Die Polizisten, ein Mann und eine Frau, waren an jenem 21. April, als der Täter die Bankfiliale in der Strasse Im Wallgraben überfiel, unter den ersten Einsatzkräften, die am Tatort eintrafen. Zu diesem Zeitpunkt sei ihnen nur bekannt gewesen, dass sich ein Mann mit Waffe in der Filiale aufhält, wie beide in ihren Aussagen schilderten. Nachdem sie eine Bankangestellte, die geflohen war, ins Innere der Filiale geführt hatte, sei ihnen bald klar gewesen, dass sich der Täter hinter einer Tür befinden müsse. Vor dieser postierten sich beide. Der Polizist hatte die Dienstpistole im Anschlag, seine Kollegin eine Maschinenpistole.

Kurz darauf öffnete sich die Tür, der Polizist sah etwas, das in seine Richtung zeigte und "eine Waffe sein musste". Daraufhin feuerte er sechs Mal, seine Kollegin fünf Mal. Daraufhin schloss sich die Tür. Der Täter wurde zweimal im Bauch und einmal im Gesäss getroffen. Er wurde später am Tag im Spital Waldshut notoperiert. Eine Kugel ist bis heute in seinem Körper. "Mein Mandat macht ihnen keine Vorwürfe", betonte Verteidiger Urs Gronenberg in Richtung der Polizisten.