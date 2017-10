Gegen 3.30 Uhr am Dienstagmorgen entdeckte ein anderer Verkehrsteilnehmer das Auto, das im Bürgerwaldtunnel gegen eine Wand geprallt war. Laut Polizeiangaben erlag der Mann mit Wohnsitz im Kreis Waldshut vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Nach Polizeiangaben sass der Fahrer nicht angeschnallt und allein in seinem Wagen. Der 46-Jährige sei aus Richtung Lauchringen in den Tunnel eingefahren und mit hoher Geschwindigkeit links gegen die Seitenwand geprallt. Andere Fahrzeuge seien nicht beteiligt gewesen. Die Ermittlungen dauern an. Wie die Polizei mitteilte, war das Auto abgemeldet. Es soll auch keine Nummernschilder getragen haben.

Der Tunnel war zunächst gesperrt und wurde um 6.20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.