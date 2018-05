Die beiden Männer, welche am 28. Juni 2012 auf das Gold stiessen und sogleich die Polizei benachrichtigten, haben zusammen einen Finderlohn von 10'600 Franken, rund 10 Prozent, erhalten. Obendrauf gab es je ein 20-Franken-Goldvreneli, Kaufpreis 524 Franken. Quasi als goldenes Erinnerungsstück an jenen besonderen Moment, als sie beim Mähen des hohen Grases an einem Fussweg die zehn Goldbarren fanden, die in einem Plastiksack im hohen Gras lagen, eingepackt in weisses Seidenpapier mit vielen Klebestreifen drum herum.

Bis heute bleibt mysteriös, wie die Goldbarren an den Fundort gekommen sind und woher sie stammen. Zwar fanden die Ermittler einen Fingerabdruck und konnten ihn einem Bosnier zuweisen. Doch dieser kann das Gold nicht in Klingnau abgelegt haben. Er wurde 24. Juni 2012 verhaftet, vier Tage vor dem Fund. Und im Plastiksack beim Fund lag ein Twix-Route-Ausdruck, auf dem der Weg vom Klingnauer Polizeiposten zum Fundort mit Leuchtstift eingezeichnet war. Auch das Ausdruckdatum stand auf dem Papier: 26. Juni 2012.