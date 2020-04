Wegen Coronakrise: Bei de Sede steht die Produktion für Luxusmöbel still

Umsatzverlust wegen Absage von Mailänder Messe

Die Coronakrise trifft die Firma ausgerechnet in einer Phase, in der die Auftragsbücher satt gefüllt waren. «Die aktuelle Lage war nach einem guten Start ins Geschäftsjahr und einer positiven Möbelmesse in Köln im Januar sehr gut. Die laufenden Investitionen waren auf die im April geplante Internationale Möbelmesse in Mailand ausgerichtet», sagt CEO Monika Walser.

Der Umstand, dass die Messe aufgrund der allgemeinen Lage in diesem Jahr nicht stattfinden werde, führte dazu, dass etliche Aufträge bereits zurückgezogen worden seien. Wie gravierend die Umsatzeinbussen sein werden, lasse sich derzeit noch nicht beziffern. «Stornierungen und der Verzicht auf die für uns als Verkaufsplattform für den Handel essenzielle Messe in Mailand werden jedoch zu einem erheblichen Umsatzverlust führen», sagt Walser.

Man hoffe, die Produktion jedoch unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die behördlichen Vorgaben dazu gegeben und die Probleme in Logistik und Beschaffung behoben sind, so Walser.

De Sede eröffnet 2017 einen Showroom in Hollywood