der junge Mann. Darum habe er sich nicht an die Quarantänevorschrift gehalten. Gearbeitet habe er wegen der Quarantäne nicht, der Chef habe Verständnis gezeigt. «Wir gingen jeweils nur den kurzen Weg zum Stall hin und zurück», ergänzte seine Lebenspartnerin.

«Von der Meldepflicht wussten wir nichts, auch am Zoll hat man uns nicht informiert», verteidigte sich der junge Mann.

«Ich finde es schade, dass man uns einen Strafbefehl schickte, ohne uns anzuhören. Ich fühle mich hintergangen, man sollte uns zuerst anhören und nicht einfach so verurteilen, ohne die Situation zu kennen.»

Trotz Verständnis folgt ein Schuldspruch

Amtsgerichtspräsident Stefan Altermatt zeigte ein gewisses Verständnis für den Unmut über die schematische Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft. Doch die vorgeworfenen Verstösse gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Pandemie sah der Richter als bewiesen und unbestritten an. Das Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt sprach die beiden deshalb schuldig, die Meldepflicht nicht erfüllt und die Quarantäne nicht eingehalten zu haben. Die ausgesprochenen Bussen in der Höhe von je 100 Franken wegen des Verstosses gegen die Meldepflicht und je 200 Franken, weil sie sich nicht an die obligatorische Quarantäne gehalten hatten, fielen aber bedeutend kleiner aus als zuvor im Strafbefehl.

Stefan Altermatt, Amtsgerichtspräsident.

Maddalena Tomazzoli Huber



«Sie haben die Quarantänepflicht verletzt, als sie ihre Tiere versorgten und mit dem Hund spazieren gingen. Ein Schuldspruch ist unumgänglich», sagte der Richter in der Urteilsbegründung. «Eine Busse von 1000 Franken ist aber unverhältnismässig.» Die Busse für den Besuch einer privaten Veranstaltung hätte im Vergleich 200 Franken betragen. «Da von ihren Aktivitäten keine grössere Gefahr ausging, jemanden anzustecken, liegt ihr Verschulden in einem vergleichbaren Bereich.» Zusammen mit den Verfahrenskosten von zweimal 250 Franken muss das Paar nun ein Total von 1100 Franken bezahlen.

Gerichtsverfahren wegen Covid-Verstössen sind selten

Dass jemand wegen eines Verstosses gegen eine Covid-Verordnung von einem Gericht verurteilt wird, ist eine Seltenheit. Bisher gibt es im ganzen Kanton nur ein einziges, rechtskräftiges Gerichtsurteil: Der Betreiber einer Gartenwirtschaft wurde vom Amtsgericht Thal/Gäu verurteilt, weil er unerlaubterweise geöffnet hatte. Bestraft wurde er mit 600 Franken Geldstrafe. Sieben weitere Verfahren sind aktuell an den Bezirksgerichten hängig. Am Obergericht wurde noch gar kein Fall behandelt.

Das heisst allerdings nicht, dass sämtliche Covid-Verordnungen vorbildlich eingehalten werden. Sondern, dass die meisten Strafen akzeptiert werden, bevor überhaupt ein Gerichtsverfahren nötig wird.

Wer gegen eine der Covid-Verordnungen verstösst, bekommt in den allermeisten Fällen «nur» eine Busse. Wer eine unzulässige private Veranstaltung durchführt: 200 Franken. Wer im Zug keine Maske trägt: 100 Franken. Wer sich in einer Bar nicht hinsetzt: 100 Franken. Wer mit dem Flugzeug einreist und falsche Kontaktdaten angibt: 100 Franken.

Erst seit diesem Februar sind Ordnungsbussen möglich

Seit diesem Februar werden solche Bussen verteilt. Die Kantonspolizei Solothurn hat das seither insgesamt 54 Mal getan. 20 Mal wurden Personen gebüsst, die an einer verbotenen Veranstaltung teilnahmen. 16 Mal Personen, die im ÖV oder am Bahnhof keine Maske trugen. Die restlichen Bussen verteilten sich auf andere Delikte. Die Kantonspolizei erwähnt in diesem Zusammenhang: Der Fokus habe nicht auf Repression, sondern auf der Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger gelegen. So sei die Einhaltung der Covid-Verordnungen im Rahmen der ordentlichen Patrouillen kontrolliert worden.

27 Personen, die im ÖV oder am Bahnhof keine Masken trugen, wurden mit einem Strafbefehl bestraft. Bild: Ralph Ribi

Diese Zahlen sind allerdings nicht vollständig. Nicht nur die Kantonspolizei kann Ordnungsbussen verteilen. Bei der Verletzung von Einreisebestimmungen zum Beispiel büsst die Eidgenössische Zollverwaltung. Oder bei den SBB auch die Transportpolizei.

75 Strafbefehle beschäftigten die Staatsanwaltschaft dieses Jahr

Wenn jemand eine ausgestellte Busse nicht akzeptiert, wird ein Strafverfahren eröffnet. Dann prüft die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe. Kommt sie um Schluss, dass eine strafbare Handlung vorliegt, stellt sie einen Strafbefehl aus. Zudem gibt es schwerere Delikte, die von Anfang an nicht mit Ordnungsbussen erledigt werden können. Dort werden automatisch Strafverfahren eröffnet. Zum Beispiel wenn ein Gastronomiebetrieb trotz Verbot geöffnet hatte. Oder wenn jemand eine Quarantäne missachtet, wie im Bucheggberger-Fall vom Freitag.

Rund 75 Strafbefehle stellte die Staatsanwaltschaft wegen Covid-Verstössen dieses Jahr aus. 27 wegen sogenannten Pflichtverletzungen: Eine Coiffeuse hatte zu viele Kunden im Salon. Ein Gastrobetrieb hatte trotz Verbot geöffnet. Ein Grenchner Gastronom musste rund 1000 Franken bezahlen, weil seine Tische zu nahe beieinander standen und er keine Kontaktdaten erhob.

Weitere 27 Strafbefehle ergingen an Leute, die im ÖV oder am Bahnhof keine Masken trugen. Diese haben ihre Busse nicht akzeptiert. Weil anschliessend allerdings auch auf Stufe Strafbefehl eine Verurteilung erfolgte, mussten sie schliesslich auch noch Verfahrenskosten bezahlen. So bezahlte ein Mann, der in der Martin-Disteli Unterführung am Bahnhof Olten keine Maske trug, am Ende 200, statt 100 Franken. Die restlichen 15 Strafbefehle ergingen wegen anderer Delikte.

Bahnhof Olten Unterführung. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Und nur wenn nun solch ein Strafbefehl nicht akzeptiert wird, kommt es überhaupt zu einem Gerichtsverfahren. Dieses hat das Risiko, dass bei einem allfälligen Schuldspruch auch noch Gerichtskosten anfallen. Das Total kann deshalb im Endeffekt ein Vielfaches der ursprünglichen Busse betragen.

Aargauer Staatsanwaltschaft am Anschlag – Solothurner nicht

Zum Beginn der Pandemie konnten Betriebe Überbrückungskredite beantragen. Die Kredite waren an strenge Auflagen gebunden. Im Kanton Aargau wurden die Kredite so häufig missbraucht, dass die Aargauer Staatsanwaltschaft zusätzlich Stellen beantragte, um die Strafverfahren in vernünftiger Frist abarbeiten zu können.

Auch im Kanton Solothurn wurden 29 Strafverfahren wegen Verdachts auf Covid-Kreditbetrug eröffnet. Dabei geht es um eine Deliktsumme von knapp zwei Millionen Franken. Ungefähr eine Vollzeitstelle wird bei der Solothurner Staatsanwaltschaft alleine für diese Verfahren benötigt. Dazu kommen nun noch die oben erwähnten, andere Verfahren wegen Covid-Verstössen. Wie gross die Arbeitslast für die Staatsanwaltschaft insgesamt ist, könne man aber nicht sagen. Allerdings: «Derzeit ist nicht geplant, speziell für die Bewältigung der Pandemiefolgen Stellenschaffungen zu beantragen», schreibt der Medienbeauftragte Jan Lindenpütz.