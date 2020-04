An Aargauer Grenze: Nun sind es 20 Todesfälle wegen Coronavirus in der deutschen Nachbarschaft

Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Waldshut bleibt gegenüber dem Vortag stabil: Es sind 253 Covid-19-Infizierte. Allerdings waren die Laborkapazitäten über das Wochenende eingeschränkt, so dass in den nächsten Tagen wieder mit einem Anstieg der gemeldeten Infizierten gerechnet werden muss, heisst es in einer Mitteilung.

10. April: 12 Todesopfer

Die Zahl der Todesopfer im Landkreis Waldshut stieg von Donnerstag auf Freitag von 11 auf 12. Das geht aus der neusten Information des Landkreisamts Waldshut zum Stand der Corona-Krise hervor. Der Landkreis grenzt an die Aargauer Bezirke Zurzach, Laufenburg und Rheinfelden.

Am Freitag (15 Uhr) belief sich die Zahl auf 236, das sind 11 mehr als am Vortag. Von diesen 236 sind 94 Personen genesen. 29 Erkrankte befinden sich in den Klinken in oder ausserhalb des Landkreises in stationärer Behandlung. Unter den Covid-19-Infizierten befinden sich 107 Männer und 129 Frauen.

Am meisten bestätigte Coronafälle zählen Waldshut-Tiengen (rund 24'000 Einwohner) und Laufenburg (rund 9000 Einwohner).