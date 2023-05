angebot Oper Schloss Waldegg - Rameau «Platée» Acht Aufführungen unter freiem Himmel vom 3. bis 12. August 2023 im Schloss Waldegg Feldbrunnen bei Solothurn. Profitieren Sie mit Ihrer abo+ card von 20 % Rabatt auf die Tickets!

Exklusiv für Abonnenten

Jean-Philippe Rameaus «Platée» auf Schloss Waldegg - Eine träumerische Nymphe



Mit «Platée» gelangt im August 2023 erstmals ein Werk Jean-Philippe Rameaus, des grossen Komponisten des französischen Barocks, auf Schloss Waldegg zur Aufführung. Das Ballet-bouffon ist eines der ungewöhnlichsten Musiktheaterwerke des 18. Jahrhunderts und eine Parodie auf die französische Hofgesellschaft.



Die träumerische Nymphe Platée wird zum Spielball einer Intrige der Götter. Rameaus Ballett-Komödie ist voller verrückter Ideen und musikalisch ein barockes Feuerwerk. Seit Anfang 2022 arbeiten Andreas Reize als musikalischer Leiter und Selina Girschweiler als Regisseurin an der Inszenierung für den Sommer 2023.



Hochkarätiges Ensemble und barocker Originalklang

Der Haute-Contre Sebastian Monti in der Titelrolle sowie die Sopranistinnen Marion Grange und Pia Davila standen in vergangenen Opernproduktionen auf Schloss Waldegg auf der Bühne. Ihr Debüt geben Marie Heeschen, Raphael Wittmer, Anton Haupt und Julian Dominique Clement sowie Wolfgang Resch.



Das cantus firmus consort spielt auf historischen Instrumenten, die den Zauber der barocken Musik authentisch wiedergeben. Der cantus firmus kammerchor mit jungen Stimmen wird von Achim Glatz einstudiert. Rosine Ponti und Salim Ben Mammar werden Tanz und Bewegung auf die Bühne bringen. Chantal Sieber zeichnet für die Choreografie verantwortlich

©Sabine Burger

Angebot

Profitieren Sie von 20 % Rabatt auf die Tickets in der 1. und 2. Kategorie auf folgende Vorstellungen:

• Donnerstag, 3. August 2023, 19 Uhr

• Freitag, 4. August 2023, 19 Uhr

• Samstag, 5. August 2023, 19 Uhr

• Sonntag, 6. August 2023, 19 Uhr

• Mittwoch, 9. August 2023, 19 Uhr

• Donnerstag, 10. August 2023, 19 Uhr

• Freitag, 11. August 2023, 19 Uhr

• Samstag, 12. August 2023, 19 Uhr



Preise & Tickets

• 1. Kategorie CHF 80.– statt CHF 100.–

• 2. Kategorie CHF 56.– statt CHF 70.–

Bestellen Sie Ihre vergünstigten Tickets unter www.ticketino.com mit dem Promocode «abopass». Den Promocode geben Sie erst nach der Eingabe ihrer Daten auf Ticketino ein.



Gültigkeit

• Maximal 2 Tickets pro abo+ card

• Zuzüglich allfälliger Gebühren

• Keine Kumulation mit anderen Vergünstigungen

• Angebot solange Vorrat



Weitere Informationen

Bei schlechter Witterung finden die Vorstellungen im Konzertsaal Solothurn statt.

www.operwaldegg.ch