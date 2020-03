Lenkerin gerät wohl wegen Sekundenschlaf auf Gegenfahrbahn und verursacht Unfall

Eine 21-jährige Deutsche war am Montag um 10.45 Uhr mit ihrem Opel auf der Aaretalstrasse in Döttingen unterwegs. In der Folge geriet sie nach links auf die Gegenfahrbahn, wobei es zum Zusammenstoss mit einem entgegenkommenden VW kam. Die Ursache ist laut Kantonspolizei vermutlich ein Sekundenschlaf.

Personen wurden beim Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte zirka 40'000 Franken betragen. Die Kantonspolizei aberkannte der Unfallfahrerin ihren deutschen Führerausweis. Zudem wird sie entsprechend zur Anzeige gebracht. (az)

