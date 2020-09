Neuer Chef für das AKW Beznau: Der bisherige Vize Roland Schmidiger übernimmt

Anfang Oktober übernimmt Roland Schmidiger die Leitung des Kernkraftwerks Beznau. Der 57-Jährige war jahrelang der Stellvertreter von seinem Vorgänger Michael Dost. Von diesem hatte sich die Beznau-Betreiberin Axpo Mitte August "wegen unterschiedlicher Auffassungen in Bezug auf die Führung" getrennt, wie der Stromkonzern mitgeteilt hatte.

Als Stellvertreter werden Schmidiger der 58-jährige Frank Kündig als Leiter Maschinentechnik und der 57-jährige Roger Gampp als Leiter Betrieb zur Seite stehen. Die Aufsichtsbehörde Ensi sei über die Änderungen informiert worden, schreibt Axpo in einer Mitteilung.

Schmidiger verantwortete ab 2013 im Kernkraftwerk Beznau Grossprojekte. Seit 2016 war er Leiter Projektierung sowie stellvertretender Kraftwerksleiter. In dieser fiel die Realisierung grosser baulicher Vorhaben, schreibt Axpo, so der Einbau der neuen Druckbehälter-Deckel, die Installation der neuen, autarken und gebunkerten Notstromversorgung sowie eines neuen Anlage-Informationssystems. Roland Schmidiger war auch als Projektleiter auch in die Untersuchungen zu den Aluminiumoxid-Einschlüssen im Druckbehälter des Reaktors im Block 1 involviert.

Roland Schmidiger sei «die ideale Besetzung für die anspruchsvolle Funktion des Kraftwerksleiters», sagt Willi Kohlpaintner, Leiter der Division Kernenergie der Axpo. Er bringe aufgrund seiner langjährigen Tätigkeiten in der Kernenergie eine breite Kompetenz mit. "Diese hat er in der erfolgreichen Realisierung wichtiger Grossprojekte immer wieder bewiesen."

Zum Führungswechsel kommt es nach vier Jahren. Grund für den Führungswechsel waren Meinungsverschiedenheiten. Sie betraffen die künftige Führung der Anlage und die Zusammenarbeit mit anderen Konzerngesellschaften – nicht aber die Sicherheit. «Unter der Führung von Michael Dost hat das KKB jederzeit alle Sicherheitsanforderungen erfüllt», hielt die Axpo im August fest. (pz)