Kurz vor 3 Uhr meldete ein Automobilist der Notrufzentrale, dass die Baustellenabschrankung in Richtung Ehrendingen beschädigt sei. Die ausgerückte Polizeipatrouille konnte feststellen, dass bei einer Baustelle an der Marktgasse in Endingen das Lichtsignal beschädigt wurde. Zudem wurden die Baustellenabschrankungen auf die Strasse gelegt.



Drei Fahrzeuge, welche die Baustelle passierten, wurden aufgrund der umgeworfenen Abschrankung beschädigt. Der Sachschaden beträgt insgesamt zirka 5'000 Franken, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.



Die mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht Zeugen. (kpa)