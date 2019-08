Mit einem Lasermessgerät führte die Kantonspolizei Aargau am vergangenen Wochenende in Suhr sowie in Leibstadt eine Geschwindigkeitskontrolle durch.



Anstatt sich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h zu halten, fuhr am vergangenen Samstag ein 50-jähriger Schweizer mit seinem Motorrad in Leibstadt mit 142 km/h. Die Kantonspolizei hielt den Lenker sofort an und verzeigte ihn. Danach nahm sie ihm den Führerausweis auf der Stelle ab.