Nicht nur in Klingnau: Sprengkörper schreckten auch in diesen Orten die Bevölkerung auf

Mehrere Sprengkörper halten die Bewohner der Gemeinde Klingnau in Atem: Spaziergänger fanden im Rebberg und in dessen Nähe selbstgebastelte Knallkörper. Die Polizei suchte mit Spürhunden nach weiteren Sprengkörpern – und fand einen weiteren sowie Überreste zweier detonierten Knallkörper.

Eine Recherche zeigt: Klingnau ist längst nicht die einzige Gemeinde ist, in der die Nachtruhe durch laute Knalle gestört wurde. Auch in diesen Städten rätselten die Anwohner über mysteriöse Knallgeräusche. Nicht immer steckte allerdings auch ein Knallteufel dahinter.

Über mehrere Wochen wurden die Bewohner von Uster im Kanton Zürich am späten Samstagabend von einen lauten Knall aufgeschreckt. Die Stadt rätselte in einem Facebook-Forum über die Ursache. Ein Unbekannter outete sich dort als Täter: Er beziehe Böller aus dem Darknet und teste diese für den Verkauf. Die Stadtpolizei Uster konnte den Mann damals nicht ausfindig machen. Ob die Aussage des Mannes auf Facebook stimmt und was die Ursache für den Knall war, hat man nie herausgefunden.

2. Pinneberg, Deutschland 2013: Täter geschnappt durch You-Tube-Channel

Im Jahr 2013 rätselte die Stadt Pinneberg in der Nähe von Hamburg ein halbes Jahr über nächtliche Explosionsgeräusche. Besorgte Bürger meldeten «ohrenbetäubenden Knallgeräusche», meist am Wochenende. Wie sich herausstellte, waren es Jugendliche und junge Männer, die illegale Böller abfeuerten. Einem Täter kam die Polizei auf die Schliche, weil dieser auf einem YouTube-Channel die Explosionen vorführte.

3. Bärtetswil, Zürcher Oberland 2018: Eine unbekannte Hochzeitstradition

2018 wundern sich die Bewohner in Bäretswil über einen explosionsartigen Knall um fünf Uhr in der Früh. Mehre Anwohner melden den mysteriösen Knall der Polizei, die allerdings vergebens nach der Ursache sucht. Wie sich dann herausstellte, handelte es sich bei der nächtlichen Aktion um eine alte Hochzeitstradition: Der Bräutigam wird am Hochzeitstag um fünf Uhr mit Böllerschüssen aus dem Bett geholt. Die Aktion in Bäretswil war bewilligt, das sogenannte Hochzeitsschiessen ist nämlich in der Bäretswiler Polizeiverordnung fest verankert.

4. Oranienburg, Deutschland 2014: Mysteriöser Knall bleibt ungeklärt

Auch die deutsche Stadt Oranienburg in der nähe von Berlin hat Erfahrung mit mysteriösen Knallen in der Nacht. Bereits 2014 hat dort ein lauter Knall zahlreiche Oranienburger mitten in der Nacht aus dem Schlaf geholt. Auch die Polizei war damals ratlos. Wiederholt hat sich der Vorfall dann 2019, als die Oranienburger wieder von einem explosionsartigen Geräusch aufgeschreckt wurden, aufgeklärt hat sich auch dieser Vorfall nicht. Knallgeräusche, für die keine Ursache gefunden wird, gibt es immer wieder. So gibt es sogar eine Community auf Facebook zum Thema: Die Seite «Der mysteriöse Knall» sammelt und veröffentlicht die Knallereignisse.

5. Bern, 2019: Ursache Überschallknall