Rund 40 Personen hätten auf den Aufruf von «Radio Argovia» am vergangenen Montag reagiert, erklärte Bee Eglin vom SRF-Produktionsbüro gegenüber dem Radiosender. Viele Villenbesitzer hätten ihre eigenen Wohnhäuser angeboten – alles «grosse Bestatter-Fans», so Eglin.

Noch seien die letzten Abklärungen im Gange, ehe die Dreharbeiten in Bad Zurzach starten können. Doch so oder so brauche sich der Besitzer der Villa keine Sorgen um sein Zuhause zu machen, wie Mike Müller gegenüber «Radio Argovia» versicherte: «Es wird nur einmal ein wenig Blut spritzen, doch das wird eh als Nahaufnahme gedreht. Diesbezüglich hatten wir bei Drehaufnahmen noch nie Ärger.» (luk)

Darum ging es in der 5. Staffel: