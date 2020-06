Sprengkörper-Funde: Polizei durchsucht die Wohnung eines Verdächtigen

Mehrere Leser melden der AZ, dass in Klingnau schon wieder ein Polizeieinsatz läuft. Diesmal an der Höngerstrasse. Polizisten und Beamte der Spurensicherung wurden vor einem Mehrfamilienhaus gesehen.

Das Mehrfamilienhaus befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Fundort im Achenbergbach und zum Rebberg, in dem der erste Sprengkörper gefunden und von einer Privatperson auf den Polizeiposten im Klingnauer Städtchen gebracht wurde. In Klingnau kam es im März zu einer Serie von nächtlichen lauten Knallen. Diese schreckten die Bevölkerung auf.

Am Montag war es zudem zum vierten Polizeieinsatz innert einer Woche gekommen wegen diverser Funde von Sprengkörper: Ein Klingnauer Ehepaar melde den Fund eines Blindgängers in ihrem Garten.

Für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

Update folgt.