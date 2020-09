Lauter Knall schreckt Bevölkerung auf – diesmal war es ein «Horror-Knallkörper»

«Und wieder einmal hat es geknallt», schreibt eine Bewohnerin von Klingnau am späten Freitagabend auf Facebook. Den lauten Knall kurz nach 21 Uhr haben viele Einwohner gehört, sicher auch aus den Nachbarorten Döttingen und Kleindöttingen.

Ein Anwohner hat den Knall der Polizei gemeldet, wie Aline Rey, Sprecherin der Kantonspolizei bestätigt. «Die aufgebotene Patrouille der Regional- und Kantonspolizei konnte im Bereich des Schulareals Überreste eines 'Horror-Knallkörper' feststellen», sagt sie. Bei diesem Böller handelt es sich um einen Feuerwerkskörper. Wer ihn gezündet hat, sei unbekannt.

Mehrwöchige Serie

Dass die Bewohnerin «wieder einmal» schreibt, kommt nicht von ungefähr: Laute Knalle in der Nacht hatten die Bevölkerung in Klingnau und umliegenden Gemeinden während mehrerer Wochen im Februar und März aufgeschreckt. Sie wurden jeweils in den Reben gezündet. Es gibt keine Hinweise, dass der neueste Knall vom Freitag mit dieser Serie in Zusammenhang steht.

Die Polizei konnte als mutmasslichen Verursacher der Knalle in den Reben einen 43-jährigen Schweizer ermitteln. Er hat gestanden, die Sprengkörper hergestellt und zwei gezündet zu haben. Die weiteren will er allerdings verloren haben, wie er der AZ sagte. Zudem will er die zwei im Wald und nicht in den Reben gezündet haben, wo Überreste mehrerer Knallkörper gefunden wurden. Er wurde nach einer mehrstündigen Einvernahme im Juni wieder auf freien Fuss gesetzt, auch da keine Gefahr von ihm ausgeht.