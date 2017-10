Weil die beiden Gemeindemitarbeiter zum Zeitpunkt des Fundes in einem öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnis standen, würden die Goldbarren gemäss Obligationenrecht an ihren Arbeitgeber, also an die Gemeinde Klingnau gehen, teilt nun die Regionalpolizei Zurzibiet mit, die das Fundbüro führt. Diese Gesetzesauslegung ist allerdings umstritten. Renommierte Juristen ist unklar, wem das Gold erhalten sollte, wie die AZ berichtete.

«Nur schon, weil ein klärendes Präjudiz fehlt, muss von einer offenen Rechtslage gesprochen», sagte Roger Rudolph, Arbeitsrechts-Experte und Lehrbeauftragter der Universität Zürich der AZ. Roland Müller, Professor für Arbeitsrecht an den Universitäten Bern und St. Gallen, legte sich sogar fest: «Die Gemeindemitarbeiter werden nach fünf Jahren Eigentümer der Goldbarren.»

Finder sollen gemäss Gemeinderat nach gängiger Praxis zehn Prozent des Fundwerts erhalten. Am kommenden Freitag werden die Goldbarren an den Gemeinderat übergeben. Klingnau liegt an der schweizerisch-deutschen Rheingrenze im Bezirk Zurzach.

Die Aargauer Justizbehörden betrieben einigen Aufwand, um die Hintergründe des Goldfundes zu erhellen. Auf der Suche nach dem Goldbarren-Eigentümer hatten Spezialisten bei der kriminaltechnischen Untersuchung einen Fingerabdruck entdeckt.