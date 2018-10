Dramatische Rettung heute Morgen an der Hauptstrasse in Kleindöttingen: In Wohnstudios neben der «Grill Bar Aarhof» wurden mehrere Bewohner von einem Brand im Schlaf überrascht.

Bei der Feuerwehr ging der Alarm um 5.03 Uhr ein. Wenig später waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort. "Das Feuer schlug bereits aus den Fenstern hinaus, als unsere ersten Einsatzkräfte eintrafen", sagt René Achermann, der Kommandant der Feuerwehr Böttstein-Leuggern, der AZ.