Lastwagenfahrer verursacht Selbstunfall und kippt von der Strasse ins Bord

Der Selbstunfall ereignete sich am Montagmorgen kurz vor 09.30 Uhr in Leuggern auf der General Guisanstrasse. In seinem Lastwagen war der 26-jährige Schweizer von Gippingen Richtung Felsenau unterwegs.



Gegenüber der Patrouille gab er an, dass ihm auf der General-Guisanstrasse ein Fahrzeug entgegenkam. Aufgrund dessen, habe er sein Fahrzeug leicht nach rechts korrigiert und die Grasnarbe befahren. Dabei dürfte die Böschung unter ihm weggebrochen sein was sein Fahrzeug zum Kippen brachte.



Der Lenker blieb dabei unverletzt. Es entstand jedoch grosser Sachschaden. Zur Bergung des Fahrzeuges musste die Strasse bis kurz nach 13 Uhr gesperrt werden.

Die Polizeibilder vom Februar: