Bei einem Fahrzeugbrand in einer Tiefgarage in Rümikon entstand ein hoher Sachschaden. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, habe am Montagmorgen eine Lenkerin eines Fiat Puntos eine starke Rauchentwicklung an ihrem Fahrzeug festgestellt. Trotzdem habe die Fahrerin ihr Auto in einer Tiefgarage parkiert, wo dann das Feuer am Fahrzeug ausgebrochen sei.

Wie die Polizei mitteilt, sei die örtliche Feuerwehr schnell vor Ort gewesen und konnte so eine Ausbreitung auf andere Fahrzeuge verhindern. Trotzdem sei an der Tiefgarage und vor allem an den anderen Fahrzeugen ein beträchtlicher Sachschaden in bisher unbekannter Höhe durch den Russ entstanden. Am Fiat Punto entstand Totalschaden.

Die Brandursache sei aktuell noch nicht bekannt. Die Brandursachen-Ermittlung der Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Kantonspolizei Aargau werde am Montagnachmittag weiter informieren. (kca)

