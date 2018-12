Am späten Mittwochabend, kurz vor 22.30 Uhr, meldete jemand einen Einbruchsversuch in einen Notenautomaten bei einer Tankstelle in Gippingen (Leuggern). Kurz darauf nahmen mehrere Patrouillen von Kantonspolizei und Regionalpolizeien sowie der Schweizer Grenzwache die Fahndung nach der Täterschaft auf.

Kurz vor Mitternacht fiel der Kantonspolizei in Döttingen ein verdächtiges Auto auf. Die Anhaltung allerdings missglückte: Der Lenker des Volvo fuhr in Richtung Surbtal davon, viel schneller als erlaubt, wie die Kantonspolizei am Freitagmorgen mitteilt.

Bei Lengnau versuchte eine Patrouille der Stadtpolizei Baden, das Fluchtauto mit Nagelgurten zu stoppen. Trotz beschädigter Reifen konnte der Volvo noch bis zum Ortsausgang fahren. Dort liessen die Insassen das Auto zurück. Zwei Personen ergriffen die Flucht.

Zwei Kantonspolizisten gelang es, nach kurzer Flucht einen Mann festzunehmen. Er gab sich als 31-Jähriger aus Syrien aus. Die zweite Person entkam. Eine über sechsstündige Fahndung mit Einsatz eines Polizeidiensthundes brachte keinen Erfolg.



Im Volvo stiess die Polizei auf mutmassliches Einbruchswerkzeug. Zudem dürften das benützte Auto sowie die Kontrollschilder geklaut worden sein. Der Angehaltene wurde für weitere Ermittlungen vorläufig inhaftiert.



Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach hat gegen den Tatverdächtigen eine Strafuntersuchung eröffnet. Sie wird beim Zwangsmassnahmengericht die Anordnung von Untersuchungshaft beantragen.