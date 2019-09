Am Donnerstagmorgen kurz vor 8 Uhr kam es zur Kollision zweier Autos auf der Bahnhofstrasse in Koblenz, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Ein 49-jährigen deutschen Autolenker missachtete einen Vortritt. Infolgedessen kam es zur Kollision mit dem korrekt fahrenden 87-jährigen Schweizer.

Dabei verletzten sich beide Lenker und mussten ins Spital überführt werden. Es entstand Sachschaden in der Höhe von 20'000 Franken. (gia)

