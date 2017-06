Am Mittwochabend ist die fünfjährige Meldefrist für den rechtmässigen Eigentümer der 2,6 Kilogramm Goldbarren abgelaufen, die zwei Gemeindeangestellte am 28. Juni 2012 in Klingnau gefunden hatten. Doch noch laufen letzte Abklärungen zu möglichen Eigentümern. Wie die Regionalpolizei Zurzibiet am Donnerstagmorgen mitteilt, haben sich "kurz vor Ablauf der Frist letzte und diese Woche zwei mögliche Besitzer beim regionalen Fundbüro gemeldet und ihren Anspruch auf den Goldfund geltend gemacht." Das Fundbüro wird von der Regionalpolizei Zurzibiet geführt.